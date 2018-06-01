Спокусі отримати німецький (японський, французький чи й навіть американський) автомобіль за ціною бувалих у бувальцях «Жигулів» може протистояти далеко не кожен українець. Заощадження, позички в знайомих — і чудо техніки вже майже у ваших руках — на екрані комп’ютера чи смартфона. Сьогодні навіть ті онлайн-сервіси, що донедавна торгували чайниками й мобільними телефонами, рясніють оголошеннями про продаж автомобілів. Наприклад, за 10-річний «Форд» просять 2 тисячі доларів. Лише одна дрібничка — номери на ньому польські, так звані євробляхи. Отже, право користуватися таким транспортом сумнівне — Верховна Рада незабаром має врегулювати ввезення і правові засади експлуатації таких автомобілів в Україні. А поки що...

Експерти проти спритників

На майданчику біля сервісного центру МВС у Черкасах — десяток машин з відкритими капотами. Під променями вже пекучого сонця від одного автомобіля до іншого разом із власниками транспорту ходять експерти. В області усього 12 експертів при сервісних центрах МВС перевіряють транспорт, що його купують чи продають, ставлять чи знімають з обліку.

Роман Джегур, хлопець у темній формі, лише раз глянувши на транспортний засіб, може розповісти про нього чимало. Він судовий експерт, щодня перевіряє до 30 автомобілів. Звіряє номери вузлів і агрегатів із зазначеними в документах, користується спеціальними приладами, щоб виявити мітки, зроблені на автозаводі, а за потреби може змити фарбу на тій ділянці кузова, де проводили ремонтні роботи, щоб виявити, чи, бува, не вварена панель. І все це — максимум за 20 хвилин. За його словами, від двох до чотирьох автомобілів щомісяця проблемні, тобто мають змінені номери агрегатів чи й викрадені.

Поряд на вулиці жвавий рух, але авто з єврономерами на майданчик до експертів не поспішають.

— Чи проходять автомобілі з європейськими номерами експертне дослідження? — запитую в начальника НДЕКЦ в Черкаській області Василя Аксьонова.

— На жаль, це рідкість — тільки за бажанням власника. Така ситуація спричиняє серйозні проблеми: адже як дізнатися, чи безпечний цей автомобіль на дорозі, чи не зварений він із трьох шматків брухту, чи не викрадений у якійсь із європейських країн? Дуже важко встановити власника такого транспортного засобу, коли авто з євробляхами спричинило дорожньо-транспортну пригоду. Навряд чи хтось хотів би втрапити в таку ситуацію. Кому потерпілі мають виставляти претензії? Цей автомобіль не застрахований, а щоб довести, що за кермом був саме винуватець аварії, фахівці проводитимуть кілька ретельних експертиз (аж до перевірки відбитків пальців чи навіть дослідження ДНК). Торік наші фахівці проводили експертизи більш як із 10 ДТП із травмованими, учасниками яких були автомобілі з єврономерами.

Зловмисники бачать прогалини в законодавстві й користуються ситуацією, створюючи канали постачання автомобілів із кримінальним минулим. Один зі способів такого промислу — створення автомобілів-клонів, зазвичай це машини представницького класу. Торік на посту в місті Умань було затримано й відправлено на штрафмайданчик шість автомобілів Audi A6 з однаковими номерними знаками. А загалом з початку 2018-го наші експерти у всій області оглянули 13 258 транспортних засобів. Під час дослідження виявили понад 20 транспортних засобів зі зміненими чи знищеними номерами вузлів та агрегатів, а в чотирьох випадках замінено близько половини(!) автомобіля, також зафіксовано два випадки підроблення документів (свідоцтва про реєстрацію — вітчизняні й закордонні). Торік за такий самий період було виявлено дев’ять транспортних засобів зі зміненими чи знищеними номерами вузлів та агрегатів, що свідчить про тенденцію зростання кримінального бізнесу, спрямованого на реалізацію вкрадених автомобілів і таких, що перебувають на території України незаконно. Ті, з автовласників, хто замовив експертне дослідження, не пошкодували. Торік, наприклад, завдяки нашим фахівцям громадяни не заплатили спритникам за сірі автомобілі близько 33 мільйонів 508 тисяч гривень (за середньою ринковою вартістю транспортного засобу).

А як на практиці

Не в захваті від плутанини з номерами і в патрульній поліції Черкас. Прес-офіцер Зоя Вовк повідомила, що поліцейські однаковою мірою карають порушників незалежно від походження номерних знаків. Проте прикрощі з євробляхами таки трапляються. Нещодавно автомобіль з іноземною реєстрацією патрульні евакуювали на штрафмайданчик, оскільки не вдалося відшукати його власника. Це трапилося біля будинку на вулиці Сумгаїтській, 30 у Черкасах. Мешканці будинку звернулися до патрульних, щоб ті відшукали власників автомобілів, які припаркували на тротуарі. Люди скаржилися, що у дворі важко пройти та проїхати з дитячими візками.

Правоохоронці знайшли одного з власників, попрохавши його перепаркувати авто. Однак іншого власника автомашини з іноземною реєстрацією знайти не вдалося, оскільки інформації в базі про такий транспортний засіб немає. Тепер водій, якщо захоче забрати авто зі штрафмайданчика, змушений буде сплатити штраф і витрати, пов’язані зі зберіганням та доставкою транспортного засобу.

Динаміка негативна

Торік сталося понад 10 тисяч ДТП за участю автомобілів із єврономерами. Це понад 6% усіх аварій на території України. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Нацполіції України Олексій Білошицький. За його словами, за підсумками першого кварталу цього року кількість ДТП із євробляхами зросла вже до 8,5% загальної.

— Проаналізувавши ситуацію 2017-го і 2018 років, можна сказати, що динаміка негативна. Кількість адміністративних правопорушень збільшується, — сказав Олексій Білошицький.

У Державній фіскальній службі України повідомляють, що кількість автомобілів із єврономерами на території України станом на кінець минулого року вже сягнула 425,4 тисячі, а понад 246,4 тисячі машин із них їздять Україною незаконно. Протягом минулого року митники склали понад 18,3 тисячі протоколів за порушення термінів транзиту. За цими протоколами стягнено 109,3 мільйона гривень штрафів. За порушення термінів тимчасового ввезення складено 4360 протоколів із сумою штрафів на 56,3 мільйона гривень.

Зарадити — не зрадити

Чому ж попри чималий ризик і незручності українці готові витрачати гроші на автомобілі з єврономерами? Як стверджують активісти громадського руху «Євросила», головна причина в тому, що податки і збори за легально ввезені автомашини зависокі. На їхню думку, щоб зарадити ситуації, розмитнення авто має бути доступним кожному українцеві. А чиновники поки що не поспішають перекрити золотий струмок, який вимиває гроші з кишень охочих офіційно ввезти автомобіль в Україну, і розповідають про підтримку вітчизняного автопрому.

Правоохоронці переконані, що під час ввезення автомобілів з-за кордону їх таки потрібно реєструвати. Автошахраї вдосконалюють методи роботи, і без спеціальних процедур та досліджень досить важко виявити зміни ідентифікаційного номера транспортного засобу чи підчищення свідоцтва про реєстрацію. Єдина гарантія безпечного придбання транспортного засобу — експертне дослідження під час реєстрації чи переоформлення.

Залишається сподіватися, що нові законопроекти допоможуть навести лад у цій сфері. А поки що експерти нагадують: нижча ціна на транспортний засіб містить ризик купити авто з історією.