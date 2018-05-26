Цього року через аномально спекотну весну на Черкащині вже неодноразово оголошували найвищий, 5 клас пожежної небезпеки. Особливо потерпають від пожеж вразливі до вогню соснові насадження. Приміром, торік протягом пожежонебезпечного сезону в лісах держлісфонду було зафіксовано 129 загорань. Особливо напруженою була боротьба з вогнем у насадженнях Богданівського лісництва Чигиринського лісгоспу. Цього року, попри спекотну весну, в лісах області не допущено жодної великої пожежі. Усі загорання ліквідовано на початковій стадії.

Боляче бачити наслідки розгулу вогняної стихії. Ліс, що ріс десятками років завдяки зусиллям сотень людей, у який лісівники вкладали не тільки матеріальні ресурси, а й душу, раптом за кілька годин перетворюється на згарище.

Однак таким драматичним наслідкам пожеж потрібно запобігати. У цьому переконані в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Тут багато роблять, що не допускати загорання лісів, а в разі виникнення пожежі — своєчасно приборкати вогняну стихію.

Чітко, злагоджено, однією командою

Недавно довелося бачити, як вогнеборці на тренуваннях шліфували навички швидкого гасіння в лісах в умовах, наближених до реальних. Під час вишколу випробували техніку і командну роботу. Протипожежна техніка у лісівників Черкащини завжди напоготові, вона постійно оновлюється. Ось лісопожежний трактор із плугом робить мінералізовану смугу, щоб зупинити поширення вогню. Потім вступають у дію водомети. Масштаб пожежі вогнеборці оцінюють за допомогою квадрокоптера. За потреби до ліквідації займання стають рятувальники.

— Специфіка лісової пожежі полягає в тому, що якщо її швидко локалізувати і вона не переходить у верхову, полум’я можна загасити меншими зусиллями лісової охорони. Але, як це нерідко буває, за сильного вітру вогонь перекидається нагору. Тоді боротися з ним складно, — коментує заступник голови Держлісагентства України Володимир Бондар.

— Держлісгоспи Черкащини повністю готові до пожежонебезпечного періоду, — розповів начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Дзюбенко. — Маємо всі необхідні для цього ресурси та устаткування: 30 пожежних автомобілів, 15 відеокамер спостереження, 43 мотопомпи, 17 пожежних модулів та інше обладнання й інвентар. А навчання, які регулярно проводимо, дуже корисні, адже дають змогу скоординувати наші спільні дії, зменшити час на ліквідацію пожеж, відповідно, і збитки від них.

Дуже важливо, що є порозуміння між працівниками лісової охорони та рятувальниками. Коли виявляємо невеликі загорання в лісі, то справляємося з ними самостійно, адже маємо підготовлений особовий склад і достатню кількість спеціальної техніки й інвентарю. Однак опрацьовуємо взаємодію у разі великих загорань. Навчання показують високу організацію та готовність підрозділів до роботи в екстремальних умовах.

Держлісгоспи області активно модернізовують пожежну техніку: автомобілі ГАЗ-66 укомплектовують більшими ємкостями для води (замість бочок 1,2—1,6 кубометра переобладнують на 2—2,5 куба). Знайшли фінансові можливості й придбали шасі для КрАЗів і Уралів, щоб встановити бочки об’ємом 8—10 кубометрів. До того ж, облаштовують такі автомобілі сучасними мотопомпами японського виробництва.

Сучасні технології допомагають лісівникам Черкащини під час неспокійного і дуже відповідального періоду — пожежонебезпечного сезону. У шести лісгоспах протягом кількох останніх років встановлено 15 телевізійних систем відеоспостереження за лісами. За технічними характеристиками радіус їхнього огляду в середньому становить 20—30 кілометрів (залежно від погодних умов). Тож майже всі хвойні насадження лісгоспів, найбільш вразливі під час пожежонебезпечного періоду, перебувають під перехресним відеонаглядом. У лісництвах та лісгоспах обладнали пункти спостереження, за допомогою яких черговий щоденно протягом світлового дня в режимі реального часу через спеціальний монітор наглядає за прилеглими масивами.

Без сучасних технологій як без рук

— Хоч таке обладнання й дороге, воно повністю себе виправдовує, адже дає змогу виявляти найменші задимлення, загорання на ранніх стадіях, з високою точністю визначати координати лісової пожежі. Це допомагає швидко локалізувати загорання, щоб воно не поширилося на значні площі, — наголошує головний лісівник Черкащини Олександр Дзюбенко.

Цими днями лісівники налагодили роботу оновленого та вискооснащеного пожежного патруля. Це п’ять нових автомобілів Ford, обладнаних пожежними модулями, квадрокоптерами, GPS-трекерами та іншим сучасним устаткуванням. Як повідомив заступник голови Держлісагентства Володимир Бондар під час робочої поїздки на Черкащину, навіть в умовах, коли бракує державного фінансування, лісгоспи власними силами оновлюють протипожежну техніку.

