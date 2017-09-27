Майже кожен з нас щось купував в інтернет-магазинах. Але мало хто з пересічних українців знає, що ці віртуальні фірми систематично порушують вітчизняне законодавство. Як саме? Як можна убезпечитися від неприємних ситуацій? Що робити, якщо замовлений через інтернет-магазин товар, що його принесли чи надіслали поштою, хочеться повернути (і маєте на це право) через якісь недоліки або річ просто не сподобалася?

Пригоди зі смартфонами

Перевірити роботу таких магазинів взявся Науково-дослідний центр споживчих експертиз «Тест». «Ми підібрали 20 найвідоміших українських інтернет-магазинів техніки і зробили контрольні закупівлі 20 смартфонів. Чому саме їх? Нещодавно було поширено інформацію, що начебто на наш ринок нелегально зайшли великі партії китайських смартфонів. До речі, згідно із Законом «Про захист прав споживачів», протягом 14 днів, якщо маєш фіскальний чек, можна повернути товар. Проте це правило діє у невіртуальних магазинах, а на інтернет-магазини воно розповсюджується мало», — зазначає голова правління «Тесту» Валентин Безрукий.

За його словами, лише в семи інтернет-магазинах було видано фіскальні чеки, та ці документи надають покупцеві не обов’язково особисто в руки, вони можуть бути і в електронному вигляді. Решта магазинів так і не зробила цього. Пан Безрукий наголошує: покупці повинні точно знати, що у магазинах слід вимагати саме фіскальні, а не товарні чеки. Адже якщо фірма не надає фіскального чека, обміняти чи здати товар, який з певної причини не сподобався, буде фактично неможливо. Так і вийшло зі спеціалістами «Тесту»: далеко не всі пішли на повернення товару, посилаючись на відсутність фіскального чека, якого сам інтернет-магазин і не надав.

А в одній із інтернет-мереж, за словами Валентина Безрукого, було надано чек зі штампом литовської, а не української фірми. Не видавали чеків переважно так звані ФОПи (фізичні особи-підприємці). У «Тесті» зазначають, що були й такі фірми, які норму, визначену законодавством, про повернення товару протягом 14 днів трактували на власний розсуд: казали про якісь винятки, товар не повернувся до продавця і гроші назад видано не було.

Вимагати до переможного кінця

Працівники одного з інтернет-магазинів, за словами пана Безрукого, заявили, що віддадуть гроші лише на банківську карточку. «А це порушення законодавства. Адже торговельні мережі зобов’язані повертати гроші за товар у спосіб, зручний споживачеві», — додає він.

«Фіскальний чек треба завжди вимагати до переможного кінця, адже згідно зі змінами до Закону «Про захист прав споживачів», без цього важливого документа немає сенсу йти в суди першої інстанції, щоб добиватися правди і відсуджувати матеріальні й моральні збитки, яких було завдано недолугими діями таких інтернет-магазинів», — вважає член правління Всеукраїнської федерації споживачів «Пульс» та ГО «Новий день України» Андрій Лига. Він додає, що значна частина таких фігурантів торгівлі не видає фіскальних чеків лише тому, що не гарантує якості товару і розуміє: чимало людей можуть звернутися протягом 14 днів до них із проханням забрати товар і повернути гроші, заплачені за нього.

За його словами, часто люди не звертають уваги, в кого купують товари. «Насамперед має бути фізична та юридична адреса компанії. Якщо на інтернет-сторінці цього не вказано, треба вимагати таку інформацію надати окремо», — резюмує пан Лига.

Кількість не задоволених роботою інтернет-магазинів техніки й інших фігурантів такої торгівлі в Україні зростає щодня: «Якщо протягом 2016 року ми отримали 463 скарги, то за перше півріччя 2017-го — вже 739. Проте задоволено лише 1% скарг. У законодавстві обумовлено, що всю інформацію про магазини вони повинні чітко вказувати на своєму сайті, щоб у покупців не виникало жодних додаткових питань. Дуже багато інтернет-фірм таки не надають фіскальних чеків. Щоразу після отримання скарг звертаємося до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, щоб його керівники надали нам дозвіл на перевірку магазинів. Якщо не можемо встановити їхнього місцезнаходження, подаємо звернення на адресу Національної поліції. Проте дуже слабко на все це реагує Державна фіскальна служба, яка теж повинна перевіряти такі магазини», — каже тимчасовий виконувач обов’язків голови Держспоживслужби Лілія Стиренко.

У податківців бракує людей для перевірок

На її закиди виконувач обов’язків начальника перевірок контролю за готівковими операціями департаменту аудиту ДФС України Станіслав Кубрін зазначає, що для таких перевірок у його інституції не вистачає людей: «З 1 січня 2017 року, згідно зі змінами до Податкового кодексу, з переліку фірм, які можна не обладнувати касовими апаратами, було вилучено компанії, що торгують технікою. Тобто ці інтернет-магазини повинні надавати фіскальні чеки. Проте вони дуже неохоче це роблять. Під час перевірок таких закладів, якщо доводимо грубі порушення законодавства, можемо оштрафувати їхніх власників на 200 тисяч гривень».

Що ж робити, щоб покупець був озброєний знанням законодавства, а такі компанії побоювалися вчиняти неправильно? По-перше, закони треба знати і бути ознайомленим із головним із них — «Про захист прав споживачів». Він дає відповіді на всі запитання покупців, як поводитися і що вимагати. По-друге, як вважає менеджер комітету побутової електроніки Вікторія Куликова, винуватців серед інтернет-магазинів треба виховувати в такому дусі, що законодавство не можна порушувати.

«У США на нормотворчому рівні не визначено кількості днів чи місяців, коли товар можна повернути і забрати гроші. Проте там нікому на думку не спадає обманювати покупців, не надавати їм фіскальних чеків тощо. А до тих, хто погано розуміє, треба просто вдаватися до дуже жорстких, проте справедливих дій: приміром, блокування його інтернет-ресурсу. Це можна зробити дуже легко, адже нам також нескладно було блокувати російський «Яндекс» і його тепер просто немає на інтернет-просторі України», — додає вона.

Від редакції. То що робити покупцеві ще до того, як вирішив зробити покупку через всесвітню павутину? Передусім він має ідентифікувати продавця (знати все про нього: адреси, податкові дані тощо), продавець повинен надавати товар саме з того магазину, в якому ви його купуєте (тобто документи мають оформити не на якусь іншу особу чи фірму). І з’ясувати, чи надає фірма фіскальний чек. Тож до купівлі можна скористатися базою даних Державної фіскальної служби щодо інтернет-магазинів. Якщо якоїсь інформації немає, то мати справу з такими магазинами не треба, а шукати в інтернеті інший. Лише так через інтернет можна придбати високоякісний товар без ризиків.