Станом на липень кількість переселенців у Черкаському районі становила більш як 57 тисяч осіб, зокрема в Черкасах — 22 935. Далеко не всі ці люди претендують на житло, яке надає громада. Чимало за комерційною ціною винайняли квартиру чи будинок, а дехто навіть придбав нерухомість. Багато переселенців живуть у родичів або знайомих, але найважче тим, хто не має змоги самотужки вирішити житлове питання на новому місці.

У більшості сільських громад це питання не настільки гостре, як у містах. А ось у містах, де поселяли приїжджих у гуртожитках навчальних закладів або школах, тепер вимушені виселяти їх і готуватися до нового навчального року з надією, що він розпочнеться очно. Тож напруження з пошуком житла на липень — серпень сягнуло апогею.

Часто житло тимчасове

Переселенців, які живуть у двох черкаських школах, планують виселити. З 1 серпня тут мають розпочати ремонти. Про це під час прямого ефіру на одному з інформаційних сайтів розповіла заступниця Черкаського міського голови Анастасія Чубіна: «Коли на початку березня ми обирали приміщення для приїжджих, дбали про безпеку. Тепер готуємо варіанти, куди ці люди зможуть переїхати з 1 серпня. Розпочинаються роботи з переобладнання певних приміщень комунальної власності під житло для переселенців».

Як з’ясувалося, на початок липня ще тривали переговори із грантовими організаціями та благодійними фондами щодо модульного житла, а переселенцям уже повідомили про виїзд зі шкіл. За словами чиновниці, кожна школа прихистила до 500 людей. Після їхнього виїзду зроблять ремонт, приведуть до ладу кабінети, їдальні і вбиральні.

Напружена ситуація і в студентських гуртожитках. Переселенців просять підшукати інше житло, розповіла телеканалу Суспільне.Черкаси заступниця директора закладу Ірина Голібаренко. Необхідно готуватися до початку навчального року, а через переселенців зробити це не можуть.

У цьому гуртожитку зараз мешкає 130 людей. Зінаїда Зуєва з чоловіком чотири місяці живе в невеликій кімнаті, бо в Харкові чути вибухи. Подружжя вже шукає собі інше житло. Бюджет сім’ї невеликий, розповів глава родини, тому варіантів обмаль. За його словами, нині питання з оселею найболючіше.

Квартиру винайняти не завжди просто. На сайтах та в деяких оголошеннях господарі відразу вказують, що житло переселенцям не здаватимуть. Пошук ускладнює наявність хатніх тварин.

За словами Ірини Голібаренко, коли внутрішньо переміщених заселяли в гуртожиток, їх попереджали, що житло тимчасове і з часом необхідно буде виїхати. Нині переселенцям допомагають знайти новий прихисток, щоб ніхто не залишився на вулиці: «Всіляко допомагаємо і надаємо контакти різних агентств нерухомості».

Гуртожиток перебуває на балансі міста. Заступниця Черкаського міського голови Марина Гаркава повідомила, що внутрішньо переміщених осіб поселяють одноразово, коли вони в’їжджають у місто. Далі вони шукають житло самі. Державної програми із забезпечення переселенців помешканнями поки що немає.

Лише до холодів

Приїжджих, яких місцева влада розмістила в навчальних закладах, можна буде виселити лише в разі надання їм альтернативного житла. Про це днями поінформувала пресслужба Мінреінтеграції. Напередодні нового навчального року до Мінреінтеграції стали надходити скарги від внутрішньо переміщених осіб про виселення. За словами Ірини Верещук, з 7 по 13 липня на гарячі лінії міністерства надійшло 312 таких сигналів. На міжвідомчій нараді з цього питання вирішено, що місцева влада в регіонах має створити додаткові місця для розміщення переселенців, а тимчасові прихистки для них реконструюють чи відремонтують до холодів.

Стимулює влада й тих корінних містян, які прихистили людей зі східних та південних областей країни. Понад 400 жителів Черкас отримують компенсацію за розміщення ВПО. Гроші виплачують згідно з постановою уряду, така допомога чинна в період воєнного стану. Проте для отримання цієї компенсації власники житла мають дотримуватися термінів подачі заяв. На цьому наголошують у міському департаменті соціальної політики. Для нарахування й отримання цих виплат містяни зобов’язані подати заяву до виконавчого органу за місцем розташування житла.

«Заяву встановленої форми для нарахування виплат за попередній місяць потрібно подати не пізніше, ніж із 1 по 5 число кожного місяця», — пояснила начальниця управління соціальних гарантій та персоніфікованого обліку департаменту соціальної політики Валентина Литвинович. За її словами, в Черкасах нині зареєстровано 583 власники квартир, які приймають переселенців, а заяви на виплати за червень подали 442 черкасці. Зараз виплачують компенсацію за квітень — травень. Її сума залежить від кількості поселених людей та кількості днів проживання після взяття на облік ВПО. Кошти зараховують людині на її особовий рахунок у банку.

Закони знали, але гроші вимагали

Далеко не всі беруть до серця проблеми людей, яких війна змусила виїхати через небезпеку. Днями СБУ викрила на Черкащині ділків, які намагалися нажитися на переселенцях. Зловмисники вимагали гроші за проживання в гуртожитках міста, розміщення в яких насправді було безкоштовним.

Схему організували службові особи одного з об’єктів критичної інфраструктури, якому належали гуртожитки, і рієлтор, вступивши з ними у змову. Вони вимагали з переселенців щомісячну платню за кімнату в гуртожитку, а в разі затримок погрожували виселенням. І це попри те, що всі витрати на проживання взяла на себе держава. Суми, що вимагали з людей, залежали від кімнати, в яку їх заселяли, і кількості осіб, котрі там мали мешкати. Це коштувало 1,5—4 тисячі гривень за місяць.

Пошуком клієнтів займалися через особисті контакти та оголошення в інтернеті. Загалом встановлено причетність учасників злочинної групи до понад 20 фактів вимагання неправомірної вигоди. Правоохоронці затримали рієлтора на гарячому. Їй повідомили про підозру у скоєнні злочину, тривають слідчі дії, повідомили у пресслужбі УСБУ в області.

На Черкащині ніби й достатня кількість гуртожитків, та дехто шукає аргументи, щоб відмовляти людям. І знаходить. Серед найпоширеніших схем — штучно занедбати будівлю, а потім перевірити, наприклад, протипожежний стан і визнати, що вона не відповідає нормам. Далі — «законно» відселити людей і розпоряджатися майном на власний розсуд.

Якби ж чиновники належно дбали про ввірені їм будівлі гуртожитків, то місць для внутрішніх переселенців вистачило б.