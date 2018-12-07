Сумщина. У новий рік — без офіційного відкриття ялинки

Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Сумська область має одну з найдовших ділянок кордону з Російською Федерацією, що, на перший погляд, мало б накласти особливий відбиток на введення воєнного стану на її території. Однак цього немає. І як сказала одна зі знайомих, якби не повідомлення по радіо і телебаченні, вона б і не знала, що в Сумах діє інший режим щоденної життєдіяльності. Однак таке твердження не зовсім об’єктивне, оскільки і в обласному центрі, і в районах — насамперед прикордонних, яких вісім, — введено певні обмеження і правила, що регламентують ті чи ті дії. Наприклад, заборонено полювати на територіях, що прилягають до українсько-російського кордону, сільськогосподарські роботи, аеро- і відеозйомку, користуватися радіостанціями тощо. Загалом страждають любителі оковитої, оскільки спиртне не продають із 23-ї до 6-ї години ранку, так само, як і особам у військовій формі.Облаштовано 30 блокпостів, з яких 19 стаціонарні й постійно діючі, а 11 — мобільні. Правоохоронці контролюють рух автомобільного транспорту, за потреби перевіряють вантажі.

Щойно завершилися дводенні навчання з цивільного захисту населення, які хоч і мали найнижчий ступінь ризику виникнення надзвичайних ситуацій, стали перевіркою на наявність сил і засобів для їх можливої ліквідації. Тобто область адаптувалася до воєнного стану без особливих зусиль і стресів.

Але спроби розхитати ситуацію були. Зокрема, базарні міняйла наприкінці листопада штучно підняли ціну на долар до 30 гривень, але за день-другий поспіхом відступили.

Не обійшлося без окремих сплесків ажіотажного попиту на певні продукти і повсякденні товари, серед них сіль. Проте магазини швиденько наповнили прилавки і сіллю, і сірниками, і милом, і всім, що могло блискавично щезнути через паніку.Зафіксовано спроби поширення фейкових (читай провокаційних) смс-повідомлень на телефони чоловіків, які живуть у прикордонному Путивльському районі. Їх закликали негайно прийти з речами до найближчого військового комісаріату і бути готовими до відправлення в армію.

Чи не найсвіжіший штрих до ситуації — скасування офіційного відкриття новорічної ялинки в Сумах. Хоч зелену красуню вже встановили на головній площі міста і біля неї часто зупиняються перехожі, що помилуватися чи сфотографуватися, вирішили запалити гірлянди без урочистостей і вишуканості. Адже у місті діють певні обмеження на проведення масових заходів у приміщеннях і просто неба.Однак і в Сумах, і на Сумщині, і в усій Україні новий рік неодмінно настане і свято буде.

Херсонщина. Адмінмежа із Кримом для українців відкрита

Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду, розташовані в Херсонській області на адміністративній межі із Кримом, а саме «Чонгар», «Каланчак» та «Чаплинка», для українців відкриті. Попри введення воєнного стану загальні правила перетину межі для громадян України не змінилися, жодних обмежень немає. Проте Україна закрила пункти пропуску на межі із Кримом для іноземців в обох напрямках. У разі агресії з боку півострова прикордонники на всіх пунктах посилили заходи безпеки, побільшало військовослужбовців і зброї.

Як повідомили в Азово-Чорноморському регіональному відділенні ДПС України, у період воєнного стану пропуск осіб до тимчасово окупованих територій АР Крим через адміністративну межу здійснюватимуть лише за українськими документами. Винятки робитимуть представникам іноземних медіа, правозахисних організацій, гуманітарних місій у разі наявності в них необхідних документів та спеціальних дозволів, виданих Державною міграційною службою України, як це передбачено законодавством. У кожній окремій ситуації ухвалюватимуть рішення на самих контрольних пунктах в’їзду-виїзду.

Як зазначив помічник начальника Азово-Чорноморського регіонального відділення ДПС України Максим Сорока, ті іноземні громадяни, які на законних підставах до цього поїхали на окупований півострів, зможуть повернутися безперешкодно.

Кримчани в нових правилах поки що проблем не бачать. П’ятий рік вони перетинають адмінмежу із двома паспортами. Показова ситуація на КПВВ «Каланчак», де попри посилення охорони все спокійно, черг немає, проходження адмінмежі в бік материкової України у громадян займає лічені хвилини. Автомобілі перевіряють ретельніше, але черг також немає. Прикордонники працюють оперативно і злагоджено.

