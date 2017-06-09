Уряд запровадив кілька програм підтримки аграрного сектору України, де працює кожен шостий громадянин. Однак головне нинішнє завдання — не тільки сіяти, а й переробляти продукт усередині країни. Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час церемонії офіційного відкриття роботи ХХІХ Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2017».
Він нагадав, що реінвестиції в село цього року становитимуть 1% обсягу виробленої продукції, 550 мільйонів гривень уже спрямовано на підтримку створення вітчизняної сільськогосподарської техніки. У 2018-му обсяг підтримки агросектору може сягнути 6,5 мільярда гривень. На сільськогосподарське машинобудування планують витратити мільярд гривень.
«Робитимемо все, щоб упроваджувати в агросектор нові технології. Маємо прекрасний потенціал науки, серйозні інвестиції в агросекторі, і вони зростають. Наше завдання — розвивати село. Хотів би, щоб через реформи, які потрібно робити, ми надали поштовху розвитку фермерства, малого й середньо бізнесу. Нам потрібно над цим працювати, і ми отримаємо успіх», — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
А прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства поінформувала громадськість про свої пріоритетні завдання. У відомстві планують створити всі необхідні умови для розвитку сільських територій включно з диверсифікацією й розвитком сільської економіки, охороною та збереженням ресурсів у сільській місцевості, вдосконаленням системи управління сільськими територіями та підвищенням рівня життя сільського населення. Докладніше про це йшлося під час 2-ї дискусійної панелі форуму «Аграрна політика — успіх через партнерство» в межах ХХІХ Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2017». Головувала на заході заступник міністра аграрної політики та продовольства Олена Ковальова.
Сама дискусія відбувалася за участю першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В’ячеслава Негоди, президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала, голови ГС «Аграрний Союз України» Геннадія Новікова, голови Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад Миколи Фурсенка, директора департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Юрія Горбенка, директора департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Наталії Хмиз.
Олена Ковальова тримала слово однією з перших: «Серед ініціатив Мінагрополітики — визначення на законодавчому рівні концептуальних засад державної політики у галузі сільського розвитку. Розроблено Концепцію розвитку сільських територій і план заходів на її виконання. Уряду пропонують внести сільський розвиток до стратегічних цілей співпраці з ЄС у межах розроблення проекту концепції стратегічної програми допомоги ЄС на період 2018—2020 років».
Мінагрополітики сприятиме диверсифікації сільської економіки та підвищенню рівня доходів сільського населення. Передовсім ідеться про розвиток кооперації та інших видів підприємницької діяльності за межами сільськогосподарського виробництва (зелений туризм, місцеві ремесла), впровадження кластерних моделей сільського розвитку, формування сприятливих умов для виведення на ринок сільськогосподарської продукції, виробленої дрібнотоварними виробниками (локальні бренди, традиційні та нішеві продукти).
Окрім цього, заплановано проведення інформаційно-просвітницької кампанії — організація днів сільського розвитку в регіонах, конференцій, тематичних круглих столів.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»