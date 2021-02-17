Технологія складних екранів, яку впроваджують на ринку смартфонів, не призведе до революції в галузі, вважають експерти. На їхню думку, виробникам потрібно вийти за рамки дисплея, використовуючи можливості доповненої реальності. Як буде виглядати смартфон майбутнього йтиметься у цьому матеріалі.

Ринок смартфонів поступово заповнюють пристрої з гнучкими дисплеями, які складаються або розгортаються. Компанія Samsung, один з лідерів у розробці таких рішень, повідомила, що в майбутньому планує розвивати технологію рухомого екрану. TCL і LG також працюють над телефонами з дисплеєм, що скручується.

Проте, як вважає Forbes, смартфонам майбутнього такі опції не будуть потрібні.

Зазвичай, коли йдеться про футуристичні телефони, люди відразу уявляють прозорі дисплеї, з якими можна взаємодіяти звичним способом. Їх часто можна побачити в науково-фантастичних кінофільмах, і це дійсно найбільш вірогідний сценарій розвитку галузі, пише видання.

Технологія AR (доповнена реальність) може послужити основою для створення прозорих смартфонів. Однак тут є свої складності.

Наприклад, виробникам доведеться добре помізкувати над тим, як витягнути AR з VR (віртуальна реальність). Якщо вони зможуть це зробити, то дисплей відслідковуватиме рух пальців користувача і реагувати на них як на дотики. Тим більше на ринку вже давно представлені подібні пристрої, наприклад, контролер для Xbox Kinect.

На думку деяких фахівців у галузі технологій, революція смартфонів вже близька, проте спосіб взаємодії може бути іншим. Так, вони впевнені, що в майбутньому з'явиться пристрій, який накладається на око як офтальмологічна лінза.

Важко сказати, який саме тип телефону з'явиться, якщо люди використовуватимуть AR. Потрібно підготуватися до того, що пристрої, якими нині користуємося, перестануть існувати. Тому потрібно очікувати чогось цілком відмінного від того, що ми використовуємо сьогодні. Це можуть окуляри або контактні лінзи, в яких будуть додатки, які використовують камери – кажуть фахівці.

Віце-президент з глобальних продуктів Motorola Ден Дері вважає, що в найближчому майбутньому форм-фактор буде одним з ключових напрямків мобільної галузі.

«Зараз з'являється багато нових концепцій, пов'язаних з інноваціями дисплеїв, таких які розтягують або скручують екрани. Є й інші аспекти, на які слід звернути увагу. Так, зараз можливості обмежені розміром екрану, і все, що можливо, – зробити телефон максимально великим. Тому ми будемо шукати способи виходу за рамки обмежень дисплея в майбутньому. І пошук шляхів подолання цього обмеження буде ключовим завданням», – каже Ден Дері.

За його словами, гнучкі дисплеї телефонів, які нині намагається створити кожна друга компанія, – це частина дослідження нових форм-факторів, що відповідає споживчим запитам.

«Наприклад, ми побачили потребу клієнта в більш компактному форм-факторі, а складні екрани дозволили нам задовольнити її», – додав експерт.

Інші фахівці вважають, що смартфони в майбутньому повинні стати частиною людської екосистеми, замінюючи паспорти, довідки та всі інші персональні документи.

Екран – це інтерфейс взаємодії користувача з пристроєм, якщо він буде зручнішим, тим краще. Скоріш за все логічним результатом смартфона буде те, що як предмет він зникне і буде жити разом з нашим тілом, кажуть експерти.

Наразі більшість компаній бачать вихід не в самих смартфонах, а в додаткових гаджетах до них, наприклад окулярах віртуальної реальності.

«Рано чи пізно ми побачимо прозорі екрани, але це буде не смартфон, а щось інше, швидше за все, це буде просто екран», – кажуть фахівці.

На думку експертів, немає сенсу витрачати сили на екрани, що згортаються, так як це ергономічно не зовсім вірно і потреби у покупців у цьому немає. Більшість компаній вкладаються у це кошти тільки для того, щоб показати свою технологічність, продемонструвати, що вони володіють достатньою експертизою та здатні освоїти цей напрям.

Смартфони в найближчому майбутньому очікує революція в зоні автономності. Час роботи гаджета сильно зросте, з'явиться швидка бездротова зарядка батарей. Крім того, батареї стануть компактнішими. Відповідно до цього можуть змінитися і розміри смартфонів – вони перестануть бути громіздкими.

Смартфони стануть меншими, щоб їх зручніше тримати в руці, кажуть фахівці.

Зараз одна з причин великогабаритних телефонів – це розміщення в корпусі об'ємних акумуляторних батарей.

Тому у концепції гнучких екранів немає чіткої практичної цінності. Зараз до такої технології прийшли з-за великих габаритів смартфонів, щоб зробити пристрій компактнішим у складеному вигляді, але чіткої відповіді на запитання «навіщо вони потрібні» немає.

У майбутньому смартфони будуть компактнішими. Уже зараз цей ринок розвивається дуже стрімко, незважаючи на обмежений функціонал. Мобільні телефони вже пройшли цей шлях, перетворившись за 25 років з громіздких валіз до розміру годинника або iPhone. Електроніка стає все більш компактною, і це тільки початок, кажуть експерти.

Наймасовіша технологія споживання контенту і взаємодії зі смартфоном на сьогоднішній день – це дисплей.

Смартфони, які скручуються і складаються – це спроба виробників зробити більш функціональний пристрій у компактному корпусі, і споживачі, незважаючи на високу вартість, охоче розкуповують такі смартфони. Випускаючи такі новинки, виробники тестують попит і технології, що дозволяє розвивати індустрію в цілому.

Але провідні виробники гаджетів також активно розробляють і вдосконалюють AR технології, які вже допомагають людям у роботі. Скоріш за все, наступним кроком у розвитку візуального контенту будуть саме окуляри з доповненою реальністю. Потрібно почекати, коли виробники зможуть поєднати в ультракомпактному корпусі процесорні, телекомунікаційні потужності і місткі батареї для них, щоб AR-технології могли працювати так само, як на смартфоні, кажуть експерти.

А ТИМ ЧАСОМ

Стало відомо, коли з’явиться перший VR-шолом Apple



Поки весь світ чекав на анонс перших окулярів доповненої реальності (AR) від Apple, інтернет-інсайдери повідомили, що компанія готує швидкий анонс свого першого VR-шолома.

Згідно з достовірними даними, велика частина компонентів для нового пристрою буде готова вже в 2021 році. Судячи з усього, йдеться про шість лінз і LIDAR-камеру, за допомогою якої шолом зможе розпізнавати об'єкти навколо користувача.

Очікується, що в четвертому кварталі 2021 року Apple почне виробництво шолома віртуальної реальності, а випустить девайс у першому кварталі 2022 році. За виробництво чипів пристрою буде відповідати TSMC, у той час як випуск камер віддадуть Largan і Genius Electronic Optical.

Це пристрій буде працювати в основному як гарнітура віртуальної реальності з деякими функціями доповненої реальності. VR-гарнітура Apple буде націлена на верхній сегмент споживчого ринку, а собівартість пристрою перевищує 500 доларів.

Для порівняння, Oculus Quest 2 від Facebook коштує 350 доларів.