Якщо раніше щодня на КПВВ «Каланчак» адмінмежу перетинали 2,5 тисячі осіб, з часу введення воєнного стану їх значно поменшало.

Днями прикордонники та СБУ викрили незаконний канал переправлення людей до РФ. Під час в’їзду на материкову частину України на КПВВ «Чонгар» спільна група правоохоронців затримала водія мікроавтобуса, громадянина України, який за попередньою домовленістю перевіз двох громадян України до РФ і назад транзитом через тимчасово окуповану територію АР Крим.

У подальшому в межах цього кримінального провадження правоохоронці за підтримки прикордонного спецпідрозділу «Дозор» провели санкціоновані обшуки в місцях мешкання водія та власника компанії-перевізника. Згідно із встановленим порядком було вилучено документи, засоби зв’язку та інші речі, які можна використати в суді як докази протиправної діяльності.

Нині слідство триває. У діях правопорушників вбачають ознаки порушення ч. 2 ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та ч. 2 статті 332-1 КК «Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї».

Тож введення воєнного стану лише сприяє посиленню заходів з охорони державного кордону.

Запоріжжя. Мисливці почекають, а керівники мають погасити борги із зарплати

Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Жителі Запоріжжя відчули на собі введення в області воєнного стану через сумнівні дії носіїв проросійської пропаганди, провокаторів і примітивних шахраїв. В обласному центрі та інших населених пунктах почали поширювати чутки про запровадження комендантської години, негайну масову мобілізацію, конфіскацію особистого транспорту чи житла для військових, трудову повинність, припинення залізничного та автобусного сполучення. А в Мелітополі кілька пройдисвітів цілеспрямовано пішли до помешкань літніх людей і, розповідаючи про правила поводження під час «комендантської години», спробували пограбувати. Тобто ці реалії зайвий раз підтверджують: воєнний стан в окремій області чи у всій державі потребує серйозного інформаційного супроводу.

Бо насправді, як і передбачено, реаліями воєнного стану здебільшого переймаються не пересічні люди, а представники силових структур, відповідних служб і органів місцевого самоврядування. У Запоріжжі вже провели засідання ради оборони, на якому визначили завдання для територіальних підрозділів силовиків, керівникам місцевих органів влади і служб цивільного захисту. На території області почалися певні підготовчі заходи: підготували до дій за призначенням системи зв’язку та оповіщення, захисні споруди цивільного захисту і протирадіаційні укриття, мережу лікувальних закладів, опрацювали кроки щодо ймовірного введення режиму світломаскування, подбали про рівень протипожежної безпеки тощо.

А без помітних змін особливо на міжнародному рівні не обійшлося. Приміром, 4—5 грудня в Запоріжжі мали відбутися товариські матчі з футзалу між збірними України та Португалії, однак закордонні гості відмовилися приїхати до обласного центру. Причиною такого рішення стали рекомендації МЗС Португалії та УЄФА утриматися від візиту до міста після введення воєнного стану в окремих областях України.

Серед недавніх змін — тимчасова заборона полювання із 7 грудня. Голова обласної державної адміністрації Костянтин Бриль уже дав доручення департаменту екології та природних ресурсів підготувати відповідний проект розпорядження про заборону, яка буде чинною до закінчення режиму воєнного стану. Утриматися від полювання доведеться мисливцям у Якимівському, Приазовському, Більмацькому, Розівському та Приморському районах, які межують із територією, де триває операція Об’єднаних сил, чи розташовані неподалік державного кордону.

«Не можемо допустити, щоб агресори чи провокатори скористалися ситуацією і озброєними пересувалися територією Запоріжжя під виглядом мисливців», — пояснює цей вимушений крок Костянтин Бриль.

Серед цікавих нововведень — ініціатива обласної влади, використовуючи певні можливості, надані введенням воєнного стану, вжити радикальних заходів до керівників місцевих підприємств, які своєчасно не виплачують заробітну плату. Про це йшлося на засіданні комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати Запорізької ОДА: присутні дійшли висновку, що припускають можливість примусового стягнення зарплати і навіть звільнення керівників підприємств — найбільших боржників. Соціальні заворушення людей, які зачекалися зарплати, під час воєнного стану не бажані.