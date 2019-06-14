Умань справедливо можна назвати містом соціальним. Адже підтримка сімей з дітьми, людей з інвалідністю, літніх громадян та інших вразливих категорій — одне з найголовніших завдань у роботі виконкому міської ради, міського голови Олександра Цебрія та всього депутатського корпусу. У місті створено розгалужену мережу соціальних та реабілітаційних закладів, постійно впроваджують інноваційні види соціальних послуг дітям, молоді та людям старшого віку. Торік Умань була в п’ятірці міст, які одержали міжнародний статус кандидата престижної світової ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді». Сесія міської ради затвердила план дій з упровадження ініціативи до 2020 року та план моніторингу й оцінки його реалізації.

Вивчивши потреби, систему оптимізували

Розгалужена й ефективна система соціального захисту міста Умань — підсумок докладного вивчення потреб населення у соціальних послугах та ухвалених сесією міської ради рішень про створення оптимальної мережі відповідних закладів. Центр інтегрованих соціальних послуг, утворений на базі центру соціальних послуг, забезпечує підтримку людей відповідно до потреб, які зростають.

Першим кроком до змін у цій сфері була передача функцій з питань сім’ї з відділу у справах сім’ї та молоді до управління праці та соціального захисту населення, в які входять повноваження щодо видачі посвідчень багатодітним сім’ям, оздоровлення і відпочинку дітей. Другим — уперше в Україні в нашому місті з ініціативи міського голови та за підтримки депутатського корпусу рішенням міської ради до управління праці та соціального захисту населення приєднано центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з уведенням фахівців соціальної роботи. Таке об’єднання зумовлене ще й появою в 2014 році нових категорій населення — таких, як учасники АТО, сім’ї загиблих, внутрішньо переміщені особи, що потребували надання екстрених соціальних послуг. Три новоутворені відділення з цих напрямів роботи, в яких працюють 14 фахівців, допомогли значно пожвавити всю соціальну підтримку в місті за принципом «єдиного вікна».

З огляду на повноваження управління праці та соціального захисту населення працівники двох відділень центру інтегрованих соціальних послуг перейшли у відділ координації соціальних послуг управління, який і координує та спрямовує роботу фахівців соціальної роботи й надає практичну та методичну допомогу. Фахівці відділення забезпечують раннє виявлення сімей чи осіб, які потребують підтримки, і своєчасне надання їм допомоги, розширення переліку охоплених категорій населення (передовсім дітей, сімей з дітьми, осіб та сімей у складних життєвих обставинах).

У процесі децентралізації вже сьогодні маємо детальну оцінку того, які саме соціальні послуги потрібні місту Умань і в якій кількості, що забезпечує ефективність використання фінансів, кадрів та оптимального розв’язання проблем. Основні отримувачі послуг — сім’ї з дітьми, зокрема учасників АТО/ООС, особи з інвалідністю і люди старшого віку, інші вразливі категорії громадян.

Місто умовно розділено на мікрорайони, за якими закріпили фахівців соціальної роботи. Це дає змогу дійти до кожної сім’ї, вивчити індивідуальні потреби для надання необхідної допомоги та підтримки. Послуги надають за принципом раннього виявлення у зручний для жителів час. Складають соціальні паспорти сімей, виявляють родини, не охоплені соціальними послугами та державними соціальними допомогами. Нині кожна родина може розраховувати на допомогу фахівців, які спільно з дільничними інспекторами та лікарями, головами квартальних комітетів, соціальними педагогами вивчають потреби в соціальних послугах та здійсненні соціального супроводу. Запроваджують механізм невідкладного реагування для забезпечення захисту кожної сім’ї. Працює мобільний соціальний офіс, діють громадські приймальні, правовий всеобуч «Уманська родина», телевізійна програма «Соціальний запит», створено сайт управління. Щомісячно проводять навчання та тренінги із громадськими організаціями соціального спрямування, головами квартальних комітетів, підприємствами — надавачами житлово-комунальних послуг, сектором позаштатних інспекторів, головами студентських рад.

