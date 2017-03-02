Валерій ПШЕНИЧНИЙ, Харківська область:
«Чи можна з реєстру дозволів видалити електронну перепустку в зону АТО, термін якої закінчився, щоб оформити нову?»
Консультує юрист
Всеукраїнського благодійного фонду «Горєніє»
Яна ПІЯВСЬКА
— Ще торік декларували можливість автоматично видаляти особисті дані та прострочені перепустки в зону АТО з реєстру дозволів. Однак постійної такої змоги досі немає. Як відомо, неможливо оформити новий дозвіл, якщо особисті дані вже у базі електронного реєстру. Вирішити це питання можна двома шляхами.
Перший. Звернутися до однієї з координаційних груп, щоб її працівники видалили ваші особисті дані. Телефони цих груп вказано на сайті реєстру дозволів: https://urp.ssu.gov.ua/ua/contacts.
На жаль, не кожна координаційна група надає послугу видалення даних по телефону.
Другий. Надіслати заяву на видалення даних поштою до одного з пунктів прийому документів. Адреси тут: https://urp.ssu.gov.ua/ua/contacts.
До заяви слід додати копії документів, на підставі яких оформляли попередній дозвіл. Зазвичай це паспорт громадянина України та ІПН. Переселенці мають додати довідку ВПО.
Зразок заяви тут: https://goo.gl/FpjQcs
Зазвичай її обробляють 5—7 днів. Після видалення даних з бази реєстру дозволів можна зареєструвати нову перепустку.
Без електронного пенсійного — ідентифікація щотри місяці
«Я пенсіонерка, переселенка. Завжди отримувала пенсію без проблем. А нині мені радять оформити електронне пенсійне посвідчення і кажуть, що якщо цього не зроблю, то потрібно якісь документи поновлювати кілька разів на рік. Поясніть, будь ласка, що це таке і чи обов’язково мені отримувати те електронне посвідчення?»
Катерина БАРОВСЬКА, Полтавська область
— Якщо ви не отримаєте електронного пенсійного посвідчення, то вам доведеться щотри місяці проходити фізичну ідентифікацію у відділенні Ощадбанку, доки ви цього не зробите.
Це норма постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня №1028 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637». Постанова набула чинності 4 січня 2017 року. У цьому документі йдеться: «Фізична ідентифікація клієнта, якому відкрито поточний рахунок в установах публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» для отримання пенсії, до отримання ним в установленому порядку платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням, здійснюється кожні три місяці з дня відкриття рахунку».
Власники електронних карток проходять ідентифікацію перші 2 рази кожні 6 місяців, у подальшому — раз на рік.
Матеріал підготувала Інна КОСЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»