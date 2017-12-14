Міністр соціальної політики України Андрій Рева під час робочої поїздки провів засідання у Полтавській облдержадміністрації, на якому говорили про проект «Рука допомоги». Цей проект реалізують у Полтавській, Харківській та Львівській областях. Його мета — повернути на ринок праці безробітних, які отримують від держави допомогу, і людей, яким довелося покинути зону конфлікту на сході країни. Крім того, він стимулює українців займатися підприємництвом.

Проект «Рука допомоги» впроваджують у пілотних областях уже кілька місяців. Запровадили ініціативу в Мінсоцполітики за підтримки Світового банку. В межах програми безробітні, які давно стоять на обліку в центрах зайнятості, й вимушені переселенці можуть працевлаштуватися на тимчасову або постійну роботу. Тим, хто бажає започаткувати власний бізнес, надають до 65 тисяч гривень безвідсоткової позики, віддати яку необхідно впродовж трьох років.

Гроші треба заробляти!

«Найкращий спосіб соціальної підтримки людини — дати їй змогу влаштуватися на гідну роботу з відповідною оплатою праці, — підкреслив Андрій Рева. — Дати змогу людині самореалізуватися, утримувати себе та родину, платити податки і почуватися громадянином. Україна має складатися з громадян, а громадянин — це той, хто годує себе і державу. Є такий мудрий вислів: якщо дати людині рибину, вона буде ситою день. Дві рибини — два дні. Але якщо дати їй вудку і навчити її ловити рибу, вона буде ситою все життя. Ми повинні дати людям вудки і навчити їх ловити рибу».

Він зауважив, що кошти Світового банку не витрачатимуть на проїдання. Тому що такі подачки від держави нікого не зроблять щасливим. Гроші треба заробляти.

Андрій Рева дав високу оцінку роботі Полтавського обласного Центру зайнятості, його районних філій, а також департаменту соцзахисту населення Полтавської облдержадміністрації та його управлінням, зазначивши, що Полтавщина за найкоротший термін стала лідером за кількістю учасників проекту. За його даними, 35 краян уже отримали по 65 тисяч гривень фінансової допомоги на відкриття власної справи.

«Хотів би подякувати керівництву Полтавської області, — сказав міністр, — тому, що коли ми започатковували різні програми, зокрема залучаючи міжнародні фінансові інституції, не завжди знаходимо підтримку наших ініціатив. А полтавці в авангарді цих подій. Сподіваюся, що це буде хорошим прикладом для всіх інших регіонів, які повинні, на мою думку, проводити активну соціальну політику. Тому що вся наша діяльність повинна мати кінцевий результат. А ми працюємо для того, щоб наші люди були щасливими і заможними вдома, а не за кордоном. Європу потрібно будувати в Україні».

Він акцентував на тому, що не достатньо надати кошти людині на започаткування власної справи, треба її постійно підтримувати. Тим більше, коли йдеться про вразливу категорію громадян. І якомога активніше інформувати населення про проект «Рука допомоги». На це присутня на засіданні директор департаменту соцзахисту населення Полтавської ОДА Людмила Корнієнко відповіла, що в них на обліку перебуває 10 тисяч малозабезпечених сімей, і всі вони про нього поінформовані. Відповідне інформування проводять і центри зайнятості. Як наслідок, зацікавлення ним зростає.

«На першому етапі ми обрали близько 4 тисяч людей, які мають змогу взяти участь у проекті, — розповідала пані Корнієнко. — На сьогодні заяви на участь подали 959 осіб, тобто чверть усіх потенційних учасників».

113 із них вирішили започаткувати власну справу. Кількох майбутніх підприємців заступник голови комісії з реалізації пілотного проекту «Рука допомоги» в Полтавській області директор Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва запросила на засідання до ОДА. З-поміж запрошених — і Валентина Жосану, яка хоче за допомогою позики започаткувати виробництво пасти з горіхів та какао-бобів, а також рослинного молока та сиру. Ця пані приїхала на Полтавщину з Єнакієвого, але має полтавське коріння — її мама народилася у Кременчуці. Вона мешкає в соціальному гуртожитку в селі Нова Галещина Козельщинського району. Валентина не тільки сама хоче стати підприємцем, а й загітувала стати учасницею пілотного проекту доньку, яка займатиметься виробництвом рослинного молока та сиру, і знайомого з Кременчука — він надаватиме послуги з ремонту автомобілів. Кременчуківець уже отримує фінансову допомогу і створить троє робочих місць, на які влаштує внутрішньо переміщених осіб: друга з Вінниці та брата.

Орієнтир — виробництво

«Зайнятися бізнесом мені запропонували працівники Козельщинського центру зайнятості. З радістю пристала на їхню пропозицію, — розповіла Валентина Жосану. — Але на той час меланжер коштував 58 тисяч гривень, яких у мене не було. Нині його ціна — понад 60 тисяч. Працівники центру взялися допомогти, і в підсумку меланжер мені продали за старою ціною — 44 тисячі гривень. Пощастило, що меланжери виготовляють у Кременчуці. Мої благодійники цим не обмежилися. Допомогли з оформленням документів, підшукали для мене приміщення — там триває ремонт. Розв’язали мою фінансову проблему. Дуже вдячна працівникам Козельщинського центру зайнятості, а також Полтавського обласного за постійний супровід і увагу до мене. Знайома переселенка, яка живе в Одесі й відкрила там два магазини, каже, що в їхньому місті великий попит на ремісничий шоколад і пасту. Щороку попит перевищує пропозицію на 10—15%. Ми домовилися з магазином у Києві про те, що він купуватиме в нас цю продукцію. Тільки треба все сертифікувати. Тож у мого бізнесу гарні перспективи».

Усі проекти, що їх реалізує обласний центр зайнятості, пов’язані з виробництвом або послугами у цій царині. Зокрема відроджує на Полтавщині легку промисловість — допоміг полтавській фірмі «Ворскла» сформувати 9 швейних цехів, створивши в селах сотні робочих місць. У межах програми «Рука допомоги», крім виробництва пасти з горіхів та какао-бобів і рослинного молока та сиру, затверджено проекти: вирощування однорічних і багаторічних культур у теплицях, вирощування й продаж бройлерів, курей та свиней. Також учасники проекту отримають кошти на започаткування видавничої справи, пошив футболок з принтами полтавських художників, відкриють виробництво гранітних пам’ятників, СТО, будуватимуть енергоефективні об’єкти. Бізнес-ідеї учасників проекту «Рука допомоги» конкурентоспроможні та перспективні для впровадження в регіоні.

Принагідно пані Клавдієва попросила міністра соцполітики допомогти у розв’язанні деяких проблем, що гальмують реалізацію проекту. Передовсім, вважає вона, необхідно спростити процедуру визначення учасників пілотного проекту, змінити порядок їх фінансування, щоб кошти надходили швидше, і на державному рівні розробити механізм стимулювання тих роботодавців, які створюють робочі місця особливо на селі.

«Такий проект — перша в Україні ініціатива, яка стимулює людей працевлаштовуватися й займатися бізнесом. Тому ініціативу варто всебічно підтримати. Буде дуже добре, якщо програма матиме співфінансування за рахунок місцевих бюджетів. Ми подивимося власну ресурсну спроможність і долучатимемося до вирішення питань, які існують», — зазначив голова Полтавської ОДА Валерій Головко.

Триватиме проект «Рука допомоги» до червня 2018 року. Щоправда, міністр соціальної політики пропонує продовжити його до кінця наступного року.

У межах візиту Андрій Рева відвідав Шевченківський райвиконком. Тут міністр перевірив, як працює відділ з надання усіх видів соціальних допомог. Сюди урядовець завітав не випадково. Адже Шевченківський район найбільший у Полтаві. Нині там трохи менш як 150 тисяч жителів. Чимало з них отримують соціальні виплати. Наприклад, тільки субсидії у Шевченківському районі Полтави призначено майже 40 тисячам сімей.

Працівники установи зазначили: завдяки зростанню рівня доходів кількість отримувачів соцдопомоги останніми роками поступово зменшується.