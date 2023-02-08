Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив: на всіх рівнях робиться все, щоб у домівках було тепло, вода і світло

Учорашнє засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочинав із ситуації з енергопостачанням в Одесі.

«На пошкодженій ворогом підстанції днями сталася серйозна аварія. Одеса опинилася без світла, тепла та води. Уряд та енергетики миттєво відреагували. Працює спецгрупа, яка на найвищому рівні займається цим питанням.

Нині ситуацію вдалося частково виправити. Критична інфраструктура заживлена. У людей є тепло і вода. Ремонтні роботи тривають у режимі 24/7. Завдяки цьому принаймні 4—5 годин на день у людей має бути світло. Робимо все можливе, щоб покращити ситуацію, але будемо відверті: пошкодження дуже серйозні», — наголосив він.

Прем’єр додав, що в Одесу вже завезено понад 80 потужних генераторів, і їх підвезення триває. У місті та районі працює розгалужена мережа пунктів незламності.

Своїм рішення учора Кабінет Міністрів передбачив із резервного фонду держбюджету Одеській ОВА 30 мільйонів гривень на закупівлю пального для генераторів. Це дасть змогу тримати в робочому стані критичну інфраструктуру до завершення ремонтів.

«Міністр енергетики та керівник Укренерго тримають усе на особистому контролі та продовжать звітувати про перебіг ремонтів. Укотре хочу запевнити одеситів: влада на всіх рівнях робить усе, щоб у ваших домівках було тепло, вода і світло», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Гостро відчуваємо біль друзів

Від імені українського уряду Денис Шмигаль висловив щирі співчуття турецькому народу.

«Страшний землетрус у Туреччині вже забрав життя тисяч людей, тисячі поранених, десятки тисяч залишилися без даху над головою. Україна знає ціну втрат і гостро відчуває біль наших сусідів. Ми одні з перших запропонували свою допомогу. За дорученням Президента України наша держава надасть гуманітарну й технічну допомогу Туреччині. Ідеться про спрямування до Туреччини групи рятувальників, техніки, готових до виконання найскладніших місій.

Наш обов’язок — бути солідарними, щоб якнайшвидше подолати наслідки стихійного лиха. Ми пам’ятаємо тих, хто допомагає нам, і готові завжди приходити на допомогу нашим друзям і партнерам», — констатував Прем’єр.

Не ті ходять героями

Прем’єр порушив питання позбавлення державних нагород: «На сайті Президента України петиція щодо позбавлення народного депутата Юрія Бойка звання «Героя України» набрала 25 тисяч голосів. Маємо міжвідомчу групу на чолі з першим віцепрем’єр-міністром, яка займається питанням санкційної політики. Група розглядала питання щодо можливості позбавлення народного депутата цього звання на двох засіданнях.

За підсумками розгляду члени робочої групи, серед яких представники Кабміну, НАЗК, СБУ, НАБУ, ГПУ та інших органів, дійшли висновку, що через колізію чинного законодавства деяких діячів неможливо було позбавити вищих державних нагород. Тому ще в грудні я доручив Мін’юсту і першому віцепрем’єр-міністру напрацювати зміни до законодавства, які виправлять ситуацію. Це доручення виконано», — повідомив Денис Шмигаль.

Тому вчора уряд схвалив законопроєкт, який передбачає, що накладення санкцій на особу дає підстави для позбавлення її державних нагород. У Кабміні сподіваються, що законопроєкт оперативно розглянуть парламентарі.

Також уряд доручив міжвідомчій робочій групі з питань санкційної політики повторно розглянути питання про позбавлення Юрія Бойка звання «Герой України», невідкладно підготувати пропозиції про застосування санкцій і винести їх на розгляд РНБО одночасно з набранням чинності вже згаданого законопроєкту.

Завадити пропаганді війни

«Ще одне питання, яке також викликає обурення, — ситуація навколо можливості допуску російських та білоруських спортсменів під нейтральним прапором до Олімпіади в Парижі. Такі рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. Україна з ними категорично не згодна. Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів та Національний олімпійський комітет України мають консолідовану чітку позицію. Жодної нейтральності не може бути, доки триває війна. Доки вбивають українських спортсменів, нищиться спортивна інфраструктура, а частина її перебуває в окупації.

За час війни загинуло понад 200 українських спортсменів і тренерів, понад 120 спортивних об’єктів зруйновано ворожими ракетами й артилерією, понад 300 спортивних шкіл припинили існування, 150 тисяч спортсменів не мають умов для тренування. Це більш ніж достатній аргумент, щоб спортсмени з росії та білорусі не були допущені до жодного спортивного змагання і тим паче Олімпіади», — підкреслив Денис Шмигаль.

Він додав, що Польща, Естонія, Литва та Латвія вже засудили наміри МОК реабілітувати російський і білоруський спорт.

«Закликаємо світову спортивну спільноту проявити солідарність і завадити пропаганді війни, інструментом якої є спортсмени росії та білорусі», — заявив Прем’єр.

Він повідомив, що на засіданні уряду вже працює призначений Верховною Радою міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. «Міністерство було і залишається однією із ключових ланок в обороні нашої країни. Пріоритети чіткі та зрозумілі: оборона країни, звільнення територій, захист кордонів, боротьба зі злочинністю, безпека українців.

Роботи багато. Так само як і відповідальності. Ігорю Володимировичу — сил і терпіння, щоб здолати всі виклики», — зазначив Денис Шмигаль.

Підтримати найбільш вразливих

Уряд затвердив порядок використання коштів з рахунку Міністерства соціальної політики, відкритого в Національному банку для акумуляції допомоги на відновлення України. Рахунок використовуватимуть для зарахування благодійних пожертв, гуманітарної допомоги, грантів та дарунків від фізичних та юридичних осіб з України і з-за кордону.

«Верифікований державою єдиний гуманітарний рахунок гарантує адресність допомоги та контроль донорів над кожною гривнею», — заявила міністр соцполітики Оксана Жолнович.

Кошти спрямовуватимуть зокрема на оплату: виготовлення та встановлення допоміжних засобів реабілітації; стаціонарного, денного догляду та соцадаптацію осіб похилого віку і дорослих з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб у спеціалізованих будинках; соцсупроводу сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та інклюзивне навчання.