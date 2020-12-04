Уряди європейський країн готують безпечні правила на час новорічних свят і закликають провести їх у вузькому родинному колі

Цього року Різдво — одне з найбажаніших і найулюбленіших свят європейців — пройде без велелюдних сімейних застіль, бучних вечірок, галасливих різдвяних ярмарків і гулянь. Попри те що рівень захворюваності у більшості європейських країн після кількатижневих обмежувальних заходів, до яких вдалися майже всі держави-члени ЄС, знижується, уряди не поспішають скасовувати обмеження.

Влада остерігається, що масові зібрання, неминучі під час новорічних свят, призведуть до третьої хвилі пандемії. А цього треба уникнути за будь-яку ціну. Як сказала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, вакцинацію пріоритетних груп проти COVID-19 мають розпочати вже наприкінці грудня.

Багато хто сподівався, що влада піде на поступки і піддасться на заклики окремих політиків і партій, а також різноманітних спілок представників ресторанного та розважального бізнесу і хоч тимчасово скасує жорсткі заборони. Проте ці очікування не виправдалися. То як же зустрічатимуть Різдво у Європі?

Консультативний комітет Бельгії провів спеціальне засідання, на якому йшлося про умови святкування Різдва, наприкінці минулого тижня.

Комендантська година

Його підсумки розчарували багатьох. Бо єдине послаблення, на яке погодилися члени Нацкомітету напередодні Різдва, — відкриття магазинів, які торгують «не життєво необхідними товарами», щоб люди могли купити різдвяні подарунки, а власники магазинів, які було зачинено в Бельгії з кінця жовтня, — хоч трохи підживити свій бізнес. Однак комітет нагадує бельгійцям, що похід у магазини в нинішніх умовах — це не шопінг заради розваги. Здійснювати покупи дозволено лише в масках і наодинці, без друзів і членів родини, перебуваючи в магазині не довше як 30 хвилин.

Оскільки бари, кафе та ресторани Бельгії будуть закритими щонайменше до середини січня, єдиним способом відсвяткувати Різдво залишається родинне коло, яке не має перевищувати шести людей. У гості можна запросити одного друга. А людям , які живуть самі, — двох.

Комендантська година, яку запроваджено в Бельгії з десятої вечора до шостої ранку, діятиме й у святкові дні. Тож пізніх посиденьок у гостях і нічних прогулянок містом у новорічну ніч влаштувати не вийде. До слова, бельгійська влада заборонила традиційні феєрверки на Новий рік у всій країні.

Трохи м’якші правила у Німеччині. Канцлерка ФРН Ангела Меркель заявила, що хоч антикоронавірусні заходи буде не лише розширено, а й вони стануть жорсткішими, Різдво має незмінні закони. Тому новорічні свята німцям дозволили відзначати у колі не більш як десяти осіб (дітей до 14 років не враховують). Мер Берліна Міхаель Мюллер заявив, що дідусі й бабусі мають святкувати Різдво разом з онуками. Він порадив співвітчизникам перед різдвяними святами побути кілька днів на самоізоляції, «щоб мінімізувати ризик інфікування».

Німецька влада, як і бельгійська, заборонила проведення салютів на Новий рік, щоб уникнути зібрання великих груп людей у громадських місцях. Однак продаж феєрверків у ФРН не заборонено. Магазини в Німеччині працюють, але адміністрація контролює кількість покупців у приміщенні.

Родинна соціальна бульбашка

Нідерландська влада остаточне рішення про святкування Різдва ухвалюватиме після 8 грудня, оскільки рівень захворюваності у країні хоч і знижується, проте не тими темпами, на які сподівалися.

«Якщо люди хочуть святкувати Різдво у компанії за трохи полегшеними правилами, нам треба зробити для цього все можливе вже сьогодні», — заявив нідерландський міністр охорони здоров’я Х’юго де Йонг. Проте він уже оголосив, що цього року традиційне змагання новорічних вогнищ, яке відбувається на піщаному пляжі курортного міста Сгевенінген, буде під забороною.

Традиція запалювати дві величезні башти з дерев’яних піддонів у новорічну ніч існує в Нідерландах з 1990-х років. Це змагання за найбільше вогнище у країні. За звання переможця борються дві команди: із самого Сгевенінгена та сусіднього Дуйндорпа. До слова, торік ця традиція завдала чималої шкоди. Полум’я вийшло з-під контролю й перекинулося на будинки та припарковані автомобілі. За підрахунками страхових компаній, шкода, завдана вогнем, становила близько 15 мільйонів євро.

Хоч Франція також у локдауні, президент Еммануель Макрон заявив, що люди мають мати змогу відсвяткувати Різдво з рідними. «Обмежте кількість людей у кімнаті», — порадив він співвітчизниками, але не уточнив, яку максимальну кількість людей у кімнаті якої площі дозволено. У країні діє комендантська година з 9 вечора до 7 ранку, але 24 і 31 грудня її скасують. Проте Еммануель Макрон наголосив, що «проведення великих вуличних вечірок у новорічну ніч навіть не обговорюється».

У Великій Британії вирішили на час різдвяних свят дозволити збиратися членам трьох родин і святкувати під одним дахом з 23 по 27 грудня. Однак офіційний Лондон не уточнив максимальної кількості людей, які можуть входити до складу так званої родинної соціальної бульбашки. Це послаблення обмежувальних заходів діятиме лише на Різдво і не поширюватиметься на Новий рік.

«Знаю, що святкування Нового року особливе для всіх, але, на жаль, вірус нікуди не подівся, тому маємо бути пильними», — застеріг британців віцепрем’єр Нікола Старжеон.

Масові тестування напередодні свят

Італія, яка навесні прийняла на себе найпотужнішу хвилю коронавірусу, також не планує повністю скасовувати обмежувальні заходи на час свят.

«Маємо підготувати себе до тихого і скромного святкування», — заявив прем’єр-міністр держави Джузеппе Конте. Країну поділено на червону, оранжеву та жовту зони відповідно до поширеності коронавірусу, і поїздки між регіонами заборонено. Можливо, це правило буде змінено ближче до Різдва, щоб дозволити членам родини зустрітися на свята. Але радше влада обмежить родинні зібрання до шести осіб. В Італії теж діє комендантська година з 10 вечора до 7 ранку, яка буде чинною і на період свят.

Австрія, яка перебуватиме у режимі жорсткого локдауну до 6 грудня, має намір провести масове тестування громадян, щоб розірвати ланцюжок інфікування.

«Масові тестування відкриють нову сторінку в боротьбі з пандемією, і це дасть людям змогу насолодитися Різдвом у близькому родинному колі», — заявив австрійський канцлер Себастіан Курц. За його словами, цей проєкт потребує великих логістичних зусиль, однак дасть значні переваги, бо можна буде виявити велику кількість інфікованих. Відповідно до урядового плану, вчителі й працівники дитсадків пройдуть тестування першими протягом перших вихідних грудня. За ними тестуватимуть поліцейських і жителів регіонів з найвищими показниками захворюваності.

Офіційний Мадрид також вирішив відсвяткувати Різдво з усіма засобами перестороги.

«Ми працюємо над спеціальним планом для свят, який буде безпечним. Цього року нам доведеться перебувати на відстані від тих, кого ми любимо, замість того, щоб обіймати їх», — заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Іспанцям дозволять відсвяткувати Різдво та Новий рік у колі із шести осіб. Подорожі між регіонами країни дозволено. Комендантську годину, яка діє в Іспанії з 11 години вечора, у різдвяну та новорічну ночі буде продовжено до години ночі. У церквах пройде традиційна різдвяна меса, однак під час неї буде заборонено співати.