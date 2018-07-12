Днями завершив роботу «Донбас Медіа Форум 2018», який за минулі роки встиг стати помітним явищем у вітчизняній інформаційній сфері. Уперше журналісти прифронтового Донбасу змогли зібратися на цей захід у столиці в 2015 році. Потім були Маріуполь, Святогірськ, а тепер місцем проведення обрали Харків. Цьогорічне зібрання колег стало наймасовішим, адже сюди приїхали понад 400 журналістів центральних і регіональних видань та медіа-експертів. Збільшення кількості учасників пояснюється тим, що нині до працівників ЗМІ Донецької та Луганської областей долучилися колеги з інших областей України. Провідна тема зібрання «Нові виклики та можливості, з якими стикаються регіональні ЗМІ» актуальна не тільки для журналістів Донбасу.
Під час дводенного форуму у присутніх була змога взяти участь у круглих столах, публічних та панельних дискусіях і відвідати чимало майстер-класів. Теми для обговорення були різними, але всі вони стосувалися наболілих проблем вітчизняного інформаційного простору та його представників. Серед таких «Як відновити довіру жителів Донбасу до ЗМІ?», «Як зберегти незалежність медіа у передвиборчій турбулентності?», «Реалії фінансування ЗМІ та журналістської роботи», «Мова ворожнечі в ЗМІ: як не стати агентом-розповсюджувачем ненависті», «Стандарти журналістики та журналістська етика: перевірка війною», «Верифікація інформації з непідконтрольної території: соцмережі й візуальний контент», «Фейкові новини: як не дати себе обманути?»
Уже традиційно для цього зібрання відбувся обмін досвідом між українськими журналістами й медіа-експертами та зарубіжними колегами, які свого часу працювали у багатьох гарячих точках Європи чи світу і висловили бажання поділитися досвідом. Серед таких директор центру журналістики та медіа Гонконгського університету Кіт Річбург, директор Балканської мережі журналістів-розслідувачів Марія Рістіч, експерт з будівництва миру в Боснії і Герцеговині Вельма Шаріч.
Серйозний рівень форуму підтверджує те, що участь в одній з панельних дискусій взяв перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг. «Ми отримали запрошення на цей захід і не відмовилися, бо вважаємо, що медіа відіграватимуть важливу роль у подальших подіях на Донбасі. Люди, з якими спілкуємося по обидва боки лінії розмежування, кажуть, що це не їхній конфлікт, і вони не розуміють, чому досі він існує. Очевидно, для них потрібні роз’яснення, і медіа мають подавати достовірну інформацію. Це сприятиме розумінню того, що відбувається, і, можливо, дасть змогу розв’язати багато проблем і врегулювати конфлікт», — переконаний він.
Безперечно, форум не обійшов увагою журналістів, які потерпіли внаслідок гібридної війни на сході України. Роботу зібрання розпочали з демонстрації відеоролика на підтримку полоненого бойовиками в Донецьку колеги Станіслава Асєєва (Васіна), якого звинувачують у шпигунстві, утримуючи «на підвалі» вже більш як рік. Присутні підписали звернення до керівників держави та лідерів «нормандської четвірки» з вимогою посилити тиск для звільнення бранця. А голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко запропонував об’єднати зусилля для підтримки і лобіювання проведення парламентських слухань з питань свободи слова і безпеки журналістів.
«Спілка вже неодноразово закликала політиків провести такі слухання. Але депутати, яким досі бракує сил зібрати 226 голосів, натомість для ухвалення ганебного закону, що фактично нищить свободу слова в інтернеті, виявили небачену згуртованість. І це тоді, коли проведення слухання з питань свободи слова і фізичної безпеки журналістів у Верховній Раді дуже важливе й потрібне. Адже НСЖУ фіксує десятки випадків нападів на журналістів і національних медіа, і невеличких регіональних видань. Проте прикладів покарання винних в агресії проти журналістів поки що немає», — каже керівник найбільшої в Україні творчої організації.