Уже восьмий рік поспіль прийом документів для призначення соціальних допомог здійснюють безпосередньо в пологовому будинку. Для задоволення інформаційних потреб уманців, поліпшення якості обслуговування населення та зручності комунікацій між членами територіальної громади в місті працює інтернет-приймальня, яка забезпечує одержання електрон-них звернень, надання відповідей на них в електрон-ній формі.

Сповна використати весь потенціал

Нині центр інтегрованих соціальних послуг міста Умані — потужна структура, яка щорічно допомагає 18 тисячам громадян різних категорій. Три центри реабілітації, що мають всю необхідну матеріально-технічну базу та облаштовані підйомниками для доступності маломобільних груп населення, обслуговують майже 2 тисячі осіб. Тільки в центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» проходять реабілітацію 322 дитини з особливими потребами, оздоровлення в літньому оздоровчому таборі санаторного типу «Мрія», який внесено до державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, працює центр денного перебування для дітей із кризових сімей «Пелюстки довіри».

Люди з особливими потребами мають змогу здобути освіту в центрі комплексної професійної реабілітації для осіб з інвалідністю «Барвінок» за ліцензією МОН з робітничих професій: секретар-друкарка, працівник з ремонту взуття, оператор комп’ютерної верстки, перукар, флорист. Популярні в місті факультет комп’ютерної грамотності університету третього віку «Дивосвіт», багато зацікавлених людей збирає на свої засідання громадська організація «Асоціація молодих інвалідів м. Умань», спілка батьків дітей-інвалідів та опікунів дітей-сиріт «Джерельце». Не менш ефективно працюють клуб для вразливої молоді «Я можу!» та реабілітаційно-спортивний клуб «Умань». Започатковано роботу кулінарної майстерні «Виплигасики».

Реабілітаційний комплекс для людей з особливими потребами, який будували всією громадою, має відзнаку Ради Європи та Державної служби у справах ветеранів війни та учасників Антитерористичної операції. Сюди приходять поспілкуватися та полікуватися ветерани, інваліди, учасники АТО. У комплексі працює відділення фізіотерапевтичних та водних процедур, у якому за направленнями та путівками управління праці надають соціально-реабілітаційні послуги особам з інвалідністю, учасникам АТО/ООС та бійцям-добровольцям.

Популярні в Умані й відділення стаціонарного догляду Будинку ветеранів, зокрема відділення паліативної (госпісної) допомоги, Будинок милосердя з відділенням денного перебування.

Найбільше відділення — з надання соціальних послуг удома. Його працівники надають послуги паліативної допомоги важкохворим. Тут організували мультидисциплінарний підхід з надання послуг, працюють спеціалізоване відділення для обслуговування вдома психічно-хворих інвалідів, швидка соціальна допомога.

Має гарні відгуки відділення благодійної діяльності. Завдяки співпраці з міжнародними фондами воно забезпечує одягом та взуттям малозахищені верстви населення з числа пенсіонерів та інвалідів, багатодітних сімей та внутрішньо переміщених осіб, а також сімей учасників АТО. Для обслуговування малозабезпечених пенсіонерів створили відділ «Соціальний кошик», де раз на тиждень можна купувати продукти без торговельної націнки. Значно розширився й перелік послуг, які надає служба побуту «Айстра». До послуг уманців — швачка та взуттєвик, ремонтна бригада, протезно-ортопедичне відділення, ательє «Здоров’я» (масаж удома).

«Барвограй», «Надвечір’я» та інші

Останнім часом у місті багато зроблено для розширення соціальних послуг вразливим категоріям громадян. На базі переданих Міноборони приміщень відкрили комплекс надання соціальних послуг бездомним, звільненим та особам із залежностями. Його структурні підрозділи — центри соціальної адаптації звільнених осіб із стаціонарним відділенням для пенсіонерів та інвалідів, реінтеграції бездомних осіб з відділеннями для сімей з дітьми, жінок та чоловіків, будинок нічного перебування, соціальний готель — зажили в місті гарної слави.

