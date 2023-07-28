Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що за рік існування «єРоботи» підтримка мікро- й малого бізнесу стала головним компонентом цієї програми

Допомога підприємництву залишається одним із ключових векторів роботи уряду. Зокрема через програму «єРобота» й напрям «Власна справа». Про це говорив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму, присвяченому річниці дії «Власної справи».

Реальні інвестиції уряду

Як повідомив Денис Шмигаль, за рік після старту програми було погоджено більш як 6 тисяч грантів від держави на суму понад 4,5 млрд грн. Завдяки цьому буде створено близько 20 тисяч нових робочих місць.

«Безповоротні гранти бізнесу — це реальна інвестиція уряду, яка сприяє зростанню підприємницької активності, генерує додану вартість, змінює структуру експорту, це нові робочі місця, гарантія соціальної стабільності, розвиток громад», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль зауважив, що «Власна справа» з підтримки мікро- й малого бізнесу стала головним компонентом програми «єРобота». Держава, за його словами, дає українцям ефективний інструмент, щоб втілити свої ідеї та плани. Загальна сума підтримки за напрямом «Власна справа» становить вже понад 1,3 млрд грн.

«Другий компонент «єРоботи» — підприємства переробки. Програма націлена на розвиток українського експортного потенціалу, середніх переробних підприємств. Наша стратегічна мета — щоб Україна експортувала не сировину, а перероблену продукцію з максимальною доданою вартістю. Загалом ми виплатили вже 2,8 млрд грн грантів підприємствам, які працюють у цьому напрямі», — зазначив глава уряду.

«Власний сад» і «Власна теплиця» стали третім компонентом програми «єРобота». За словами Прем’єр-міністра, аграріям у цьому напрямі видано 500 млн грн.

Окремий напрям — гранти для захисників і захисниць: ветеранів та їхніх родин. Денис Шмигаль підкреслив, що ветеранський бізнес — частина переходу від військового до цивільного життя.

«Це відкриває нові можливості для самореалізації, нові можливості для ветеранів і сімей загиблих захисників України. Така підтримка примножить добробут тисяч українських родин і зміцнить економіку», — сказав Прем’єр-міністр.

Як зауважив очільник уряду, за перше півріччя український бюджет отримав у вигляді податків більш ніж 600 млрд грн, і кожну гривню з цих податків уряд спрямував на фінансування армії та оборони.

«За ці 1,5 року повномасштабної війни наша економіка продемонструвала неймовірні властивості адаптації та стійкості до всіх невизначеностей. За це насамперед я дякую українському бізнесу. За вашу стійкість, за вашу роботу, за підтримку нашої армії в цих жорстких та непередбачуваних умовах воєнного часу», — сказав Денис Шмигаль.

Створюють робочі місця

«Власна справа», яку реалізує Мінекономіки спільно з Мінцифри та Державною службою зайнятості, стала найпопулярнішим компонентом програми «єРобота». Лише за рік гранти за цим напрямом отримали 6 тисяч підприємців, які сумарно сплатили до бюджету понад 336 млн грн.

«Я вірю, що малі і середні підприємці стануть основою економічного зростання і розвитку. За рік програма «єРобота» вплинула не лише на нашу економіку, а й на життя десятків тисяч людей. Адже кожен підприємець, який отримав грант, також створював щонайменше одне робоче місце», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

За умовами програми «Власна справа» підприємець може отримати грант до 250 тисяч гривень на створення або розвиток бізнесу. Це може зробити як початківець, так і людина з досвідом у бізнесі. До кінця 2023 року відбудеться ще вісім хвиль подачі заявок на гранти за програмою «Власна справа» із загальним фінансуванням 1 млрд грн.

За рік заплановано видати 10 тисяч мікрогрантів та тисячу грантів на переробку. Крім того, пріоритет уряду — підтримувати створення та розвиток ветеранських бізнесів.

«Дуже важливо, що крім надання грантів ми пропонуємо навчання, перенавчання, здобуття додаткової кваліфікації для того, щоб українські підприємці стали ще більш успішними. Нині українцям доступні вже п’ять грантових проєктів у межах програми «єРобота»: «Власна справа», гранти для переробних підприємств, гранти для ветеранів і їхніх дружин та чоловіків, а також гранти на теплицю або сад. Від завтра починається нова хвиля на отримання грантів на переробку. За програмою можна отримати грант до 8 млн грн», — підкреслила Юлія Свириденко.

Перший віцепрем’єр-міністр подякувала Посольству США в Україні та пані послу Бріджит Брінк, програмі USAID, які протягом року були надійною підтримкою. Вона висловила впевненість, що підтримка продовжиться і надалі, щоб українці могли започатковувати власні справи, займатися переробкою, започатковували ветеранські бізнеси та рухали економіку вперед.

Люди — драйвери економіки

Заступник міністра економіки Тетяна Бережна заохотила український бізнес подавати заявки на отримання грантів.

Вона зазначила, що серед найпопулярніших видів діяльності — оптова і роздрібна торгівля, переробна промисловість, готелі та ресторани, тимчасове розміщення і організація харчування. Подати заявку можна через «Дію».

«Уряд працював над тим, щоб ці гранти були зручні і доступні для всіх. Тому запрошую всіх охочих подавати заявки. Але головне, що за всіма цими цифрами стоять люди, і це неймовірно сильні люди, які працювали в час війни, які створювали робочі місця та сплачували податки. І для мене дуже велика приємність опинитися в компанії таких сміливих і стійких людей, які є драйверами нашої економіки», — підкреслила вона.

Посадовець додала, що з 10 квітня програма «єРобота» розширилась до ветеранського компоненту, який має три частини: гранти від 250 000 грн до мільйона. Серед перших переможців вже є 20 учасників бойових дій і 21 дружина учасника бойових дій. Також стартує нова хвиля подання заявок на гранти на переробку з можливістю отримати грант до 8 млн грн. До кінця року планують видати 1000 грантів.

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