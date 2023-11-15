«За останній тиждень відбулися три важливі події для нашої стійкості, перемоги та європейського майбутнього. Усі вони матимуть наслідки в середньостроковій і довгостроковій перспективі», — так розпочав учорашнє засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, перша подія — це історичне рішення Єврокомісії про те, що Україна готова до початку передвступних переговорів про членство в ЄС. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особливо підкреслила прогрес у здійсненні реформ, зазначивши, що під час повномасштабної війни динаміка змін вражає.

«Ми й далі будемо рухатися шляхом трансформації України. Готуємо законопроєкти та проєкти урядових рішень. Ці реформи потрібні насамперед нам самим. Для перемоги, відбудови, зростання економіки», — наголосив очільник уряду.

Друга важлива подія — ухвалення державного бюджету. «Попри важкі наслідки війни, дивимося в майбутнє з певним оптимізмом. Цього року ВВП України зросте на понад 4%, на наступний рік ми закладаємо зростання 4,6%. Це з урахуванням ризиків воєнного часу», — зазначив Прем’єр.

За його словами, важливо, що прогнози корелюються з оцінками міжнародних фінансових інституцій. Зокрема, МВФ відзначає стійкість української економіки та прогнозує її зростання у 2023 та 2024 роках.

«Третя важлива подія — це результат переговорів з Міжнародним валютним фондом про перегляд програми фінансування. Наразі є домовленість на рівні експертів, очікуємо на позитивне рішення виконавчої ради МВФ для подальшого виділення траншу 900 млн доларів», — підкреслив Денис Шмигаль.

За його словами, для України принципово важливо демонструвати економічне відновлення. Це сигнал нашим партнерам, що їхня підтримка дає конкретні результати. Це сигнал внутрішнім та зовнішнім інвесторам, що вкладати кошти в українську економіку вигідно та перспективно.

Страхування як мотивація

На переконання глави українського уряду, додаткова мотивація для інвесторів вкладати зараз кошти в Україну — страхування воєнних ризиків. Тут триває співпраця із ключовими світовими інституціями, які можуть надати такі гарантії.

Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) з початку повномасштабної війни вже надало страхове покриття на суму понад 166 мільйонів доларів. Це допомога як фінансовому, так і реальному сектору економіки. Тривають переговори про впровадження нових проєктів.

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) нещодавно схвалила п’ять нових проєктів обсягом 380 мільйонів доларів у галузях продовольчої безпеки, малого бізнесу, медицини та міжнародної торгівлі.

Тривають переговори з ЄБРР про страхування торговельних операцій з перспективою масштабування співпраці на страхування інвестицій.

«Крім того, експортно-кредитні агентства країн-партнерів готові покривати інвестиційні ризики для свого бізнесу. Такі можливості є, зокрема, в Японії, Німеччини, Франції, Данії, Італії, Швеції, Великої Британії та Польщі», — зауважив Денис Шмигаль.

На його переконання, ще один стратегічно важливий напрям — вільна навігація в Чорному морі, яка є фундаментом для економічного відновлення України.

«Тут передусім дякую українським силам оборони, які тримають відкритим цей коридор. Ним скористалося вже 100 суден, які вивезли з українських портів понад 3,7 млн тонн продукції», — наголосив Прем’єр.

За його словами, за підсумками домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака Україна спільно з пулом британських страхових компаній утворила спеціальний механізм. Він дасть змогу зробити знижку на вартість страхування від воєнних ризиків для експортерів усієї продукції з України. Це зробить чорноморський морський коридор доступнішим для ширшого кола експортерів.

Як повідомив Прем’єр-міністр, уряд спрямував кошти, які будуть гарантією покриття збитків у разі їх настання. До механізму залучено Експортно-кредитне агентство, Укргазбанк, Укрексімбанк, «DZ банк» і пул з 14 страхувальників.

«Ми також вдячні за допомогу ЄБРР в підтримці у створенні цього механізму. Неухильно працюємо над тим, щоб українські експортери мали вільні та конкурентні умови для експорту своєї продукції. Це потрібно для економіки України, споживачів в усьому світі й особливо для продовольчої безпеки», — зазначив він.

Уряд опирається на підприємців

Денис Шмигаль зазначив, що головним двигуном відновлення та зростання є український бізнес. Тому підтримка підприємців — один із ключових пріоритетів.

«За час повномасштабної війни бізнес отримав 40,8 тисячі пільгових кредитів за програмою «5—7—9» на суму 159,8 мільярда гривень. Більше половини отримувачів — аграрії, майже третина — промислові підприємства, 15% — торговельний бізнес, близько 5% — сфера послуг», — поінформував він.

Постійно надають гранти за програмою «єРобота». На започаткування та розвиток власної справи українців держава спрямувала 2,1 млрд грн, на розвиток переробних підприємств — 2,9 млрд грн, на допомогу у висаджуванні садів та облаштуванні теплиць — понад 550 млн грн.

Постійно розширюємо мережу індустріальних парків, майданчиків із готовими інфраструктурними рішеннями та податковими пільгами. Зараз їх уже 70, найбільше на Київщині та Львівщині. Головна спеціалізація — переробка: деревина, металургія, агропродукція, машинобудування.

«У 2024 році на розвиток індустріальних парків плануємо витратити 1 мільярд гривень. Очікуємо, що індустріальні парки будуть точками зростання, які допоможуть змінити структуру економіки із сировинної на переробну», — зауважив очільник уряду.

За його словами, програми підтримки працюватимуть і наступного року. У держбюджеті-2024 на це закладено понад 30 мільярдів гривень.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