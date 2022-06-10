Нині неможливо уявити вулиці міст і сіл без автомобілів. У зв’язку з дефіцитом пального десь їх поменшало, а біля Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Черкаській області побільшало й машин, і людей. Тут можна зустріти військових, волонтерів, переселенців з інших регіонів. Війна змінила звичне життя: ухвалено нові закони, які дають змогу спрощено ввозити автомобілі з-за кордону, чимало людей змушені були тимчасово переїжджати зі своїх домівок і відновлювати чи оформляти документи на автомобілі, посвідчення водія. Як справляються працівники цієї структури з більшим навантаженням, розповів начальник Регіонального сервісного центру на Черкащині Володимир Андрущенко.

Коли розпочалася війна, автошколи майже місяць не проводили заняття, сервісні центри МВС теж працювали з обмеженнями — не всі бази даних були відкриті, розповів Володимир Андрущенко. Під час воєнного стану законодавці врахували чимало змін, щоб люди з інших регіонів могли отримати послуги саме там, де перебувають.

Щоб послуги надавати якісні і вчасно

— У перші місяці війни сервісні центри намагалися якнайшвидше надати послуги військовим та переселенцям, — каже Володимир Андрущенко. — До центру зверталося багато жінок, які виїжджали за кордон, щоб переоформити документи, отримати водійське посвідчення міжнародного зразка. Також оформляли документи тим водіям-професіоналам, які долучалися до виконання військових завдань. Навіть термін дії посвідчення водія, виданого вперше, на період воєнного стану було продовжено, щоб люди не відчули дискомфорту.

Кількість водіїв щороку зростає. Ще 15 років тому сервісні центри області видавали близько 10 тисяч посвідчень на рік, а нині — понад 30 тисяч. Одна з тенденцій — дедалі більше жінок хочуть керувати транспортними засобами. Останніми місяцями додав роботи фахівцям і ажіотаж зі спрощеним ввезенням автомашин з-за кордону. Якщо в одному з найбільш завантажених ТСЦ в області видавали до 100 свідоцтв про реєстрацію ТЗ, то нині в ньому видають 160—170 таких документів.

— Щоб зменшити черги, ми перейшли на шестиденний робочий тиждень: частина співробітників працюють у суботу, а частина — в понеділок, — розповів керівник. — Відчуваємо тенденцію до ще більшого зростання кількості ввезених транспортних засобів. Загалом протягом 100 днів війни в Україні проведено 280 тисяч реєстраційних процедур транспорту.

Одержати посвідчення водія в кілька етапів

Днями набула чинності постанова, яка регламентує нові правила отримання посвідчення водія «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів». Яка мета цих змін і коли їх відчують майбутні водії, запитуємо у Володимира Андрущенка.

— Кандидати у водії, яких зареєструють після 24 липня, навчатимуться за новою програмою. Зміни стосуються насамперед алгоритму навчання кандидатів у водії. Щоб отримати посвідчення водія, кандидатам необхідно буде зробити п’ять кроків:

1 — пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, яке чинне рік;

2 — скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання;

3 — обрати автошколу для практичної підготовки і пройти там навчання;

4 — скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі, яке чинне два роки;

5 — у сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит і отримати посвідчення водія.

Мета таких змін — наближення практики здобуття навичок водія до європейської. Адже в багатьох країнах навчання поділене на два, а то й більше етапів.

— Після впровадження змін майбутній водій перед тим, як виїжджати на дорогу, доведе, що він засвоїв теоретичну частину, склавши іспит, — доповнює начальник профільного відділу сервісного центру Микола Зубенко. — Разом з тим і дороги стануть безпечнішими. Час навчання фактично не зміниться. Зникає складання теоретичного іспиту в автошколі, а разом з ним і певні корупційні ризики. Результати іспиту в ТСЦ заносять у базу даних, яка доступна й для автошкіл. Зміни, пов’язані з отриманням посвідчення водія, дають людині право вибору: навчатися теорії в одному закладі, а практику проходити в іншому із кращою репутацією. А для 78 навчальних закладів, які діють на Черкащині в цій галузі, це шанс завдяки конкуренції поліпшити якість навчання та оновити автопарк. Нині не всі такі заклади мають автомобілі з автоматичною коробкою передач, а чимало учнів хочуть навчатися саме на таких.

Навіть під час війни зростає кількість охочих отримати водійське посвідчення. Так, на Черкащині протягом травня цього року видано 4043 посвідчення водія (торік за травень було видано 2534), уперше отримали посвідчення водія у травні 1326 осіб (за цей самий період торік — 916).

Порядок і підтримка у воєнний час

Усі автомобілі, які завозять на територію України, навіть якщо це гуманітарна допомога, обов’язково перевіряють і ставлять на відповідний облік. Розповіли в сервісному центрі й про примусово вилучені автомобілі. Наприклад, за цей час на території Черкаської області за статтею 130 Кодексу про адмінправопорушення (Керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) вилучено 34 транспорті засоби. Рішення про вилучення не приймається одноосібно, а діють спеціальні комісії. Троє осіб із числа працівників сервісних центрів області нині перебувають у лавах Збройних сил України. Один із них захищає Сєверодонецьк.

— Ми постійно на зв’язку з нашими захисниками, щоб допомагати, чим можемо, — повідомив Володимир Андрущенко. — З ініціативи колективу на зібрані кошти придбали кілька автомобілів для захисників та волонтерів. Триває робота з формування та відправлення гуманітарних вантажів. Головне зараз — наближати перемогу й надавати допомогу тим, хто цього потребує, якісно працюючи на своєму робочому місці.