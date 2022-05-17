Понад 60% європейців живуть у сільській місцевості, що забезпечує їхнім країнам високу соціально-економічну, екологічну та військово-оборонну стійкість. У нас же навпаки: центри міст і сільських районів забудовано багатоповерхівками, промисловими підприємствами, нафтобазами, військовими об’єктами, розміщеними в зонах аеропортів. І як показав досвід Київщини та інших областей на початку вторгнення росіян, це призвело до значних ускладнень в обороні та прямої загрози життю й безпеці місцевого населення. Через це я б рекомендував запозичити окремі будівельні норми і правила, впроваджені в Ізраїлі, який постійно зазнає агресивних терористичних атак.

Курс на одноповерхову країну

Із 2004 року в цій країні обов’язковою будівельною нормою є облаштування всіх помешкань квартирними та дворовими бомбосховищами. Кімнати-капсули у них виготовляють у заводських умовах. Важливо: щоб запозичити сучасні ізраїльські будівельні норми, не потрібні мільярдні капіталовкладення. А ось безпека громадян завдяки їхньому впровадженню зросте в рази.

Доцільно винести за межі столиці й великих міст не лише об’єкти військової інфраструктури, а й урядові та владні структури, що істотно змінило б якість проживання в столиці, поліпшило безпекові характеристики міського середовища.

«Швидкість ескадри визначає не флагман, а найбільш тихохідне судно», — говорив адмірал Нельсон. Так і рівень та якість життя в Україні визначає не столиця, а невеликі села. Тому треба впровадити науково обґрунтовану систему планування та розвитку території України і системи розселення.

У нашій країні давно на часі будівництво сучасної військової інфраструктури, яка буде захищеною від будь-яких спроб знищення.

Останніми роками вносили зміни у державні будівельні норми, сприяючи їх лібералізації: пом’якшили або скасували деякі санітарні норми і норми пожежної охорони та безпеки. Через це маємо приклади, що бомбосховищ немає в багатьох мікрорайонах.

Курс на одноповерхову Україну має містити серйозну реконструкцію, відновлення сільських поселень і рівномірне заселення й осучаснення території. А це означає, що сільське господарство має орієнтуватися і розвивати фермерство і дрібне агропромислове виробництво. Особливо важливо це у зв’язку зі значним переміщенням населення через бойові дії, пошуки роботи і нового житла. Ось за рахунок такої переорієнтації можна допомогти переселенцям.

Важливо закріпити довіру

Нині великі зернотрейдери й агропромислові підприємства мають величезну заборгованість перед фермерами і селянами за здану сільськогосподарську сировину й навіть частково припинили сільгоспвиробництва. Особливо складна ситуація на півдні та сході України. Однак саме фермери продовжують обробляти поля і сіяти, не припиняють працювати попри ризики для життя і навіть поблизу зон бойових дій.

Села України нині оберігають життя мільйонів українців, надавши їм прихисток і забезпечивши роботою, харчами. І це підтримує більшість населення.

Щоб посилити обороноздатність України, треба посилити державно-регуляторне законодавство і державні органи управління, особливо у промисловості та сільському господарстві. Нині важливо забезпечити цільове використання земель і, можливо, націоналізувати виробництва, задіяні у життєво важливих для країни галузях, або які припинили роботи через дії агресора. Задля поліпшення функціонування економіки припинити відтік з України ресурсів та сировини, детінізувати будь-яку діяльність, з допомогою правових інститутів забезпечити повернення ресурсів з офшорних зон, оголосивши податкову амністію, але взяти під державний контроль та детінізувати митні кордони.

Вважаю за необхідне продовжити воєнний стан аж до поновлення обороноздатності, критичної інфраструктури та завершення відбудови країни. Нам доведеться проводити перевибори органів місцевого самоврядування, щоб сформувати такі владні структури, які здатні вирішувати нові тяжкі завдання, які мали б беззаперечний авторитет і вирізнялися фаховістю. Без цього нам складно буде відновити країну після руйнувань інфраструктури, виробництва і житла. А ще важливо не забути про завдання державної інформаційної політики, донесення рішень влади до людей, забувши назавжди про російські ЗМІ, телебачення і серіали.

Так, реалізувати весь цей комплекс заходів буде нелегко. Проте він дасть змогу сформувати таку конструкцію владних структур, яка забезпечить підвищення обороноздатності країни і гарантуватиме безпеку життя людей. Тепер дуже висока довіра українців до влади, важливо скористатися нею для забезпечення прориву України у розвитку і досягти нового рівня нашого спільного добробуту.

Григорій ШАРИЙ,

директор навчально-наукового інституту архітектури, будівництва та землеустрою Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», доктор економічних наук,

для «Урядового кур’єра»