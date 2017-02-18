Своїми діями учасники блокування руху залізничного транспорту на лінії розмежування з окупованими територіями блокують не бойовиків, а передовсім шкодять всій державі. Про те, що такої позиції дотримуються як Президент, так і Прем’єр-міністр, стало зрозуміло під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

Адже загрози розповсюджуються не лише на енергетичну сферу. «Вони «захищають» українську металургію від українського ж коксу, родини — від тепла, оселі — від світла, українців — від робочих місць, а українську гривню — від стабільності», — пояснив Президент.

Він нагадав, що через брак енергетичного вугілля можуть виникнути проблеми з енергопостачанням кількох міст від Києва до Чернігова, Краматорська, Кременчука, Сум; що спливли на поверхню ризики для металургійних підприємств через брак сировини. Ситуація може вплинути на скорочення валютних надходжень, оскільки лише в металургійному комплексі обсяг валютної виручки в річному вимірі становить понад 2 мільярди доларів. Окрім цього, блокада надає державі рис слабкості. За кордоном на нас можуть подивитися як на країну, не здатну до того, щоб навести лад. Такі дії вже засудили Європейський Союз і Сполучені Штати Америки.

«Хочу наголосити: вони блокують не ОРДО/ОРЛО, а Україну, нашу боротьбу за відновлення територіальної цілісності, — наголосив Президент. — Виключно політико-дипломатичним шляхом маємо повернути ці території. І є абсолютно інша, хибна позиція політиканів, які кажуть, що треба відрізати цю територію і де-факто подарувати її. Не ви ці землі збирали, і не вам їх відрізати».

Він нагадав, що у червні 2015 року РНБО встановила чіткий перелік товарів, заборонених до перевезення через лінію розмежування. На часі й нові доповнення щодо заборони на перевезення радіотоварів, будівельних матеріалів. Це унеможливить, на думку глави держави, будівництво бойовиками фортифікаційних споруд.

Атом збільшує генерацію

Президент повідомив, що Україна збільшила частку атомної енергетики в загальному енергобалансі. Його слова цитує департамент прес-служби АП: «Мені приємно повідомити, що ми різко збільшили частку атомної енергетики в загальному енергетичному балансі. Було 47%, тепер стрімко наближається до 60%. А це мільйони тонн вугілля, якого більше не потребує Україна». Підтримують і розроблення проектів модернізації генеруючих потужностей, які використовують антрацитове вугілля, і переведення їх на використання вугілля газової групи. Ідеться про збільшення коефіцієнта корисної дії й забезпечення, аби вони працювали на будь-яких видах палива. На це потрібно 2—3 роки.

Члени РНБО присвятили засідання аналізу й контролю виконання заходів, пов’язаних з рішеннями, ухваленими в 2014—2016 рр. У цьому розрізі Президент повідомив про свої домовленості з польськими й китайськими партнерами щодо модернізації українських енергогенеруючих компаній. Польща має можливості для залучення кредитного ресурсу, а КНР має намір переорієнтувати своє кредитування. У який спосіб, поки що не уточнювали.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман укотре повторив, що через блокаду поставок до підприємств енерго- й теплозабезпечення починають страждати люди. «Внаслідок дій, які призвели до перекриття залізничного сполучення із підприємством теплопостачання, зокрема енергетики, ми отримали серйозну ситуацію, через яку починають страждати люди. З одного боку, це питання теплозабезпечення в містах, які використовують енергетичне вугілля для опалення і вироблення тепла. З іншого — це третина всієї генерації електричної енергії, яку виробляють на такому вугілля», — нагадав він.

З вуст Прем’єра також пролунала інформація про ухвалення урядом рішення щодо тимчасових надзвичайних заходів з управління енергетичною системою, щоб не допустити істотних негативних наслідків і мінімізувати побічні проблеми. Згадували й проведення під головуванням віце-прем’єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка позачергового засідання державної комісії з питань ТЕБ та НС для координації роботи з місцевими органами влади щодо питань енергозабезпечення у зв’язку із запровадженням урядом надзвичайних заходів в енергетичній системі.

«Відповідні міністерства й служби працюють з регіонами, щоб упроваджувати ці рішення. Під час засідання штабу скоординовано роботу з місцевими органами влади з енергетичних питань і теплозабезпечення», — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Попри негативні наслідки блокування, енергетична система виявила стійкість. Володимир Гройсман наголосив, що це відбулося завдяки підготовці уряду до проходження опалювального сезону. В уряді усвідомлюють, що нестача 24 мільйонів тонн вугілля звичайного і 9 мільйонів тонн антрацитового виведе систему з ладу. Володимир Гройсман заявив, що за таких обставин треба буде ухвалювати якісь компенсаторні рішення. Коли їх винесуть на розгляд, не уточнювали.

А ще слід сконцентрувати увагу на боротьбі з контрабандою у будь-яких її проявах. Для цього посилюватимуть координацію митної та прикордонної служб і всіх органів, які працюють на лінії розмежування. У КМУ планують посилити й координацію необхідних служб для унеможливлення вугільних блокувань у майбутньому. «Це питання треба розглядати у юридичній площині, — пояснив він. — Ми країна демократична, поважаємо права всіх на мирний протест. Але я категорично не сприймаю, що вдаються до абсолютно незаконних дій, щоб виявити такий протест».

Навантаження впаде на 10%

Під час засідання Антикризового енергетичного штабу та Державної комісії з питань ТЕБ та НС Геннадій Зубко перерахував антикризові заходи з подолання негативних наслідків блокади перевезень антрациту. Це забезпечення стабільної роботи об’єднаної енергосистеми України, уникнення дисбалансу між виробництвом і споживанням електроенергії, безперебійне енерго- й теплопостачання населення, максимальна координація роботи органів центральної та регіональної влади, відомств, служб і підприємств енергопостачання.

«Ухвалено рішення про встановлення граничного споживання електричної потужності в період з 8 до 22 години доби. Інструкції про складання і застосування графіків щодо зниження електроспоживання розроблено й направлено в регіони», — наголосив він. ОДА спільно з обленерго запропонують промисловим підприємствам максимально перенести робочі зміни на нічні години доби. Підприємствам із безперервним циклом роботи знизять навантаження в період з 8 до 22 години мінімум на 10%.

Окрім цього, підприємствам, організаціям, установам запропонують використовувати власні джерела живлення. НКРЕКП, Енергоринок, Укренерго розглянуть питання щодо запровадження економічних санкцій до електропередавальних організацій за перевищення граничних показників.