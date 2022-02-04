Кажуть, що під час війни Риму з Карфагеном карфагенські загони під керівництвом великого полководця Ганнібала нерідко нападали на ворога з тилу, долаючи, здавалося б, непрохідні болота. Робили це за допомогою чудового винаходу, який називався пересувні гати: воїни йшли по болоті по власних щитах, які клали під ноги. Щойно перший щит ставав останнім, його одразу ж передавали наперед.

Так з’явилася перша гусениця — замкнена суцільна стрічка або ланцюг з уже нині шарнірно з’єднаних ланок (траків), що застосовують у гусеничному рушії, без якого важко уявити сучасний танк чи іншу бронетехніку. 1857 року Вільям Ньютон отримав перший патент на «вдосконалений пристрій рухливих рейок для руху парових машин» звичайними дорогами та бездоріжжям, а американський підприємець Джеймс Велч уперше запропонував кріпити гусеничний хід на корпусі на пружних підвісках. До кінця ХІХ століття було запатентовано кілька десятків гусеничних рушіїв.

Від ремонту до серійного виробництва

Конструктори та працівники ТОВ НВП «АКТИВ СПЕЦ ПРОМ» мають справу не з дерев’яними, а зі сталевими конструкціями. До них вони прийшли не одразу: з 2015 року спеціальні виїзні бригади новоствореного малого підприємства виконували ремонтні роботи броньованої техніки в місцях дислокації військ. З 2016-го по 2018 рік вони полагодили близько 200 БМП-1, БМП-2 та машин на їхній базі.

«2017-го, — розповідає директор ТОВ НВП «АКТИВ СПЕЦ ПРОМ» Світлана Шульга, — усвідомивши, що в Україні жодне підприємство не випускає гусениць до бойових машин піхоти, наш засновник Костянтин Желудков прийняв рішення освоїти їхнє серійне виробництво за власні кошти. На технологічну та конструкторську підготовку ми витратили понад рік. А перший дослідний зразок за самостійно розробленою конструкторською документацією на підприємстві виготовили наприкінці 2019-го. Тоді ми успішно провели попередні випробування».

На підприємстві добре розуміли, що виготовляти комплектуючі для військової техніки потрібно відповідно до чинних стандартів. Тому 2020 року ТОВ НВП «АКТИВ СПЕЦ ПРОМ» спочатку підписало спільне рішення з Міністерством оборони України про освоєння серійного випуску гусениць БМП, а згодом, у червні та вересні, провело кваліфікаційні випробування нової продукції. І лише після рішення командувача Сил логістики ЗСУ підприємство почало серійне виробництво та капітальний ремонт гусеничних стрічок до БМП.

Із 2021 року активспецпромівці освоїли серійне виробництво гусениць до багатоцільового транспортера (тягача) броньованого МТ-ЛБ. Конструкторські й технологічні рішення, адаптовані до сучасних технологій обробки металів, дали змогу підприємству збільшити надійність гусениць та їхній експлуатаційний ресурс більш ніж на 30%, що було підтверджено ресурсними випробуваннями — пробігом на полігоні «Десна», які завершилися в жовтні 2021 року.

«Засновник підприємства Костянтин Желудков подбав про закупівлю унікального імпортного обладнання, яке дає змогу значно скоротити і оптимізувати виробничий цикл, їздив за кордон знайомитися з технічними можливостями обладнання. Він опікується виробництвом, працюючи й нині разом з конструктором, технологом та начальником дільниці без відпустки, — веде далі Світлана Шульга. — Тож створене нашим засновником невелике підприємство із грамотно спланованою технологією та необхідним сучасним обладнанням спроможне випускати за місяць більше гусеничних стрічок, ніж спеціалізовані заводи, які теж освоїли їх випуск. Але жодне з них, окрім ТОВ НВП «АКТИВ СПЕЦ ПРОМ», не змогло представити себе 2021 року на аукціонах на закупівлю гусениць БМП».

Не підвели замовника

До речі, ТОВ НВП «АКТИВ СПЕЦ ПРОМ» показало себе з найкращого боку на липневому 2021 року тендері Житомирського бронетанкового заводу. Житомирцям потрібно було придбати 36 комплектів гусеничних стрічок з комплектом ЗІП трьома партіями: по 10 комплектів — до 16 серпня та 16 вересня і 16 — до 16 жовтня 2021 року. ТОВ НВП «АКТИВ СПЕЦ ПРОМ» могло перемогти в усіх трьох лотах. Але тендер відбувся 27 липня (про це свідчать протоколи розкриття) і поставити Житомирському бронетанковому 16 комплектів гусениць до 16 жовтня для БМП активспецпромівці не могли фізично, оскільки лише термін постачання сировини становить 60—90 днів. Тому підприємство, щоб не підводити замовника, змушене було відмовитися від постачання продукції за другим лотом. Решту 20 комплектів воно виготовило у встановлені терміни й відправило до Житомира. Ще п’ять комплектів отримав Львівський бронетанковий завод.

