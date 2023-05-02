Днями управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради оприлюднило у Prozorro звіт про укладення договору з нанесення дорожньої розмітки на вулиці Соборності. Комунальники самостійно обрали виконавця робіт — товариство «Шлях інтербуд». До 2023 року воно спеціалізувалося на цьому різновиді робіт, але не мало прямих замовлень у Полтаві. Підписаний документ — фактично перший договір на виконання будівельних робіт, які було замовлено з початку року.

Водночас триває тендер з визначення підрядної компанії, яка виконає поточний ремонт вулиць Європейської, Конституції, Котляревського, Коцюбинського, Небесної Сотні, Олеся Гончара, Остапа Вишні, Панаса Мирного, Пилипа Орлика, Раїси Кириченко, майдану Незалежності та ще майже 30.

Ямковий добре, а капітальний — краще

Чи не вперше оприлюднено не тільки обсяги робіт (вони необхідні підрядникові, щоб визначитися із власною тендерною пропозицією) та термін гарантійного обслуговування (2 роки), а й чіткий перелік вулиць, де передовсім мають провести відновлювальні роботи.

Це далеко не повний перелік доріг, які планують відремонтувати цього року. На найближчій сесії депутатам пропонують проголосувати за оновлену версію програми розвитку ЖКГ, яка передбачає фінансування 130 мільйонів гривень на ремонт 228 вулиць і автодоріг Полтавської громади.

Компанія «РДС-Полтава», залучивши субпідрядників, розпочала підготовчі роботи для експлуатаційного утримання доріг. Роботи на замовлення ДП «Агентство місцевих доріг» виконують на умовах співфінансування із громадами Полтавщини.

В агентстві розповіли, що вже розпочали підготовчі роботи в Білицькій, Глобинській, Лубенській, Лохвицькій, Михайлівській та Опішненській громадах. Наприклад, на території останньої провели фрезерування на дорозі Покровське — Човно-Федорівка — Волошкове. В інших громадах, які перерахували кошти на експлуатаційне утримання доріг на умовах співфінансування 50% на 50% разом із громадами, роботи розпочнуть упродовж квітня — травня. На ранок 21 квітня 25 громад уже перерахували кошти.

Заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Максим Калінін повідомив про бажання влади та дорожніх служб виконати в цьому сезоні й капітальні ремонти доріг місцевого значення.

«Працюємо, щоб відновити капітальні ремонти доріг на Полтавщині. Торік повномасштабна війна перекреслила чимало планів, але цього року роботу продовжимо. Ідеться про дороги Мала Рублівка — Рунівщина, Миргород — Поділ, Білопілля — Гадяч у межах області. На оновленій дорозі Чорнухи — Лубни плануємо відремонтувати п’ять штучних споруд. Залучатимемо кошти дорожнього фонду й інвестиції з державного банку. Загалом це майже 890 мільйонів гривень».

За словами Максима Калініна, співпраця із громадами щодо співфінансування ямкових ремонтів триває.

«53 громади із 60 вже надали гарантійні листи. 11 — спрямували кошти. Щойно дозволить погода, дорожники планують розпочати роботи», — повідомив він.

Полтавська міськрада запропонувала Агентству місцевих доріг на умовах співфінансування відремонтувати кілька доріг у старостатах. Це стосується зокрема доріг Валок — Бугаївка — Циганське, Полтава — Гожули — Чорноглазівка та Полтава — Сем’янівка — Петрівка. Звичайно, це крапля в морі. На території старостатів Полтавської громади необхідно відремонтувати приблизно 260 різних доріг. Міська влада хоче збільшити фінансування ремонтів місцевих доріг хоч до 10,5—11 мільйонів гривень. Для визначення пріоритетів ремонтів в.о. керівникові управління ЖКГ Олександрові Попенку на профільній комісії доручили обговорити це питання зі старостами.

На зупинці має бути комфортно

На третій рік після приєднання десяти колишніх сільрад до Полтави обласний центр не досяг особливих успіхів в оновленні їхньої інфраструктури. Наприклад, минулоріч у старостатах відремонтували лише три дороги на 2,4 мільйона гривень: Полтава — Сем’янівка — Петрівка, М-03 — Супрунівка, Супрунівка — Шостаки.

Торік в області у процесі виконання ремонтних робіт відновлено 361 тисячу квадратних метрів дорожнього покриття та забезпечено проїзд на понад 1,5 тисячі кілометрів доріг місцевого значення. Ямковий ремонт провели у 35 громадах, які загалом надали на роботи понад 318 мільйонів гривень.

У межах новоухваленої програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на 2023 рік управління ЖКГ планує відремонтувати в Полтаві 21 зупинку громадського транспорту за пів мільйона гривень.

На початку 2022 року на поточний ремонт зупинок міська влада планувала витратити 1,5 мільйона гривень, а на капітальний — ще 15 мільйонів. Однак війна завадила проведенню капремонтів, а окремі зупинки, на яких вже почали монтаж, стоять незавершеними каркасами без лав для сидіння та скла.

Програмою передбачено й ремонт кількох десятків дворових проїздів. До кінця червня розраховують завершити капітальний ремонт мосту через річку Сула біля села Липове у Градизькій громаді, щоб відкрити проїзд транспорту. Нині на мосту неможливо здійснювати будь-які транспортні перевезення.

Цей міст ремонтують на автодорозі Н-08 Бориспіль — Маріуполь, він забезпечує транспортне сполучення між Київською, Черкаською, Полтавською, Кіровоградською та Дніпропетровською областями. Триває капітальний ремонт ділянки правобережних заплавних прогонів мосту: почали монтаж металевої прогонової будови та підводне зрізання металевого шпунтового огородження й бетонування лежня. Вартість капремонту — майже 365 мільйонів гривень з держбюджету, роботи виконує київське приватне підприємство «МП «Мостобуд».