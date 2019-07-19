На Луганщині суттєво зросла кількість дорожньо-транспортних пригод, у яких постраждали люди. Таких випадків зафіксовано 131, в аналогічний період 2018 року їх було 114. Торік загинуло 9, цьогоріч — 11. Травмовано в минулому році 157, у нинішньому — 175. Такі дані оприлюднено під час пресконференції за участі керівників сектору розшуку та опрацювання матеріалів дорожньо-транспортних пригод управління патрульної поліції у Луганській області.

«Нині у нас склалася негативна ситуація — зросла кількість дорожньо-транспортних пригод порівняно з минулим роком. Непокоїть те, що збільшується не тільки кількість, а й тяжкість наслідків, бо більше людей зазнають травм і гинуть. Загалом за шість місяців зареєстровано 220 дорожньо-транспортних пригод. Серед загиблих є дитина, якій на момент смерті було 11 років», — повідомив співробітник сектору розшуку та опрацювання дорожньо-транспортних пригод Дмитро Юзефович.

За його словами, здебільшого дорожньо-транспортні пригоди спричиняє те, що водії обирають небезпечну швидкість під час керування транспортним засобом. До того ж вони порушують правила маневрування, тобто перед зміною напрямку або у разі перелаштування не переконуються в безпеці дорожнього руху.

Зазначу, що переконатися у безпеці руху на луганських дорогах — справа непроста. Громадські активісти, які прийшли на пресконференцію, навели чимало прикладів, коли високі кущі закривають знак, або навіть якість дорожнього покриття стає причиною аварії. Представники поліції погоджуються, що дорожньо-транспортні пригоди напряму пов’язані із станом доріг.

«Щороку ми спільно з представниками громадськості та комунальних служб робимо обстеження автошляхів. Результати подаємо керівникам міської влади, видаємо приписи комунальним підприємствам, які обслуговують ту чи ту ділянку. За невиконання приписів посадових осіб притягуємо до відповідальності», — наголосив представник відділу безпеки дорожнього руху Віктор Плякін.

За словами представників поліції, зокрема для зниження аварійності та безпеки дорожнього руху в Рубіжному перевірено перехрестя і виявлено, що деякі дорожні знаки не відповідають державним стандартам, тож їх запропоновано замінити. У Сєверодонецьку треба встановити пішохідні огородження вздовж головних проспектів міста, щоб зупинити прохід пішоходів на проїжджу частину. «Часто винуваті не тільки водії, а й пішоходи, коли раптово вибігають на проїжджу частину або переходять дорогу в невстановленому місці», — завважила начальник відділу зв’язків з громадськістю Оксана Оспіщева.

За її словами, представники патрульної поліції тепер працюють у пришкільних таборах, де в ігровій формі проводять зі школярами профілактичні бесіди щодо дотримання правил дорожнього руху. Таку само профілактичну роботу проводять і з батьками, чиї діти у позашкільний час розважаються на подвір’ях чи у дворах. Спеціальні профілактичні бесіди влаштували й з велосипедистами, які останнім часом стали активними порушниками правил дорожнього руху, бо, наприклад, не позначають себе світловідбивними елементами в темну пору доби.

Тому днями в Рубіжному представники поліції провели шокову терапію для пішоходів і водіїв. На проїжджій частині правоохоронці відтворили сценарій аварії, в якій під колеса автомобіля потрапив пішохід, що перебігав дорогу в невстановленому місці. Головна роль, безумовно, дісталася манекену. Страшна картина привернула увагу як пішоходів, так і водіїв. «Провели такий захід, аби всі побачили, що за порушенням правил дорожнього руху стоїть людське життя!» — резюмувала Оксана Оспіщева.

Через те, що дорожньо-транспортних пригод дедалі більшає, управління патрульної поліції вирішило збільшити кількість своїх нарядів у денну і нічну зміни. «Висока швидкість руху була і залишається головною причиною дорожньо-транспортних пригод. Тож якщо водії в установлених місцях і в населених пунктах рухатимуться зі швидкістю 50 км за годину, аварій не буде. У нас на озброєнні з’явився прилад, який, сподіваємося, допоможе знизити рівень дорожньо-транспортних пригод», — каже командир батальйону патрульної поліції Олег Гаврилюк.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»