«Цього року Житомирський бронетанковий за держзамовленням має відремонтувати та модернізувати 90 БМП, і ми готові йому в цьому допомогти, — робить наголос на кожному слові Світлана Шульга. — Тендер на гусеничні стрічки мають оголосити з дня на день. Але ми до нього почали готуватися завчасно, закупивши, наприклад, сировину — спеціальні сталі з європейським сертифікатом відповідності, які випускають не в Україні, а в Румунії, Словенії, Туреччині, Чехії. Робити це доводиться теж за власні кошти, бо тендерна процедура не передбачає попередньої оплати. Тому нам довелося заморозити всі свої активи, заплативши попередньо за сировину, щоб підготуватися до виконання договору. Виготовляючи продукцію під контролем військового представництва згідно з усіма нормативними документами, потрібно платити людям зарплату, виконувати інші операції.

Після постачання гусеничних стрічок, згідно з чинними документами, 20 днів іде на проведення вхідного контролю (оцінку відповідності продукції конструкторській документації, хімічний та аналіз твердості). На приймання та оплату відведено ще 30 днів. Тож підприємство отримає гроші за виконану роботу не раніш як через 50 днів.

Але це нікого не цікавить. Як і те, що під час виконання замовлення підприємство змушене корегувати свої витрати. Бо ціни на метал зростають не за нашим графіком: якщо першу частину торішнього замовлення ми виконували на сталі, яку закупили по 29 тисяч гривень за тонну, то за решту металу довелося заплатити вже по 72 тисячі гривень. Торік у жовтні майже втричі зросла вартість електроенергії. Тож підприємство фактично не отримало очікуваного прибутку, який з’їла сталь, що подорожчала».

Світлана Шульга розповіла, що за кошти, отримані за виконання попереднього замовлення, підприємство погасило деякі борги і заплатило за сировину, з якої заплановано виготовити 90 комплектів гусениць для БМП. 41 комплект потрібно буде поставити Житомирському бронетанковому заводу до 15 травня 2022 року. Частину прибутку направили на освоєння нового виробництва: на підприємстві хочуть найближчим часом випустити дослідні зразки та провести випробування (в першому півріччі 2022 року) гусениць для бойової машини десанту (БДМ) та самохідної гаубиці «Акація». Ці пропозиції, мають надію в ТОВ НВП «АКТИВ СПЕЦ ПРОМ», зацікавлять замовників. Адже гусеничних стрічок до цієї техніки в Україні ніхто не випускає. А потреба в них є — значна частина БДМ у військах стоїть босою.

Малий, але успішний

Виробничі потужності підприємства дають змогу випускати по 10 комплектів гусениць БМП чи 15 комплектів гусениць до МТ-ЛБ за місяць в умовах однозмінної роботи. Гордість товариства — токарно-фрезерні оброблювальні центри з числовим програмним керуванням німецького виробництва. Такої техніки, яка виконує по кілька операцій одночасно, немає більше ніде в Україні. Головний конструктор підприємства Володимир Кравченко та наладчик верстатів з ЧПУ Євген Іващенко розповіли, що один лише чепеушний Такамаз-2000 може виготовити пальці та болти для гусениць на всю бронетанкову техніку, що є нині в українських військах.

«Ми динамічно розвиваємося, розширюємо свої виробничі можливості і плануємо на новому виробничому майданчику в Чернігівській області запустити власне гумування, — приєднується до розмови Володимир Кравченко. — Випробування в незалежній лабораторії показали, що ресурс нашого обгумованого пальця — не менш як 18 000 кілометрів. На гусеничні стрічки до БМП надаємо гарантію на дистанцію пробігу 8000 кілометрів. Для довідки: ремонтний завод дає гарантію на капітально відремонтовану БМП 6000 кілометрів. Тому Міноборони може закуповувати гусениці в нас, а не за кордоном. Тим більше, що до імпортних гусениць існують деякі зауваження з якості, а рекламаційна робота може тривати до року».

Головний конструктор додав, що підприємство працює нині над випуском гусениць для всіх видів бронетанкової техніки. Може робити їх і для танків Т-72.

До Києва повертався в хорошому настрої: було приємно, що крім тієї України, яку щодня в кримінально-негативному плані показують наші ЗМІ, є, на щастя, й така — робоча, проста, чесна, щира, позитивна і терпляча. І про неї обов’язково розповім не в одному ще матеріалі.

Олександр КРЮЧКОВ,

«Урядовий кур’єр»Фото автора та з архіву

ТОВ НВП «АКТИВ СПЕЦ ПРОМ»