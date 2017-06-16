Мабуть, немає такої сфери людської діяльності, яка за вагомістю й важливістю могла б зрівнятися з професією медика. Найгуманніші, найблагородніші, найпотрібніші — все це про них — лікарів, фельдшерів, медичних сестер, санітарок. Нині, у процесі реформування галузі, медичні працівники в центрі суспільної уваги. І не тільки ті, що вже, як кажуть, ствердилися, а й майбутні, тобто нинішні студенти. Бо вже завтра молоді фахівці мають долучитися до її перебудови.

В Уманському медичному коледжі, який готує спеціалістів середньої ланки, вважають, що молодь слід заохочувати до нестандартного мислення, дослідницької діяльності.

Медико-соціальні аспекти моделювання сестринського процесу в лікувальному закладі, історія виникнення руху Червоного Хреста, внесок волонтерів у зміцнення обороноздатності України — ці й багато інших соціально та професійно значущих тем стали предметом розробок студентів медичного коледжу. Керівник закладу Юрій Скоробреха задоволений: на очах виростають справжні фахівці своєї справи, яким не байдужа доля країни, які вміють високопрофесійно працювати, готові в будь-який час прийти на допомогу людям. Попри те що робота в галузі оплачується ще неналежно, багато студентів, завважує він, готові повністю віддаватися обраній професії.

За 90 років існування коледж підготував і випустив більш ніж 22 тисячі висококваліфікованих фахівців, які працюють у всіх регіонах країни та за її межами. Серед вихованців чимало науковців, авторитетних медиків-практиків. Частина випускників присвятила життя підготовці нового покоління медичних працівників, зокрема і в Уманському медичному коледжі. Та й сам керівник коледжу Юрій Скоробреха свого часу закінчив цей навчальний заклад.

Медицина ніколи не перестане бути затребуваною. Однак життя висуває до працівників галузі охорони здоров’я нові вимоги, до яких кожен фахівець має бути готовим. Потяг до нового, енергійність, компетентність, висока відповідальність — ось характерні риси сучасного медика, хоч би на якій посаді він працював. Упроваджуючи нові технології, форми і методи навчання, в коледжі прищеплюють уміння самовдосконалюватися, досягати поставлених завдань. Сприяють цьому досвідчені наставники — майже 600 студентів навчає 68 викладачів — і міцна матеріально-технічна база. Недавно тут реконструювали актову залу, оформили читальний зал, повністю оновили тепломережу, капітально ремонтують гуртожитки, що дасть змогу забезпечити житлом сиріт і дітей із сімей з низьким прожитковим рівнем.

Як розповіла заступник директора Валентина Домбровська, в коледжі поставили за мету спрямувати весь навчально-виховний процес на формування особистості, її високої освіченості та культури.

— Постійно вдосконалюємо систему підготовки медичних працівників середньої ланки, — розповів Юрій Сергійович. — Особливо плідно в цьому напрямі діють завідувачі відділень Олена Коріняк та Марина Шевчук, ветерани праці коледжу, зокрема Олена Коровкіна, Петро Бебешко, Любов Гур’єва, Лариса Мотузенко, які активно передають знання, вміння й досвід молодшим колегам. Дрібниць у цьому не буває. Багато важать як охайний зовнішній вигляд навчального закладу, його належне естетичне оформлення, так і компетентність, ставлення до справи, якою займаєшся, твій авторитет як фахівця.

Навчальний заклад пройшов акредитацію і ліцензування в Міністерстві освіти і науки з підготовки медичних сестер і фельдшерів та отримав сертифікати терміном дії до 2026 року. Постійну підтримку навчальний заклад відчуває від місцевої влади в особі міського голови Олександра Цебрія.

Працюючи у тісному зв’язку з міськрайонним товариством Червоного Хреста і станцією переливання крові, колектив коледжу не тільки бере активну участь у масовій пропаганді й залученні до безплатного донорства, а й сам став активним донором — віддає свою життєдайну кров для її застосування там і тоді, коли вона потрібна для порятунку людей.

Сплеск громадянської активності в коледжі викликали заходи, спрямовані на допомогу бійцям, які захищають нашу державу на сході країни. Від самого початку воєнних дій викладачі й студенти у тісній співпраці з волонтерськими організаціями міста активно допомагають армії. Стали традиційними акції «Зігрій теплом солдата!», під час яких зібрано багато продуктів харчування, теплих речей, білизни, ліків, засобів гігієни. Викладачі і студенти коледжу щороку організовують благодійні ярмарки, на яких продають вироблені власноруч кондитерські вироби, а на зароблені кошти закуповують каски, бензопили, ліки, теплі речі тощо. Студенти-волонтери активно долучаються до виготовлення маскувальних сіток та костюмів для снайперів.

Так у сучасних реаліях української дійсності, коли народ боронить власну державу, її цілісність і незалежність, участь у волонтерській діяльності на підтримку української армії — це не лише вияв громадянської свідомості, а й виховання патріотизму, прищеплення поваги і любові до Батьківщини та свого народу.

Навчальний заклад одержав високе визнання за блискучу підготовку медичних кадрів середньої ланки. Зокрема, рішенням президії Асамблеї ділових, наукових і творчих кіл України коледж нагороджено Все­українським знаком якості «Вища проба». На найпочесніших місцях навчального закладу можна помітити багато дипломів, грамот та інших заслужених нагород. Усі вони свідчать про те, що тут уміють навчати й виховувати, роблять це з любов’ю. Адже саме її завтра понесуть до людей медики нового покоління.