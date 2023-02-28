На засіданні бюджетної депутатської комісії Полтавської міськради розглянули проєкт рішення про внесення змін до програми «Безпечне місто» на 2016—2023 роки. Депутати підтримали асигнування додаткових 500 тисяч гривень на цей рік, щоб вийти на загальну цифру майже 4 мільйони гривень. Як пояснили в комісії, правоохоронці попросили розширити систему відеоспостереження у старостатах і вздовж траси Київ — Харків. Загальний обсяг програми «Безпечне місто» після внесення змін становить майже 39 мільйонів гривень.

Усевидяче око поліції

Знаходять в області кошти й на реалізацію програми «Безпечна Полтавщина». «Щоб відеоаналітика основних автодоріг була повноцінною, необхідно встановити ще 600 камер відеоспостереження», — повідомив заступник начальника відділу цифрової трансформації Полтавської обласної військової адміністрації Сергій Коломоєць. Реалізуючи прогр аму, в області встановили більш як 40 вузлів відеоспостереження — 119 оглядових камер, які зчитують номери автомобілів та розпізнають їх колір і марку.

За словами Сергія Коломойця, за попередній рік завдяки цій системі правоохоронці розкрили кілька тисяч тяжких та особливо тяжких злочинів, а це понад 40%. Порівняно з 2021-м розкриття злочинів щодо незаконного заволодіння автомобілями збільшилося на 23%, тяжких — на 37%.

Замовник і користувач цієї системи — Головне управління Нацполіції Полтавщини. Збільшити кількість вузлів спостереження планують на умовах співфінансування: половину профінансують громади, решту — Головне управління.

«З обласного бюджету надали 20 мільйонів гривень на збільшення кількості таких вузлів. Від громад потрібно 22 мільйони. Даю доручення написати листи до громад, скільки потрібно додатково камер, цифри співфінансування щодо надання матеріальної допомоги саме ГУ Нацполіції, щоб закупити камери», — розповів на апаратній нараді в ПОВА її начальник Дмитро Лунін.

Систему «Безпечна Полтавщина» вдосконалюють. Як розповів заступник начальника ПОВА з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Ігор Панченко, камери встановлено між Харківською та Київською, Сумською і Київською, Харківською і Дніпропетровською, Дніпропетровською та Київською областями. «Важливо об’єднатися з іншими областями та централізовано інтегруватися в єдину державну систему, — зазначив Ігор Панченко. — Система моніторингу потрібна і для відстежування роботи комунального транспорту. — Наприклад узимку можна подивитися на дорогу, почищено її чи ні. А найважливіше, — що наш моніторинговий центр буде складовою Національного ситуаційного центру».

Браконьєрів поменшає

Доступ до відеозаписів з камер системи «Безпечна Полтавщина» мають правоохоронці (поліція, СБУ тощо) та відповідальні особи ПОВА. Відкритого доступу до перегляду відео в пересічних жителів не буде, як і до «Безпечного міста» в Полтаві. Ігор Панченко пояснив це нюансами законодавства щодо захисту даних і небезпекою їх просочування в інтернет.

«Будуємо комплексну систему захисту інформації, щоб правоохоронні органи та місцеве самоврядування отримали прямий доступ, але без просочування інформації. А відкритий доступ жителям — це порушення законодавства. Опрацьовуємо це питання з юридичним департаментом, спілкуємося з містами, які вже це реалізували», — зауважив він.

У ПОВА сформували положення «Про безпечний регіон», в якому визначили правила. Згідно з ними, жителі області зможуть отримувати інформацію за запитом, відповідно до закону, наприклад, якщо вони учасники ДТП, фігуранти розслідування тощо.

Для відеоконтролю за дорогами в області з торішнього травня працюють камери автоматичної фіксації порушень ПДР системи «Каскад-3». Вони є на певних ділянках доріг у містах Пирятин, Полтава, Кременчук, біля сіл Циганське, Абазівка та інших. Камери цієї системи вперше запрацювали в Полтаві у вересні 2021 року. До початку російського вторгнення таких камер в області функціонувало 14.

Камери відеоспостереження й аналітики в області активно використовують не тільки силовики, а й виробничники. Цю техніку взяли на службу в Полтавському лісовому господарстві. Вона є в Котелевському, Рублівському, Борівському, Руднянському, Чалівському та ще деяких лісництвах. Загалом таких камер закупили кількадесят. Лісівники придбали й квадрокоптер. Ця техніка допомагає їм вчасно зафіксувати загоряння в лісі, запобігає незаконному вирубуванню лісів, сприяє збереженню лісового фонду.

«Зображення з камер відеоспостереження виводять на єдиний монітор. Тож працівник може одночасно спостерігати за пожежною ситуацією з багатьох точок», — розповіла речниця Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства Лілія Гнатенко. Першу камеру лісівники Полтавщини встановили ще 2011 року.