— Лісовий пожежний патруль діятиме у держлісгоспах, де переважають хвойні насадження, з протипожежною метою, для охорони лісів від правопорушень. Такі патрульні автомобілі функціонуватимуть у Золотоніському, Канівському, Смілянському, Чигиринському, Черкаському держлісгоспах. Технічні можливості такого позашляховика дадуть змогу якнайшвидше прибути на місце загорання. Якщо невелика пожежа, одразу ж її локалізують, якщо більша — зменшать площу загорання та за допомогою сучасного обладнання визначать масштаби, — зауважує Олександр Дзюбенко.

На останніх навчаннях вогнеборці продемонстрували різні методи боротьби з лісовими пожежами й перевірили боєздатність спеціалізованої техніки лісівників і рятувальників, готовність особового складу до всіх необхідних дій у разі лісових пожеж. Зокрема, під час тактико-спеціальних навчань відбулося розгортання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, опрацьовано порядок організації управління під час гасіння лісової пожежі, оцінка обстановки, визначення необхідних сил та засобів для гасіння.

Усі протипожежні роботи у держлісгоспах області виконують за рахунок власних коштів підприємств. Торік на роботи з протипожежного захисту лісів витрачено 11 мільйонів гривень, цього року тільки протипожежного обладнання вже закуплено на 5 мільйонів.

Профілактика не завадить

Оскільки ліси огородити неможливо, основний акцент у профілактичній роботі зосереджують на роз’яснювальній роботі серед населення, проведенні рейдів, патрулюванні лісів та виконанні попереджувальних протипожежних робіт. Для забезпечення проїзду пожежної техніки до недоступних ділянок лісу торік відремонтували 40 кілометрів доріг лісогосподарського та протипожежного призначення. Цього року буде додано не менше відремонтованих автошляхів.

Лісівники намагаються створити всі умови для відпочинку населення. Нині в лісах області функціонують майже дві сотні рекреаційних пунктів. Зазвичай вони розміщуються в найбільш відвідуваних місцевими жителями ділянках лісу або ж уздовж автомагістралей для перепочинку мандрівників. Такі пункти створюють, адже це сприяє захисту лісу від можливих пожеж і забруднення побутовими відходами, дає змогу контролювати й регулювати масове перебування населення в лісі.

Вжиті заходи дають змогу запобігати великим пожежам. З початку року зафіксовано шість випадків загорання в лісах держлісгоспів на площі 0,26 гектара. Вогонь швидко приборкали. На жаль, через брак фінансування з державного бюджету цього року, розповіли в управлінні, не буде авіапатрулювання лісів. Проте держлісгоспи закупили шість квадрокоптерів, які дають змогу досить точно та мобільно визначити координати загорання й масштаби пожеж в екосистемах.

В області, крім державних підприємств, лісове господарство ведуть чотири комунальні лісогосподарські підприємства на площі 12,8 тисячі га, підпорядковані Городищенській, Монастирищенській, Черкаській, Чорнобаївській районним радам. 5,3 тисячі га відведено під військове лісництво Міноборони України. Ще 31,4 тисячі га лісів ростуть на землях запасу. Всі ці користувачі, на жаль, не мають достатньої кількості пожежних автомобілів, іншого протипожежного обладнання, а ліси на землях запасу взагалі не охороняють.

Серйозну загрозу зеленим масивам спричиняє випалювання очерету, сільськогосподарських угідь і трави вздовж автошляхів. І хоч це робити заборонено, рік у рік негативне явище повторюється. Вогонь пошкоджує полезахисні лісові смуги, прилеглі до полів насадження, а орендарі та власники паїв уникають відповідальності. Лісгоспам же доводиться відволікати пожежну техніку на гасіння сільгоспугідь поблизу лісів, аби не допустити поширення вогню у насадження держлісфонду.

Серйозну небезпеку становлять торфовища. Гасіння торфу надзвичайно складне і призводить до надмірних витрат матеріальних і людських ресурсів.

Як наголошують лісівники, місцевим територіальним громадам, які не мають пожежних команд, але можуть забезпечити власними силами елементарні засоби захисту від вогню, слід приділити цій проблемі посилену увагу. Ідеться про звичайні бочки з водою, до яких кріпляться мотопомпи і кілька пожежних рукавів. Такі засоби ефективні для запобігання поширенню лісових пожеж.

Ще одна деталь, на яку лісівники звертають серйозну увагу. На жаль, встановлений чинним законодавством розмір штрафів за порушення правил пожежної безпеки в лісах уже давно не відповідає шкоді, яку завдають такими адміністративними порушеннями. Проект закону про збільшення штрафів у Верховній Раді є. Залишилося ухвалити його.