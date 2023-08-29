Кожен може стати тим, ким хоче, — головний принцип візії трансформації галузі освіти, основні напрями якої презентовано під час щорічної Серпневої конференції Міністерства освіти і науки

Таких напрямів чотири: освітній менеджмент (директор повинен стати проактивним менеджером освітнього закладу із чіткою візією та впровадженням інноваційних підходів до навчання, програму навчання для директорів, яка допоможе розвинути нові навички й досягти поставлених цілей, уже розробляють); педагог (необхідно переосмислити професію вчителя і створити умови для професійного розвитку, навчання, самореалізації, забезпечити гідну оплату праці, вчитель має бути насамперед щасливою людиною, яка мотивує учнів); освітній простір (школи мають стати сучасними просторами, де діти розвиваються як особистості, де створюють функціональні місця для комунікації й навчання); зміст та сенси освіти (цей пункт передбачає зміни до освітніх програм, формату навчання, викладання, в освітніх закладах діти мають не лише здобувати знання, а й розвивати soft skills — комунікабельність, стресостійкість, допитливість, емоційний інтелект, творити, генерувати ідеї, вчитися інтегруватися в нові галузі).

Над розробленням нового бачення трансформації галузі освіти, презентованого під час конференції, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство освіти і науки, експерти та громадськість працювали понад п’ять місяців. До обговорення стратегії трансформації освіти активно залучають експертів та зацікавлених осіб галузі, щоб урахувати потреби та запити освітян.

Учасники конференції, серед яких державні лідери, педагоги, представники громадських організацій, змогли обговорити стратегічні напрями розвитку дошкільної та шкільної освіти. Зокрема, використання цифрових інструментів і штучного інтелекту в освітньому процесі.

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав, що Президент Володимир Зеленський поставив завдання уряду, пов’язане з розвитком людського капіталу.

Оскільки освіта — другий пріоритет країни після перемоги у війні, адже саме освічені люди з актуальними знаннями та навичками зможуть досягнути мети для ВВП України — трильйон доларів США, команда Мінцифри, МОН та експертів сформувала бачення того, якою має бути освіта майбутнього, щоб досягнути амбітної цілі й отримати новий результат.

«Разом із профільним міністерством ми поставили амбітну мету — створити українське освітнє диво. Хочемо побудувати систему освіти, яка здатна формувати професійних та щасливих людей для нової інноваційної економіки, громадян, спроможних захистити себе та свій дім від будь-яких загроз. Щоб здійснити освітнє диво, нам необхідні рішучі й амбітні перетворення», — переконаний Михайло Федоров.

«Українець успішний тоді, коли вільний, а система освіти ефективна тоді, коли в центрі — людина. Тому серед ключових напрямів розвитку української освіти — свобода, самореалізація, розвиток. Слід враховувати особливості сьогодення, тому МОН має стати частиною стратегії оборони. Освіта готує людину до завтрашнього дня, тож уже сьогодні мусимо формувати свідомих громадян і майбутніх розробників технорішень для нашої перемоги», — каже міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»