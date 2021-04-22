ПОВІДОМЛЕННЯ

Про встановлення фактів дискримінаційних та недружніх дій з боку Республіки Білорусь

щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України —

підприємств автомобілебудування та застосування адекватних заходів у відповідь

Відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (далі — Закон) та Порядку проведення розслідувань з метою встановлення фактів дискримінаційних та/ або недружніх дій з боку інших держав, митних союзів чи економічних угруповань щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.1999 № 2120 (далі — Порядок), Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) 16.04.2021 розглянула подані Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України матеріали щодо встановлення фактів дискримінаційних та недружніх дій з боку Республіки Білорусь щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України — підприємств автомобілебудування та застосування адекватних заходів у відповідь.

За результатами розгляду вказаних матеріалів було встановлено, що Урядом Республіки Білорусь створені штучні бар’єри відносно імпортованих з України колісних транспортних засобів у вигляді утилізаційного збору та нерівних умов участі у державних закупівлях, у результаті чого ускладнюється доступ продукції українських підприємств на ринок Республіки Білорусь.

Такі дії Республіки Білорусь суперечать статтям 5 та 6 Договору про зону вільної торгівлі від 18.10.2011 (СНД), статті 2 Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17.12.1992 і вважаються дискримінаційними та недружніми діями у розумінні положень Закону і Порядку.

Зважаючи на викладене та керуючись частиною восьмою статті 29 Закону, Комісія прийняла рішення №486/2021/4411-03 «Про встановлення фактів дискримінаційних та недружніх дій з боку Республіки Білорусь щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України — підприємств автомобілебудування та застосування адекватних заходів у відповідь» (далі — Рішення Комісії), відповідно до якого вирішила як адекватний захід у відповідь запровадити спеціальне мито щодо імпорту в Україну товару походженням із Республіки Білорусь, що має наступний опис:

моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, нові, що класифікуються за кодами 8702 10 11 10, 8702 10 11 30, 8702 10 91 00, 8702 20 10 10, 8702 20 10 90, 8702 20 90 00, 8702 30 10 00, 8702 30 90 00, 8702 40 00 10, 8702 40 00 90, 8702 90 11 00, 8702 90 31 00, 8702 90 90 00 згідно з УКТЗЕД;

моторні транспортні засоби для перевезення вантажів з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більш як 20 т та з повною масою транспортного засобу понад 20 т, нові (за виключенням автомобільних шасі з кабіною), що класифікуються за кодами 8704 22 91 00 та 8704 23 91 00 згідно з УКТЗЕД;

окремі моторні транспортні засоби спеціального призначення, а саме: автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі прибиральні для доріг, автомобілі поливомийні, автомобілі-майстерні, автогідропідйомники, нові, що класифікуються за кодами 8705 10 00 00 та 8705 90 80 90 згідно з УКТЗЕД.

Розмір ставки спеціального мита щодо імпорту в Україну товару становить 35 % від митної вартості. Спеціальне мито застосовується з моменту набрання чинності Рішенням Комісії і до встановлення факту припинення Республікою Білорусь дискримінаційних та недружніх дій щодо України.

Імпорт на митну територію України товару без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та, у разі неможливості визначення його походження, здійснюється зі сплатою спеціального мита у розмірі, встановленому Рішенням Комісії.

Рішення Комісії набирає чинності через 10 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі