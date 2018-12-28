Автомобільні заводи корпорації «Еталон» у 2018-му значно збільшили випуск продукції, попри те, що її виробництва цього року фактично не працювали у березні та квітні. Підприємства за підсумками року виробили та реалізували майже 270 одиниць автотранспортних засобів з торговельною маркою «Еталон», з них майже 250 автобусів та 20 тролейбусів.

«Найголовніше те, що ми зберегли підприємства і трудові колективи й наприкінці кожного року тривалий час виносимо на суд експертів та широкого загалу нове найменування нашої автотехніки. Цього року такий подарунок ми зробили у вигляді розробленого та виготовленого першого зразка міського автобуса моделі А12210 завдовжки 12 метрів. Він має низький рівень підлоги. Пасажиромісткість — понад 100 осіб. Автобус відповідає екологічним вимогам євро-5 і правилам ЄЕК ООН №107 (можливість перевезення пасажирів в інвалідному візку)», — зазначає президент корпорації «Еталон» Володимир Бутко.

За його словами, фахівці корпорації розробили шкільний автобус другого класу з покращеним плануванням та кондиціюванням.

Постійно триває модернізація та вдосконалення комплектації тролейбусів для задоволення потреб замовників і пасажирів. Підприємства корпорації працюють і з трамваями. Проведено аналіз, розроблено дизайн-проект і розпочато компоновані роботи з розроблення кузова для капітального ремонту трамваїв «Тат­ра» Т3 і Т3Т.

Корпорація чимало продукції постачає за кордон, переважно в європейські країни, зокрема Польщу та Чехію. Позитивно відгукуються про продукцію «Еталону» в Румунії та Словаччині й незабаром купуватимуть автобуси.

Проте, за словами Володимира Бутка, не дуже активно реагують на можливу закупівлю автобусів корпорації українські міські ради. Але і в цьому напрямі відбуваються позитивні зрушення. За словами Сергія Желевського, голови правління ТОВ «Бориспільський автобус», сучасного високотехнологічного підприємства, що випускає автобуси корпорації, крім Чернігова, в 2019 році завод планує постачати техніку на замовлення ще двом-трьом українським містам, серед яких Суми.

Як стверджує директор торгового дому «Еталон-авто» Вадим Шкарупін, обсяги продажу 2018-го збільшилися порівняно з попереднім роком на 35%: 2017-го було продано 180 одиниць автомобільної техніки, цього року — 245. «Практика нашого продажу засвідчує, що в 2018 році з цієї великої кількості автомобілів за кредитом було збуто лише один. Тобто в Україні дуже слабко розвинений ринок автомобільного кредитування в наших банках. Якби було інакше, то чимало охочих за умови невисоких відсоткових банківських ставок мали б змогу й бажання придбати нашу техніку».

ТОВ «Чернігівський ковальський завод», який також входить до корпорації, цьогоріч розвивав партнерські відносини з машинобудівними підприємствами України та Європи. Було укладено контракти з українськими замовниками. Підприємство розширює номенклатуру поковок для виготовлення автокомпонентів. Було освоєно 22 нові поковки, серед них дев’ять — для іноземних споживачів.

2018 року компанія «Еталонмаш» відвідала наймасштабнішу виставку автокомпонентів у Європі — Automechanika (Франкфурт). Завдяки цьому заходові про українські заводи почули в Італії, Великій Британії та США.

Корпорація «Еталон» з упевненістю дивиться в завтрашній день. Зокрема, триває підготовча робота до розроблення автобусів з дизельними двигунами євро-6.