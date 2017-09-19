З нагоди відзначення Дня рятувальника Президент Петро Порошенко відвідав навчання ДСНС «Київське море-2017» і привітав рятувальників із професійним святом.
Він подякував пожежним, рятувальникам, піротехнікам, водолазам, льотному складу й усім працівникам служби, які продемонстрували під час навчань свої навички й досвід. Окремо подякував працівникам, які «мужньо й самовіддано виконують завдання за призначенням в зоні проведення антитерористичної операції». Петро Порошенко нагадав про героїчну роботу рятувальників у Авдіївці цієї зими, коли 25-тисячне місто за температури 25 градусів морозу залишилось без газу, води, електроенергії, тепла. І першими на допомогу прийшли рятувальники: було розбито табір, забезпечено харчування, тепло, відновлено постачання електроенергії. «Але мало хто знає, що рятувальники працювали під вогнем снайперів, які цілили в українських героїв, котрі, ризикуючи життям, відновили у надзвичайно короткі терміни енерго- та водопостачання, врятувавши Авдіївку», — зазначив Президент.
Від початку проведення антитерористичної операції на сході країни силами ДСНС ліквідовано понад 30 тисяч пожеж, врятовано більш як 500 громадян, очищено від боєприпасів близько 1000 об’єктів соціальної інфраструктури й життєзабезпечення, 20 тисяч гектарів української землі розміновано, знешкоджено понад 130 тисяч вибухонебезпечних предметів.
Президент зауважив, що йому імпонують підходи, яких дотримуються в ДСНС, зокрема запровадження економічно обґрунтованих європейських стандартів і принципів цивільного захисту та реагування на надзвичайні ситуації, формування руху добровільних пожежників і створення пожежно-рятувальних підрозділів у територіальних громадах. «Як писав Тарас Шевченко, і я думаю, що це може бути девізом українських рятувальників: «Огонь запеклих не пече», — наголосив Президент.
З нагоди Дня рятувальника Петро Порошенко вручив державні нагороди співробітникам ДСНС, а також подарунки лауреатам Всеукраїнської акції «Герой-рятувальник 2017 року», повідомляє департамент прес-служби АП.
Зокрема, орден «За мужність» ІІ ступеня отримав підполковник служби цивільного захисту Богдан Процюк, який майже 12 років обіймає посади, пов’язані з виконанням піротехнічних робіт. У 2006—2008 роках підполковника залучали до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на 275-й артилерійській базі ракет і боєприпасів у Новобогданівці Запорізької області.
Орден «За мужність» ІІІ ступеня було вручено штурманові Спеціального авіаційного загону Ігореві Бубіну, майорові служби цивільного захисту Михайлові Гаврилюку, прапорщику служби цивільного захисту Євгенові Конюшенку, інженеру-інструктору авіаційної ескадрильї спецпризначення Спецавіаційного загону Володимирові Левченку, начальнику управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Ігореві Рунаєву, майорові служби цивільного захисту Олександрові Царуку, помічникові командира повітряного судна авіаційної ескадрильї спеціального призначення Спецавіаційного загону Олександрові Шевчуку та прапорщикові служби цивільного захисту Олегові Ярмоленку. Медаль «За бездоганну службу» ІІІ ступеня отримав майор служби цивільного захисту Андрій Мокрій.
Глава держави відзначив пам’ятними подарунками лауреатів Всеукраїнської акції «Герой-рятувальник 2017 року». Подарунки від Президента отримали школярі Богдан Краснопеєв, який урятував трьох молодших братів під час пожежі в будинку, і Владислав Гульга, який виніс двох дітей з-під завалів зруйнованої під час буревію школи. Серед лауреатів Богдан Волик — рятівник дівчинки, яка провалилася під кригу, й учениця Анастасія Муха, котра витягла з води 6-річну дівчинку. Президент відзначив школяра Андрія Букіна, який врятував однокласника, що провалився під кригу на Каховському водосховищі, й Кирила Гурєєва, який витягнув хлопчика з каналізаційного люка.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»