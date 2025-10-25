А як саме біля лінії зіткнення живуть і працюють артилеристи розрахунків гаубиць М777 108 окремого штурмового батальйону «Вовки да Вінчі» 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка, йдеться у цій розповіді.

Репертуар трисімкової гармати

Злагоджений розрахунок гаубиці М777 — це коли бійці «Вовчої арти» батальйону «Вовки да Вінчі» гуртом творять подобу злагодженого музичного ансамблю, який використовує потужну далекобійну гармату як надійний і водночас чутливий інструмент.

Музика цієї капели — гуркіт пострілів та вибухів, ноти — розрахунки балістичної траєкторії, віддані шанувальники — українські піхотинці, чию кров береже піт професійних талановитих артилеристів. А серед вражених слухачів є й ті, з кого ударний маршовий ритм «трьох сокир» вибиває дух — російські окупанти.

Репертуар цих музик може видатися одноманітним, однак він нікого не лишає байдужим, адже коли грає трисімкова гаубиця, це чують і відчувають за багато кілометрів. Боги війни влаштовують ворогові такий концерт, який ті продовжують чути, навіть потрапивши в пекло.

Точний розрахунок британсько-американської гаубиці М777 — це коли артилеристи діють злагоджено, немов годинниковий механізм. Без жодного зайвого слова і руху вони безпомилково обчислюють координати цілі та здійснюють влучний постріл.

Пильний догляд за станом зброї та регулярне її обслуговування — одні з найголовніших складників успішного виконання бойового завдання. Повсякденну рутинну роботу з підтримання гаубиці в боє здатному стані та повній боєготовності слід виконувати ретельно, зосереджено і з максимальною відповідальністю.

Кожна деталь має значення, бо навіть найменша несправність у складних умовах може коштувати надзвичайно дорого. Воїни діють злагоджено і без поспіху, бо знають, що сталева красуня довіряє їм своє життя так само, як вони — їй. Водночас догляд за гаубицею — це не лише технічна робота, а й прояв поваги до зброї. У діях артилеристів сконцентровано досвід і розуміння, що М777 не пробачає недбалості. Отож бійці не лише стріляють, а й бережуть свою зброю. Їхня робота часто невидима, але саме завдяки їй гармата завжди готова — чиста, змащена, перевірена. Тож коли пролунає команда «Вогонь!», гармаші впевнені: М777 не підведе.

Під час нічної роботи розрахунок трисімкової гармати М777 використовує ліхтарики з червоним світлом, яке заливає багрянцем обличчя військових та механізми гаубиці. У темряві під маскувальною сіткою та за стовбурами і кронами дерев воно не помітне уже за кілька метрів.

Червоне світло дає змогу добре бачити деталі механізму, водночас залишаючи загальний простір темним і замаскованим. Зрештою, воно не змушує людей часто кліпати або заплющувати очі, тож вони краще зберігають концентрацію. Усе це разом надзвичайно важливо під час бойової роботи поночі, коли екіпаж має у жодному разі не видати себе ворогові, чітко бачити механізми гармати й одночасно зберігати концентрацію та спроможність орієнтуватися в темряві за ме жами освітленої червоними ліхтариками зони.

Дивовижна квітка на тлі темного неба

Запорука влучного ураження цілі — точне визначення координат і розрахунок балістичної траєкторії з урахуванням технічних характеристик зброї й боєприпасів, а також метеоумов. Цифрова підготовка — робота зі спеціальними програмами в планшеті артилериста — дає змогу перетворити отримані координати на конкретні команди для прицілювання й вибору зарядів з огляду на актуальні метео- й тактичні дані.

Отримавши необхідні дані для наведення, навідник прицілюється, уважно встановлюючи гармату на точку ураження. Бійці розрахунку діють зосереджено й дисципліновано, чітко синхронізуючи свої дії. Наведення й прицілювання M777 зазвичай виконують із незарядженим казенником: спочатку добиваються точного положення гармати та корекції прицілу, а вже потім переходять до остаточної підготовки до пострілу.

Коли ж усі розрахунки з механізмами завершено і гармату наведено на ціль, настає час для зарядження трисімкової красуні зі сталевою та вибухово-вогняною вдачею.

Далекобійні жала гаубиці М777 — потужні 155-мм снаряди, здатні точно влучати в ціль на відстані до 40 км. Саме вони є тими «топірцями-бартками», які гнівно випльовує в бік ворога ствол гармати.

Снаряди і порохові заряди до них дбайливо складені у спеціально облаштованих артилерійських льохах, розташованих на безпечній відстані один від одного, від гармати та від бліндажа гармашів. Водночас боє комплект у зручній та швидкій досяжності для розрахунку, що дає змогу заряджати гармату для пострілу максимально швидко.

Вийнявши снаряд з боєукладки, номер обслуги оглядає його, чи немає пошкоджень, підхоплює на руки і швидко доправляє до гармати. Боєць тримає смертоносну амуніцію, немов дитину, — дбайливо та обережно, попри те що вага такого грізного «дитинчати» становить понад 40 кг.

Під час пострілу гаубиці М777 з дула гармати виривається хвиля розжарених порохових газів, яка виштовхує снаряд і швидко розсіюється в зоні дульного зрізу. Особливо яскравий вигляд це має під час стрільби у вранішніх чи вечірніх сутінках або ж у суцільній нічній темряві. Тоді на тлі чорного або сірого, ледь синього неба, поряд із віссю ствола миттєвим спалахом розквітає дивовижна червоно-помаранчево-жовта квітка. У стрімкі моменти свого швидкоплинного цвітіння вона подібна до півонії, хризантеми або айстри, які вмить згасають і в’януть.

Місця відпочинку розрахунків гармат облаштовані просто і скромно, але продумано й не без комфорту. У бліндажах безпечно й затишно — тут можна відпочити та відновитися після бойової роботи, а також перечекати проліт ворожого розвідувального БпЛА чи обстрілу. Кожна деталь інтер’єру має функціональне значення, і це свідчить про готовність у будь-яку секунду повернутися до бойової роботи.

Відблиски вогню пальника, ліхтарики та світло екранів смартфонів створюють яскраво-білі, червонясті й зеленкуваті відблиски на обличчях у бійців. Вони жартують, п’ють чай, дивляться в телефони і читають новини. У бліндажі впевнено жевріє жаринка спокійного мирного життя, до якого мріє повернутися кожен військовий.

Антон ПЕЧЕРСЬКИЙ,

АрміяInform, онлайн-видання Міноборони