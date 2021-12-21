Валентин ШАПОВАЛ,

лікар-епідеміолог

Полтавського обласного

центру контролю та профілактики хвороб,

для «Урядового кур’єра»

Торік восени МОЗ України розпочало масштабну роботу з поліпшення матеріально-технічної бази харчоблоків, оновивши норми фізіологічних потреб дітей в основних харчових речовинах. Готуючи норми, врахували рекомендації та стандарти ВООЗ та Європейської агенції з харчової безпеки. На подальше оздоровлення майбутніх поколінь українців спрямовує й постанова КМУ від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

Снідати, щоб запам’ятовувати

Чому стільки уваги до цієї теми? Річ у тім, що у країні й на Полтавщині зокрема щороку погіршуються демографічні показники, стрімко зменшується чисельність населення, особливо у сільській місцевості. Із 2003-го людей на Полтавщині поменшало на 230 тисяч, а це близько 15% усього населення області. Серед основних причин — загальний стан здоров’я краян та їхніх дітей.

Особливе занепокоєння викликає збільшення захворювань органів травлення, які посідають друге місце у структурі загальної захворюваності. Стрімко збільшується кількість дітей із залізодефіцитною анемією. Значно помолодшали цукровий діабет, ожиріння, гіпертонія, вузловий зоб. Дітям загрожують туберкульоз та онкологічні захворювання, недуги опорно-рухового апарату, порушення нормального процесу кровотворення, зниження імунітету.

Ці захворювання виникають передовсім тому, що діти погано харчуються. Ситуація ускладнюється браком усвідомленого ставлення громадян до необхідності ведення здорового способу життя та виховання дітей за цим принципом. Багаторічний досвід спостережень науковців, лікарів і педагогів показав, що учні, які не снідають і не споживають під час навчального дня гарячу їжу, швидше стомлюються, частіше скаржаться на головні болі, втому, біль у шлунку, поганий присмак у роті, поганий настрій і знижену працездатність.

У навчальних закладах Полтавщини учнів чи не найкраще в Україні охоплено гарячим харчуванням, проте цього недостатньо. Діти шкільного віку й підлітки (7—14 років) у харчуванні віддають перевагу продуктам швидкого приготування, хлібу та іншим борошняним виробам, продуктам з високим вмістом солі. Вони її споживають у середньому 7—9 грамів на добу за норми 1,5—2 грами. А надмірне споживання солі призводить до виникнення серцево-судинних захворювань, гіпертонічної недуги, хвороб нирок тощо. Науковці рекомендують привчати дітей позбуватися звички солити їжу, особливо досолювати вже готові страви. Для зменшення надмірного споживання солі використовуйте різноманітні спеції, приправи та їхні комбінації. Наприклад, часник, чорний перець, морська капуста, оцет, хрін, імбир, лимонний сік, цибуля, гірчиця, коріандр, кмин, майоран, куркума, карі здатні додати смаку, тож можна менше солити страву.

Про цукор. Його денна норма споживання для дорослої людини — 50 грамів, науковці рекомендують обмежити споживання до 25 грамів, а наші діти шкільного й дошкільного віку, згідно з підсумками досліджень, фактично щодня споживають солодкого понад 70 грамів.

Імунітет боїться… солодкого

Не заперечую, цукор — корисна речовина, джерело енергії, тому для організму потрібний. Але зловживати ним не можна. Його надлишок у меню — серйозна загроза організму школяра та його імунітету, це може мати наслідки у вигляді підвищеної збудливості, алергій, ожиріння, карієсу, цукрового діабету. Зловживання солодощами неминуче призводить до проблем у роботі печінки, згубно впливає на кишкову мікрофлору, а вона відіграє важливу роль у забезпеченні імунітету організму. Корисні природні цукри — фруктоза, лактоза містяться в овочах, фруктах, молочних продуктах, організм перетравлює їх повільно і забезпечує стійкою енергією.

Щоб діти не страждали на захворювання органів травлення, експерти МОЗ рекомендують дотримуватися таких порад. Встановіть школяреві регулярний режим харчування. Це стосується сніданку, обіду і вечері та перекусів.

