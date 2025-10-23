Військовий досвід — потужний ресурс для економіки: проаналізовано 1000 військових спеціальностей і їх відповідність цивільним професіям

У Києві відбулася презентація результатів дослідження «Покращення кар’єрних шляхів та адаптація українських ветеранів до цивільного працевлаштування», мета якого — підтримати захисників у поверненні до цивільного життя через розвиток ефективних кар’єрних маршрутів, удосконалення послуг із професійної орієнтації, короткострокового навчання, визнання кваліфікацій і працевлаштування.

«Знайти себе після військової служби — це не просто вибір професії, а пошук сенсу. На фронті кожен день наповнений вирішальними діями, відповідальністю та відчуттям важливості, яке складно відтворити після повернення до цивільного життя. Саме тому нам потрібно допомогти ветеранам віднайти ту справу, в якій вони знову почуватимуться сильними й корисними суспільству», — зазначила міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова у вітальному зверненні.

Вона подякувала партнерам — Федерації роботодавців, Helvetas Ukraine та Національному агентству кваліфікацій — за спільну роботу над цим дослідженням. За словами міністра, воно створює своєрідний міст між військовими і цивільними напрямами працевлаштування, допомагаючи роботодавцям точніше оцінювати компетенції ветеранів, а самим ветеранам — легше інтегруватися на цивільний ринок праці.

До присутніх звернулися заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак, голова Ради Федерації роботодавців Дмитро Олійник, директор Helvetas в Україні Петр Баше, ветеран, голова Федерації профспілок Сергій Бизов.

Дослідження ґрунтується не лише на формальних даних, а й на глибокому аналізі практичного досвіду, набутого під час служби.

Зокрема в його межах зіставлено 1000 військово-облікових спеціальностей із професійними стандартами та кваліфікаційними характеристиками; досліджено 91 посадову інструкцію та понад 2000 записів класифікатора професій; проведено шість фокус-груп із ветеранами та глибинні інтерв’ю з представниками бізнесу.

Під час заходу міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова та керівник відокремленого підрозділу Helvetas Swiss Intercooperation в Україні Петр Баше підписали Меморандум про співпрацю між Мінветеранів та швейцарською організацією, що працює у 35 країнах світу. В Україні Helvetas втілює проєкти, спрямовані на відновлення інфраструктури, розвиток економіки та підтримку бізнесів, зокрема тих, які створили ветерани та члени їхніх родин.

Меморандум передбачає спільні ініціативи, зокрема розвиток програм професійного навчання, сприяння працевлаштуванню ветеранів, інтеграцію військових навичок у цивільні професійні стандарти та обмін експертним досвідом.

Крім цього, у межах заходу відбулася панельна дискусія «Роль ветеранів в економіці: як конвертувати військовий досвід у цивільну професію» за участю ветерана, заступника міністра у справах ветеранів Юлії Кіріллової, заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарії Марчак, ветерана Тимура Абдуліна, народного депутата Олексія Леонова, директора з комунікацій та сталого розвитку Starlight Media Яни Гончаренко, голови ФРУ Дефенс Ігоря Фоменка, менеджера напряму міжнародних партнерств Helvetas Swiss Intercooperation Марії Козаченко.

Учасники обговорили, як ефективно залучати ветеранів і ветеранок до розвитку економіки й адаптувати інструменти державної політики під їхні потреби. Модерувала розмову голова комітету сталого розвитку Федерації роботодавців, заступник виконавчого директора Федерації металургів Олена Колеснікова.

Другу панельну дискусію було присвячено розвитку системи підтримки ветеранів і ветеранок — від освіти до побудови кар’єри.

До розмови долучилися представники державного сектору, освітнього середовища, ветеранських об’єднань, профспілок та громадських організацій, серед них: голова Федерації профспілок ветеран Сергій Бизов, ветеран Олег Автомеєнко, голова Жіночого ветеранського руху ветеранка Катерина Приймак, заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко, голова Національного агентства кваліфікацій Юрій Баланюк, виконавчий директор Українського ветеранського фонду Каріна Дорошенко, представник U+ (U Plus) Олександр Мостепан.

Йшлося про важливість поєднання зусиль держави, бізнесу, освітніх інституцій і ветеранських організацій, щоб створити захисникам умови для гідного повернення та самореалізації у цивільному житті.

Захід став не лише презентацією результатів дослідження, а й кроком до формування системного бачення подальшої роботи. Сторони домовилися зосередитися на створенні додаткових кар’єрних маршрутів для військових спеціальностей, які не мають прямих цивільних відповідників, на цифровізації процесів із використанням штучного інтелекту для аналізу навичок і побудови індивідуальних траєкторій працевлаштування.

Важливим напрямком стане також європейська інтеграція — додавання кодів ESCO до суміжних спеціальностей, що дасть ветеранам змогу орієнтуватися у спільному європейському просторі кваліфікацій.

Джерело:

Міністерство у справах ветеранів