Донедавна нашу молоду колегу з Одещини більше знали читачі тамтешньої регіональної газети. Тепер Марійку Шевчук упізнають численні колеги з журналістського цеху всієї країни, бо вона переможець Всеукраїнського конкурсу журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади» за 2018 рік.
В одній із номінацій цього популярного серед медіа-спільноти творчого змагання, започаткованого три роки тому вітчизняним Мінрегіоном за методикою Ради Європи, — «Стаття в друкованому ЗМІ» одеситка виборола диплом І ступеня, представивши на читацький суд власний нарис «Великомихайлівська громада. Рецепти борщу та успіху».
«Друзі реформи», «провісники змін», «активні суспільні комунікатори» — багато гарних слів прозвучало на адресу журналістів регіональних ЗМІ під час недавньої урочистої церемонії нагородження переможців торішнього конкурсу в Кабінеті Міністрів. І це знаково, бо зазвичай нашому братові останнім часом більше перепадає на горіхи, хоч і не завжди справедливо.
Проте щодо найуспішнішої української реформи, яку коротко називають децентралізацією, таке визнання справедливе: саме представники четвертої влади додали їй крил. Вони не вдалися до узвичаєної подекуди кабінетної роботи з інтернетом, а побували в нових об’єднаних громадах, на власні очі побачили якісні зміни, вивчили настрої людей, переконалися у чесних намірах місцевих очільників. І лише після цього почали писати про це, знімати на відео, готувати теле- і радіопередачі.
«Мета конкурсу — через регіональні ЗМІ підвищити поінформованість та обізнаність наших громадян про можливості й переваги реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади, а також про найкращі практики і позитивні зрушення — красномовні підсумки впровадження децентралізації», — сказав нашому кореспондентові менеджер Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» Андрій Гук.
Журналістка з Одеси Марія Шевчук, яку ми згадували, відкрила для широкого загалу одну з найбільших і найкращих на півдні нашої країни ОТГ — Великомихайлівську. Її колеги з Черкащини підготували цікаві онлайн-публікації-переможниці про реформаторів свого краю. Радійниця з Житомирщини стала найкращою в номінації «Радіоматеріал». А з-поміж відео-матеріалів не було рівних телевізійникам із Кам’янця-Подільського.
До речі, Мінрегіон своїм наказом оголосив черговий, четвертий конкурс журналістських робіт на тему «Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади» в 2019 році. За словами державного експерта Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою Наталії Яровенко, вже затверджено новий склад конкурсної комісії, а з 2 травня стартував відбір поданих робіт.