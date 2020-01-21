Під час жалобної церемонії рідні, друзі та колеги не стримували сліз і ділилися світлими спогадами про загиблих

19 січня нарешті сталося те, на що рідні та близькі загиблих українців чекали від моменту, як 8 січня почули страшну звістку. Тіла 11 співвітчизників, серед яких двоє пасажирів і дев’ятеро членів екіпажу, повернулися на Батьківщину. Борт із загиблими в тегеранській катастрофі рейсу PS752 перетнув державний кордон і приземлився в міжнародному аеропорту «Бориспіль» близько одинадцятої ранку.

Тіла супроводжували фахівці, які проводили ідентифікацію, судово-медичні експерти, дипломати і Посол України в Ірані. В аеропорту зібралися кілька тисяч людей, серед яких родичі та друзі загиблих і співробітники авіакомпанії «МАУ». На злітній смузі літак зустрічали Президент Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков та інші високопосадовці, повідомляє УНІАН.

Труни з тілами доставили жалобним кортежем від злітної смуги військової частини аеродрому до термінала «В». Тисячі небайдужих

Уздовж маршруту кортежу зібралися небайдужі із квітами, вони віддавали останню шану загиблим. На пероні біля термінала зібралися співробітники компанії «Міжнародні авіалінії України», які схилили голови в жалобі, проводжаючи колег і друзів в останню путь. Вони не стримували сліз і ділилися щемливими спогадами про тих, кого добре знали. А також відзначали, що ті були професіоналами й дуже хорошими людьми.

Військовослужбовці Національної гвардії тримали прапори з чорними стрічками країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі: Німеччини, Великої Британії, Ірану, Канади, України, Швеції. Потім вони перенесли труни до приміщення термінала, де із загиблими попрощалися їхні родичі. Глава держави поклав квіти до місця прощання з жертвами авіакатастрофи. Володимир Зеленський поспілкувався з родичами загиблих і висловив їм щирі співчуття. Прощання та вшанування пам’яті загиблих тривало до 19 години.

А напередодні, 18 січня, президент компанії «МАУ» Євгеній Дихне на своїй сторінці у Facebook написав: «Рідна земля, близькі та сім’ї, мабуть, ще ніколи не чекали на них із таким завмиранням сердець. Останній приліт і попереду вічний спокій. Це особливий день не тільки для колективу МАУ, рідних загиблих, а й для всіх численних співвітчизників. Наші янголи заслуговують на особливий прийом удома. Пропоную завтра, 19 січня, об 11:00 усім українцям, хоч де б ви були, натиснути автомобільний сигнал на знак солідарності з усією країною, яка готується попрощатися з безневинними українцями, втраченими в небі Ірану».

Маємо почуватися захищеними в кожному куточку світу

Тим часом в СБУ і РНБО запевняють, що розслідування не зупиниться до повного з’ясування обставин трагедії й покарання винних. Голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що для очолюваного ним відомства пріоритетом слугує встановлення причиново-наслідкового ланцюга подій катастрофи. «Жахлива трагедія в Ірані забрала життя наших співвітчизників. І суспільство вимагає відповідей щодо дійсних причин цього горя та притягнення всіх винних до відповідальності», — наголосив він. І додав, що українці мають почуватися захищеними в кожному куточку світу, незалежно від обставин.

Секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook також пообіцяв розслідувати збиття українського літака в Ірані. «Глибокі співчуття рідним і вічна пам’ять загиблим. А наша робота не зупиниться до повного з’ясування обставин трагедії та покарання винних».

Іранські експерти ідентифікували ще 69 загиблих. Їхня кількість збільшилась до 169 осіб. Представник Судово-діагностичного центру зазначив, що на сьогодні «тіла 150 загиблих в авіакатастрофі під Тегераном передано їхнім сім’ям». Він уточнив, що йдеться про тіла загиблих, чиї родичі раніше надали іранській владі генетичні матеріали для проведення спеціальної експертизи.

«Наше серце з вами»

В іранському готелі на честь загиблого в авіакатастрофі екіпажу літака МАУ повісили фото — саме там українці зупинялися перед рейсом. Про це розповів командир екіпажу літака Іл-76МД Дмитро Мимриков, яким в Україну доправили тіла загиблих, повідомила бригада транспортної авіації. «На знак шани та пам’яті персонал готелю, з якого наші хлопці і дівчата вирушили у свій останній рейс, розмістили в холі фото загиблого екіпажу з підписом «Наше серце с вами», — зазначив він. За словами командира екіпажу, від іранців українські льотчики постійно чули слова співчуття та вибачень за катастрофу, адже вони повністю визнають провину свого керівництва та своєї країни в цій страшній трагедії.

Тривають постійні консультації вітчизняних та іранських експертів щодо повернення в Україну «чорних скриньок» літака. Перемовини ці складні й напружені. А поширення неперевіреної інформації значно їх ускладнює. Про це йдеться у заяві Секретаря РНБО Олексія Данілова, оприлюдненій на сайті відомства. Посадовець звернувся до іноземних і вітчизняних засобів масової інформації з проханням дотримуватися виваженої та відповідальної позиції щодо висвітлення цього питання.

«Інформаційний ажіотаж, маніпуляції навколо цієї теми, поширення неперевіреної інформації значно ускладнюють переговорний процес і можуть негативно вплинути на його результативність. Наполегливо закликаю ЗМІ користуватись офіційною інформацією українських органів влади, яку надаватимуть залежно від досягнення домовленостей з іранською стороною», — наголосив він.

Раніше агентство Reuters повідомило, що Іран сам намагається проаналізувати дані бортових самописців збитого їхньою ракетою українського пасажирського літака і поки що не має наміру передавати «чорні скриньки» іншій країні. «Ми намагаємося прочитати «чорні скриньки» тут. В іншому разі наші варіанти — це Україна та Франція, але поки що не ухвалено рішення про направлення їх в іншу країну», — заявив директор з розслідування нещасних випадків в Іранській організації цивільної авіації Хасан Резайфар.

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