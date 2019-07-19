Селище Степанівка, де нещодавно утворено об’єднану територіальну громаду, розташоване за десяток кілометрів від Сум, тож як приміський населений пункт він неухильно розвивається. Зміни стосуються всіх без винятку сегментів місцевої території і сфер діяльності, зокрема й медицини.

Тут повним ходом зводять амбулаторію загальної практики (сімейної медицини), що має стати до ладу в кінці цьогорічного літа.

І це стосується не лише Степанівки, а й більшості сільських населених пунктів, де активно розвиваються місцеві громади й відповідні території. Як наголошує голова Сумської обласної ради Володимир Токар, такі позитивні перетворення пов’язані насамперед із запровадженням децентралізації. Адже останнім часом фінансові, організаційні, господарські акценти неухильно зміщуються на місцеві громади, які завдяки реформі перебирають на себе ініціативу у вирішенні тих чи тих питань, а відтак і відповідальність за стан справ на місцях.

Щодо степанівської медичної новобудови, то на зміну старому фельдшерсько-акушерському пункту, який за десятки років уже відслужив своє громаді, незабаром прийде сучасна амбулаторія. Її зводять з нуля за всіма сучасними нормами і стандартами, тож вона матиме автономне опалення, штат із трьох-чотирьох лікарів і загальну площу 350 квадратних метрів. Такому лікарському закладу можуть позаздрити навіть городяни багатьох міст, адже тут пацієнтів прийматимуть на денному стаціонарі з дотриманням усіх медичних вимог. Загальна ціна проєкту становить 9,2 мільйона гривень, з яких 8 — державна субвенція, решта — співфінансування ОТГ.

Хоча таким будівництвом може похвалитися не тільки Степанівська громада. Нині в межах проєкту «Доступна медицина» в області споруджують 13 амбулаторій, з яких 6 — подібні до степанівської медичної новобудови, решта 7 — площею 234 квадратних метри зі штатом у два лікарі. Зокрема також у серпні запрацює амбулаторія у Бездрику, а до вересня—жовтня будуть здані в експлуатацію ще 5. Новосілля заплановано і на грудень — медична обнова має з’явитися в селі Чернеча Слобода. До слова, всі новобудови зводять за принципом співфінансування: до державної субвенції додають кошти місцеві громади, що дає змогу будувати швидко і якісно.

Однак не амбулаторіями єдиними живе сучасна медицина краю. Як повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської ОДА Сергій Бутенко, днями державним коштом придбано й передано громадам області 13 нових автомобілів для сімейних лікарів. Наразі триває тендерна процедура стосовно ще двох авто для амбулаторій у селах Постольне та Хотінь Сумського району.

За словами Сергія Бутенка, впровадження телевізійної медицини — одне з найактуальніших питань, адже нині дедалі складніше обходитися без дистанційних консультацій сімейних лікарів з вузькопрофільними спеціалістами вторинного чи третинного рівнів. А телевізійна медицина саме і заповнює на практиці цю суттєву прогалину. Отже, хворому селянину, аби одержати кваліфіковану консультацію таких спеціалістів, як пульмонолог, ендокринолог, кардіолог чи дерматолог, не треба вирушати у поїздку до районного чи обласного центру, а можна буде це зробити у своїй амбулаторії.

Зручність не з дешевих — вартість комплекту техніки перевищує сто тисяч гривень. А якщо врахувати, що документи на придбання обладнання подали 167 амбулаторій, то виходить кругленька сума. Але крига вже скресла, і найближчим часом пацієнти сільських населених пунктів зможуть упевнитися у перевагах телевізійного помічника.

Обнадійливий і такий перспективний штрих. Нещодавно обласна влада уклала меморандум з представниками однієї з бізнес-структур Нідерландів на поставку телеметричного обладнання, завдяки якому пацієнти підтримуватимуть контакт із сімейним лікарем за допомогою мобільного додатка, а в окремих ситуаціях і зі спеціалістами вузького профілю. Компанія-партнер не тільки поставить техніку, а й навчатиме персонал. Починання поки що пройде апробацію у Сумському госпітальному окрузі, а потім його поширять на всю область.

Подібні технології широко використовують у багатьох країнах світу, оскільки вони заощаджують час і кошти пацієнтів. Відтепер ця зручність матиме і сумську прописку, насамперед у віддалених від лікарень сільських населених пунктах.