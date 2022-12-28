До Різдва військові з Полтавщини, які перебувають на передньому краї боротьби з ворогом, отримали з Полтави вітальні листівки і прикраси на новорічну ялинку. Їх для воїнів виготовили діти та керівники гуртків у межах ініційованої Полтавським центром культури та дозвілля благодійної акції «Суперсила на Різдво». Організатори сподіваються, що надіслані на фронт подарунки додадуть нашим захисникам ще більше сили та віри й будуть для них своєрідними оберегами.

У майстер-класах з виготовлення прикрас узяли участь понад 500 дітей, десятки організацій, мистецьких просторів, бібліотеки Полтавської міської територіальної громади, в яких працюють творчі гуртки.

Діти вкладали у них душу

«У нас відбулися два майстер-класи з виготовлення ялинкових прикрас для ЗСУ. На першому ми робили прикраси із солоного тіста. На другому — із крафтового паперу. Завдання було не з легких. Потрібно було не лише вирізати й розфарбувати фігурки новорічних іграшок у формі ялинок, чобітків, ангеликів, кружечків, а й зшити їх, за допомогою наповнювача, зробити об’ємними. Ми надали дітям зразки. Прошивати цупкий папір їм допомагали дорослі», — розповідає завідувачка бібліотеки-філії №11 Центральної бібліотеки Полтавської міської територіальної громади Євгенія Данилець.

У цьому закладі щонеділі працює гурток «Умійко», який веде бібліотекарка Світлана Городинська. Його відвідують 11 дітей дошкільного й молодшого шкільного віку. Світлана Городинська каже, що гуртківці дуже старалися, виготовляючи новорічні прикраси для наших захисників. Особливо відзначилися брати Тимофій і Макар Кравченки, тато яких воює. Усі прикраси вийшли чудові, адже діти вкладали в них душу.

За останні пів року це вже не перша благодійна акція, в якій узяли участь члени гуртка «Умійко». Вони виготовляли з атласних стрічок патріотичні браслети для воїнів ЗСУ. Вирізали для захисту українського неба паперові літачки й потім усі разом запускали їх на території бібліотеки. На День захисту миру клеїли з паперу голубів миру — об’ємних, із пишними хвостами.

Світлана Городинська дуже любить працювати саме з папером, але виготовляє поробки і з іншого матеріалу. Тепер всі закутки в бібліотеці заповнено матеріалом для творчості. Використовують усе, що трапляється під руку: кольорові пластикові пляшки, картонні упаковки з-під плазмових телевізорів та холодильників, пінопласт.

Гільзи з петриківським розписом

«Ми прийшли сюди за рекомендацією, бо багато чули позитивних відгуків про роботу бібліотеки. Прийшли просто взяти почитати літературу, а потрапили у світ творчості. І тепер діти сюди наввипередки біжать щонеділі», — розповідає мама двох восьмирічних дітей Аліни та Владика Тетяна Пашкевич.

Аліна із Владиком із задоволенням долучилися до виготовлення новорічних прикрас для українських воїнів. Владик зшив із паперу зірочку, його сестра — ангела. Чимало близьких їм людей нині воюють: хтось на кордоні Харківщини й Луганщини, двоє родичів захищають Бахмут. А їхній тато — полковник ЗСУ.

Війна зачепила чорним крилом і родину п’ятирічної Даринки Радченко, яка з радістю відвідує гурток і виліпила для наших захисників кілька іграшок із тіста. Даринка сама може навчити ліпити й вирізати, бо її мама творча людина. Вона художниця, займається і писанкарством, і керамікою, і петриківським розписом. А дівчинці це цікаво, вона весь час крутиться біля мами, допомагає. І вже багато чого навчилася.

«Даринчина мама теж неодноразово брала участь у подібних заходах. Розмальовувала петриківським розписом гільзи для ЗСУ. Реалізовувала на благодійних ярмарках свої роботи, а виручені кошти вкидала у скриньку або віддавала волонтерам, які підтримують зв’язок із військовими підрозділами. І дитина знає про це», — розповідає бабуся дівчинки Наталія Меркулова.

Щоб у наших воїнів був різдвяно-новорічний настрій, зусиль доклали й інші гуртківці — переселенці з Харкова брат і сестра Всеволод та Ярослава Агудови. Яся зліпила з тіста різдвяний пряничок у формі сердечка й пінгвіна. Вона розповідає: «Пишаюся, що це я зробила для українських захисників. Вони не дали ворогові повністю зруйнувати наш будинок у мікрорайоні Північна Салтівка на околиці Харкова. Він тепер в аварійному стані. Ще не вирішили, що з ним робити, — зносити чи відбудовувати. У ньому 15 пробоїн від артилерійських снарядів».

Отаких талановитих патріотично налаштованих дітей зібрали на свій гурток працівники бібліотеки-філії №11. І мабуть, кількість юних читайликів там ще збільшиться. Тепер у закладі на добровільних засадах почала працювати з дітьми хормейстер-баяніст Наталія Нєсєврова. Вона 35 років пропрацювала музкерівником у дитсадку №56 міста Полтави, а вийшовши на пенсію, загорілася бажанням створити при бібліотеці №11 гурток за своїм профілем.

Коли ми розмовляли з Ясею Агудовою, в одній з найпросторіших кімнат закладу грала музика і лунали колядки. А коли я вже виходив з воріт бібліотеки, повз мене прошмигнуло дві дівчинки, які запитали, чи працює сьогодні гурток «Умійко». Не встиг їм відповісти, як вони взявшись за руки побігли новою асфальтованою доріжкою до приміщення. І за мить зникли за напівпрочиненими дверима. Тут на них завжди чекають світ цікавого і корисного знання та вірні друзі.