Режим харчування не менш важливий, ніж склад раціону. Щоб їжа встигала повноцінно перетравлюватися, а корисні речовини всмоктуватися, харчування має бути організоване з певною періодичністю й інтервалами. Оптимальним буде чотириразове з трьома основними вживаннями їжі й одним додатковим: сніданок, обід, полуденок і вечеря.

Діти, які харчуються разом із сім’єю, як правило, їдять здоровішу їжу. Вони менш схильні голодувати й навпаки, мають менші ризики набрати зайву вагу. Важливо навчати дитину їсти в певному середовищі. Наприклад, діти, які їдять перед телевізором, схильні до вибору менш безпечних та корисних продуктів. Дослідження вказують, що саме ця звичка може спричинити переїдання та підвищеного ризику ожиріння.

Інший важливий принцип — різноманітність продуктів і страв. Здорове харчування школяра має містити: м’ясо, молоко, свіжі овочі, фрукти, хліб і крупи. Рибу, яйця, сир, сметану та інші кисломолочні продукти треба додавати в раціон двічі-тричі на тиждень, якщо немає протипоказань.

Обмежте страви з великою кількістю калорій, жирів, цукру та солі. Це стосується солодощів, чипсів, солодких газованих напоїв та інших продуктів, бідних на поживні речовини і з високим рівнем калорійності. Крім порожніх калорій, вони містять ароматизатори, що привчають дітей до сильних штучних смаків. Порівняно з ними звичайна корисна їжа вже не сприймається як смачна.

Альтернативними солодощами, крім фруктів, можуть стати десерти на основі горіхів, сиру, несолодкі йогурти, узвари та смузі.

Здорова земля — здорові люди

Якщо вибудувати схематичну піраміду здорового харчування дітей шкільного віку, то її основу становитимуть крупи, злаки, борошняні вироби, на щабель вище овочі та фрукти, ще вище — м’ясо, молоко, риба та яйця, на верхівці — жири, сіль, цукор, солодощі. Це те, що має в меншій кількості становити раціон дитини.

Складаючи меню на день, необхідно стежити за правильним розподілом продуктів. Подбайте, щоб у вашої дитини був ситний збалансований сніданок. Зваріть кашу, зробіть овочевий або фруктовий салат, приготуйте сирну запіканку, омлет, запечіть у духовці яблука. Для організму, який росте, важливі білки, тому додавайте в раціон яйця, сир, м’ясо, рибу, бобові, вівсяну, гречану крупи.

Дітям потрібен кальцій. Його головні джерела — молоко, сир та інші кисломолочні продукти. Запаси кальцію й фосфору в організмі допоможуть поповнити рибні страви. Але підбирайте для приготування здорові рецепти, наприклад рибне філе або котлети на парі. Як гарнір до м’ясних і рибних страв бажано використовувати не тільки улюблені картоплю чи макарони. Білки краще поєднувати зі свіжими або тушкованими овочами (морква, капуста, буряк, помідори, кабачки).

Регулярно додавайте в раціон школяра фрукти і ягоди. Це і джерело вітамінів, мінералів, клітковини, і здорова альтернатива солодощів з рафінованим цукром.

Повертаючись до того, як дітям слід харчуватися в навчальних закладах, зазначу, що продукти, які вони там споживають, мають бути гарантовано високо-якісними та безпечними. Їх бажано закуповувати в місцевих виробників, які ведуть натуральне господарство з використанням екологічно безпечних технологій. На Полтавщині цілющу і високоякісну продукцію виробляють у ПП «Агроекологія» Шишацького району. На цьому підприємстві понад 40 років не використовують отруто-хімікатів та синтетичних мінеральних добрив. В області є й інші господарства, в яких виробляють сільгосппродукцію, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Наголошую: діти — наше майбутнє, тому треба їм віддавати найкраще і не економити на їхньому здоров’ї. Усе, чим вони харчуються, має відповідати вимогам державних стандартів.

Тільки спільними зусиллями органів влади різних рівнів, медичних, педагогічних працівників, виробників продуктів та батьків можливо домогтися того, щоб вони здобували у школах знання, залишаючись здоровими. Зауважу: любов до здорової їжі не завжди одразу займає належне місце в серці дитини. Проте наші харчові звички — це результат навчання. Кожну дитину можна заохотити не тільки споживати здорову їжу, а робити це із задоволенням.