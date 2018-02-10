— Чи можна перевести з Бахмута в Київ особову справу пенсіонера після його смерті, щоб отримати недоотриману ним пенсію? Чи обов’язково їхати в Бахмут? І які кроки потрібно здійснити в обох випадках?
Володимир Лабуцький,
м. Київ
Консультує президент
БО «Всеукраїнський благодійний фонд
«Горєніє» Денис ГРЕЧКО
— Відповідно до ст. 51 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» суму пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачують по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, зокрема й непрацездатним членам родини, які перебували на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи ні. У разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отримання суми пенсії, належну їм суму пенсії ділять між ними порівну.
Зазначені члени сім’ї мають звернутися по виплату суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини до ПФУ за місцем реєстрації померлого. Законодавством не передбачено переведення особової справи. Одержання недоотриманої пенсії за іншим місцем, ніж місце реєстрації померлого пенсіонера, не можливе.
У разі відсутності членів сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, або якщо вони не звернулися по виплату суми пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, то вона входить до складу спадщини. Для цього протягом 6 місяців з моменту відкриття спадщини (смерті особи) спадкоємцям потрібно звернутися до будь-якого нотаріуса, щоб недоотриману пенсію було внесено до складу спадкового майна.