У місті не тільки є де полікуватися, оздоровитися, а й поспілкуватися, щоб відчути себе повноцінним громадянином, виявити свої таланти. Крім університету третього віку «Дивосвіт», ветерани охоче відвідують клуби за інтересами, зокрема «Надвечір’я», «Оптиміст», «Калиноньку», «Гармонію» та ансамбль «Катюша», які стали духовними осередками спілкування літніх людей.

Для підвищення професійного рівня фахівців соціальної роботи створено спільний проект управління, відділу охорони здоров’я та Уманського педагогічного університету «Школа соціальних знань», запроваджено експеримент із проведення опитування з визначенням оцінки соціального функціонування.

Сім’ї з дітьми та молодь мають змогу відпочити та оздоровитися в центрі дозвілля та відпочинку для дітей шкільного віку «Барвограй», таборі санаторного типу «Мрія» центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок», у відділенні реабілітації, оздоровлення та відпочинку змішаного типу «Буг». У межах угоди про співпрацю і поріднення між містом Умань і Радвілішкським районом Литви сьомий рік поспіль діти пільгових категорій, зокрема учасників АТО, внутрішньо переміщених та малозабезпечених сімей, а також обдаровані діти влітку спільно з литовськими школярами оздоровлюються в літньому таборі Supermen, який організовує школа ім. Гражини міста Радвілішкіс. Таку відпочинкову поїздку заплановано й на нинішній рік.

Кілька слів про «Барвограй» — унікальний у державному вимірі спільний проект управління і факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету. Нині майбутні соціальні педагоги тут не тільки оздоровлюються, а й проходять навчальну практику за місцем проживання дітей. Усього протягом літа працюють три табірні зміни по чотири години на день. Тут організовують спортивні змагання, майстер-класи декоративно-прикладного мистецтва, рукоділля, малювання, групові розваги, настільні ігри. Щорічно «Барвограй» охоплює відпочинком понад 2000 дітей.

У межах співпраці Уманської міської ради, міжнародної благодійної організації «Партнерство «Кожній дитині» і управління праці та соціального захисту населення міської ради недавно розпочали апробацію унікального для України проєкту «Сімейний патронат: запровадження кращих практик альтернативного догляду дітей, які тимчасово залишилися без батьківського піклування». Рішенням виконавчого комітету міської ради затверджено Порядок запровадження в м. Умань інноваційної форми соціальної послуги тимчасового патронату над дітьми. Реалізація такого проєкту — можливість допомогти сім’ям із дітьми у складних життєвих обставинах, подолати труднощі та захистити права дітей.

Запроваджено послуги з інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму у сфері зеленого, історичного, релігійного туризму без обмежень. Тобто ці послуги доступні всім. Тому ними щорічно користуються понад 2 тисячі людей пільгових категорій.

Міська громада спільно із благодійною організацією «Фонд родини Нечитайло» та департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації реалізували проєкт «Соціальні перевезення Черкащини», за підсумками якого придбали два автомобілі для перевезення маломобільних груп населення, один з них — на умовах співфінансування із громадою. Нині соціальні транспортні послуги отримують маломобільні групи населення та люди з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, зокрема поранені учасники АТО, діти віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності та не в змозі самостійно дістатися до об’єктів соціальної інфраструктури і реалізувати своє право на доступ до різних послуг, які надають заклади охорони здоров’я, культури, освіти, спорту, соціального захисту населення, реабілітаційні установи м. Умань, а також реалізувати свої творчі здібності.

Ухвалений на початку цього року Закон «Про соціальні послуги», який уводиться в дію з 1 січня 2020 року, вже став для соціальних працівників Умані, всього депутатського корпусу керівництвом до дії. Більшість із його положень уже втілено в життя, вони розвиватимуться та вдосконалюватимуться.

Галина КУЧЕР,

начальник управління праці та соціального захисту населення

Уманської міської ради,

для «Урядового кур’єра»