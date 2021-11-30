У Полтаві відбулася науково-практична конференція, на якій присутніх, а це здебільшого були представники міських та сільських рад, територіальних громад, навчали теоретичних та практичних основ діяльності у правовому полі.

Такі заходи, які підвищують правову спроможність керівництва громад, у місті і області проводять не вперше. Новостворені територіальні громади все ще переживають етап становлення. Якщо в перші місяці роботи обрані керівники та члени команд вчилися виконувати свої обов’язки за законом, організовувати сесії ради територіальної громади, розпочати роботу апарату та підготувати бюджети, то нині в них іще додалося функцій, які потребують відповідної правової обізнаності.

Поінформовані та озброєні

Наприклад, на одному з таких міжобласних заходів обговорювали питання, хто має опікуватися безпекою в українських селах, селищах, містечках. Яка форма організації безпеки підходить для громад найбільше та чи готові вони брати на роботу шерифів або створювати муніципальну варту? Ці питання пов’язані із правопорядком. Приємно констатувати, що на засіданні досвід деяких громад Полтавщини, зокрема Пирятинської, поставили за приклад іншим.

Звичними в області стали виїзні семінари, присвячені розгляду актуальних питань розвитку правової спроможності територіальних громад. Нещодавно такий семінар відбувся в Лубнах, а перед цим у селищі Велика Багачка, на якому депутатів, посадових осіб органів місцевого самоврядування навчали, як реагувати та задовольняти правові потреби жителів громад. Присутнім розповіли про механізми реалізації та новації в законодавстві з питань пенсійного забезпечення, деякі важливі моменти, що стосуються призначення житлових субсидій, приватизації земельних ділянок.

Із 1 липня 2015 року на Полтавщині функціонують Полтавський, Кременчуцький та Лубенський центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а з 1вересня 2016-го до цієї роботи долучили ще й бюро правової допомоги. Нині їх в області 24. Вони надають громадянам безоплатні консультації, організовують та проводять круглі столи, надають методичну допомогу органам місцевого самоврядування. Консультуючи громадян з різних юридичних питань, складаючи документи процесуального характеру та представляючи їхні інтереси в судах, фахівці бюро сприяють виробленню у громадян навичок використання правових інструментів для вирішення їхніх життєвих питань.

За п’ять років діяльності бюро в них первинну правову допомогу у вигляді консультацій та правової інформації отримали понад 100 тисяч жителів області. Вторинну — понад 8300. У майже 5,5 тисячі випадків це представництво здійснювали адвокати, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, а в майже 4,5 тисячі — інтереси громадян у судах або перед іншими органами представляли штатні юристи. Свідчення дієвості бюро безоплатної правової допомоги Полтавщини — понад 5 тисяч успішних справ, в яких рішення було ухвалено на користь клієнтів.

Одне із пріоритетних завдань фахівців бюро безоплатної правової допомоги Полтавщини — здійснення правового просвітництва у регіоні.

Якісно і корисно

Під час науково-практичної конференції, яка відбулася в Полтаві цими днями, крім питань, пов’язаних із розвитком правової спроможності громад, обговорили впровадження проєктів та сервісів, які спрощують доступ до правосуддя і дають змогу задовольняти потреби українців, зокрема в галузі земельних відносин.

«В надання безоплатної правової допомоги входить розвиток юридичного волонтерства, робота пара-юристів, відновні практики, медіація для врегулювання конфліктних ситуацій. Ми розвиваємо усі ці напрями. Стежимо за роботою інших надавачів такої допомоги, українських і світових, щоб дізнаватися про їхній найкращий досвід і застосовувати його в нас», — зазначив в.о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов.

Метою конференції були обмін досвідом між науковцями та практиками, налагодження взаємодії між державними органами й місцевим самоврядуванням, проєктування майбутніх змін. Присутні на заході представники територіальних громад розповіли колегам про виклики, які постали перед місцевим самоврядуванням в умовах карантину. Обговорили і взаємодію із системою безоплатної правової допомоги та підтримку, яку надають для посилення правової спроможності громад.

«Органи місцевого самоврядування Полтавщини — наші надійні партнери. Співпраця з ними дає змогу втілювати різні проєкти, впроваджувати програми правової освіти. В області вже прийняли 50 таких програм, що стане добрим результатом роботи на користь громади», — зазначив заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області Ігор Клименко.

Серед порушених на конференції тем — зміна підходів до правосуддя, зокрема відмови від виключно каральної реакції на правопорушення, які вчинили неповнолітні. Учасники поділилися досвідом використання цифрових технологій для надання правових послуг у галузі кібергігієни та кібербезпеки та іншими напрацюваннями.