11 липня цього року неодмінно залишиться знаковим днем в історії Сумщини. Саме тоді у столиці України оголосили про офіційне партнерство між проєктом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Говерла» та окремими об’єднаними територіальними громадами області, а голова Сумської ОВА Володимир Артюх підписав меморандум між обласною військовою адміністрацією та DAI Global LLC, яка на практиці реалізує цей проєкт в Україні. Відповідні меморандуми про співпрацю уклали керівники восьми територіальних громад Сумщини: Дубов’язівської селищної та Попівської сільської Конотопського, Охтирської і Тростянецької міських та Чернеччинської сільської Охтирського, Роменської міської та Липоводолинської селищної Роменського, а також Лебединської міської Сумського районів.

Мета «Говерли» — сприяти створенню у країні якісно нової системи місцевого самоврядування — більш незалежної, підзвітної громадянам, інклюзивної, яка б розширила перелік послуг, що надають місцевим жителям.

За словами Посла США в Україні Бріджит Брінк, яка взяла участь у церемонії підписання, у часи відновлення та відбудови саме органи місцевого самоврядування мають узяти на себе цю відповідальність, організовувати і налагоджувати роботу на різних соціальних та економічних напрямах. Звісно, вони потребують нині й потребуватимуть найближчими роками підтримки, яку надаватимуть партнери великого американського проєкту.

Так само на переконання віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, ключовими гравцями у післявоєнній відбудові будуть саме місцеві громади, для яких уряд мобілізує додаткові ресурси. Нині реалізують майже 400 різнопланових проєктів, серед яких реконструкція зруйнованих житлових багатоповерхівок у Тростянці на Сумщині.

«Говерла» — масштабний і тривалий проєкт, адже в ньому беруть участь не тільки Сумська, а й інші області, зокрема Чернігівська, Рівненська, Волинська, Житомирська, Львівська, Одеська, Закарпатська та інші, або загалом кілька десятків ОТГ. Термін дії — до середини березня 2027 року, що свідчить про налаштованість на тривалу і розмаїту співпрацю, мета якої — допомогти вдихнути нове життя в місцеві громади, території, постраждалі від рашистського вторгнення.

Спільний знаменник один: відбудова

Як наголошують керівник проєкту Габрієль Абрагам та керівник програми USAID Ukraine Марат Кюрчевський, допомога, яку передбачає «Говерла», різнопланова і містить десятки напрямів. Однак у них спільний знаменник: відбудова зруйнованого, повернення до якісно нового життя на територіях громад. Це насамперед розбудова їхньої інституційної спроможності, зокрема відновлення реалізації повноважень та функцій, надання послуг тим, хто залишився на визволених територіях або ж планує повернутися, допомога у процесі компенсації пошкодженого чи знищеного майна, картографування соціальних об’єктів насамперед у системі охорони здоров’я та освіти, розроблення програм та планів комплексного відновлення територій, соціальна згуртованість тощо.

Саме цими чинниками керувалися на Сумщині, коли підбирали громади для участі в «Говерлі», яка, як і належить, має бачити все, що потребує підтримки. Пріоритет надавали насамперед деокупованим та постраждалим територіям поза межами 40-кілометрової мілітаризованої зони з довоєнною кількістю населенню понад 10 тисяч осіб, з урахуванням інших чинників.

За словами Роменського міського голови Олега Стогнія, важливо зміцнювати обороноздатність місцевих громад, зокрема Роменської, яка має певні переваги, наприклад вигідне географічне розташування для оптимального розміщення внутрішньо переміщених осіб. А їхня кількість неодмінно зростатиме передовсім відповідно до недавно підписаного розпорядження голови Сумської ОВА Володимира Артюха про евакуацію жителів із 5-кілометрової прикордонної зони, що зазнає щоденних обстрілів з російської території. Тож роменці можуть розраховувати на допомогу насамперед у будівництві житла для переселенців, облаштуванні укриттів, утилізації твердих побутових відходів, розв’язанні інших актуальних проблем.

Значні надії на співпрацю в межах «Говерли» покладають у Тростянці, який особливо постраждав під час російської окупації. За словами очільника тамтешньої громади Юрія Бови, місто і територію неухильно відновлюють. Зокрема, започатковано комплексну відбудову Привокзальної площі — залізничного та автовокзалів, об’єктів торгівлі, доріг, спаленої ворогом житлової багатоповерхівки тощо. Попереду багато важкої й трудомісткої роботи, що потребує значного фінансування, на яке розраховує місцева громада.

Ставка — на молодь

Один з важелів успішної реалізації проєкту, на який роблять ставку його представники, — залучення до роботи молоді, адже саме за нею майбутнє громад. Молоді активісти мають свіже сучасне бачення місцевих проблем, здатні формувати сталий розвиток територій — одне слово, бачити перспективу. Тож у межах проєкту в окремих областях запроваджено пілотну програму стажування юнаків і дівчат в органах місцевого самоврядування. Її апробовано на Волині, зокрема в Шацькій та Боратинській громадах, де із 36 кандидатів відібрали п’ятеро молодих активістів. Вони брали участь у нарадах, апаратних засіданнях, долучалися до підготовки тих чи тих документів тощо. Тож ізсередини дізналися про особливості й тонкощі роботи органів місцевого самоврядування, надбавши неоціненний досвід, який надалі допоможе вибудовувати відповідну стратегію і тактику розвитку їхніх ОТГ.

Це лише один з десятків аспектів реалізації проєкту, який відкриває перед областями-учасницями «Говерли» широкі горизонти відбудови і подальшого розвитку та зміцнення.