На Черкащині триває активна підготовка до осінньо-зимового опалювального сезону, який може бути не менш складним, ніж попередній

Нещодавно вдосвіта місто Сміла на Черкащині потрясла російська ракетна атака. Загарбники поцілили у приватне підприємство та медичний заклад, пошкодили міські мережі водо- й теплопостачання. Як повідомив міський голова Сергій Ананко, внаслідок ворожої атаки склалася критична ситуація з водопостачанням більшої частини міста. Комунальники й досі напружено працюють над усуненням наслідків руйнувань. Постачання води вже відновлено. Посадовець додав, що ремонт мереж водо- і теплопостачання потребує значних капіталовкладень і тривалого часу.

Забезпечити стабільність роботи

Як розповів начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, водопостачання лікарні відновили одним з перших. Жителям окремих мікрорайонів міста воду кілька днів доставляли автомобілями. Смілянським комунальникам допомагають працівники черкаського водоканалу.

Нині на всіх напрямах міського господарства у Смілі триває напружена підготовка до роботи в умовах холодів. З огляду на уроки минулих років міська влада прагне забезпечити стабільність роботи критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період. У місті активно готують до зими все теплове господарство, наводять лад на вулицях та в мікрорайонах, здійснюють заходи з благоустрою. Завершують роботи з облаштування укриттів у школах.

Фахівці Золотоніських енергетичних мереж ПАТ «Черкасиобленерго» активно розчищають повітряні лінії електропередач від насаджень. Ефективність робіт допомагає підвищувати сучасна техніка, а саме мульчер. Протяжність проблемної ділянки лінії Л-44 «Мелесівка» становить майже 2 кілометри. Після розчищення мульчером непроїзних хащів може заїхати автовишка й виконати верхове розчищення гілля, яке понависало на лінії електропередач. Для зручності тут вирівнюють ґрунт та облаштовують проїзд спецтехніки.

Напружено готуються до нового опалювального сезону і в Черкасах. На оперативній нараді з відповідальними посадовцями недавно обговорили стан захисту енергетичної інфраструктури та забезпечення безперервної роботи теплопостачальних підприємств. Нині завершують гідравлічні випробування для виявлення дефектів мереж, які необхідно усунути під час ремонтного періоду, оснащення котелень для автономної роботи критично важливих підприємств у разі тривалих відключень. Усі роботи, як прокоментував посадовець, ідуть чітко за раніше затвердженим графіком. У місті вживають додаткових заходів, щоб усі теплопостачальні організації забезпечити генераторами в разі аварійних відключень електрики, а всі інженерні мережі були справними.

Сесія міської ради надала дозвіл комунальному підприємству «Черкаситеплокомуненерго» на отримання кредитної лінії за державною програмою на придбання природного газу. Позика 50 мільйонів гривень на три роки під 9% допоможе значно зекономити на придбанні газу, який у холодну пору року може здорожчати, зазначив депутат міськради, директор підприємства Павло Карась.

Важливим питанням порядку денного недавньої сесії був розгляд змін до бюджету територіальної громади та програми соціально-економічного і культурного розвитку обласного центру. 98 мільйонів гривень за рахунок субвенції з державного бюджету депутати вирішили спрямувати на виплату грошової компенсації за належне утримання житлових приміщень для окремих категорій громадян, а також на виплату одноразової грошової допомоги обсягом 50 тисяч гривень членам сімей загиблих захисників.

Бути готовими до блекаутів

Особлива увага нині до роботи працівників ПАТ «Черкасиобленерго». Для надійного і якісного розподілу електричної енергії споживачам у межах підготовки до осінньо-зимового періоду тривають планові роботи. Енергетики перевіряють готовність електрооб’єктів, якість виконання капітальних та поточних ремонтів електромереж.

Нині фахівці підприємства ремонтують кабельну лінію, яка живить критичну інфраструктуру обласного центру. Як повідомив головний інженер Черкаської міської філії ПАТ «Черкасиобленерго» Віктор Антонюк, бригада підрозділу відновлює високовольтний кабель, щоб забезпечити безперебійну роботу одного з важливих міських об’єктів. Фахівці докладають максимум зусиль, щоб виконати ці роботи оперативно та якісно, задіяли спецтехніку, зокрема гідромолот. Усувають пошкодження, яке виявили під час розкопування. Електрики з’єднують пошкоджений кабель спеціальними електромуфтами, що в подальшому забезпечить жителів міста безперебійною подачею електричної енергії, пояснив майстер дільниці кабельних ліній електропередачі Черкаської міської філії ПАТ «Черкасиобленерго» Василь Вінцевич.

«Працюємо, щоб навіть у разі непередбачуваних ситуацій або блекаутів критична інфраструктура функціонувала, — розповів міський голова Анатолій Бондаренко. — Цими днями комунальне підприємство «Черкаситеплокомуненерго» одержало ще один генератор потужністю 1,3 МВт. Його передали міжнародні партнери України за поданням українського уряду. Пристрій допоможе забезпечити теплом у разі аварійного відключення електрики майже половину жителів Черкас. Нині разом з колективом підприємства розглядаємо варіанти подачі тепла в разі блекауту і тим жителям, які не є абонентами Черкаситеплокомуненерго. Вдячний за підтримку нашим міжнародним партнерам та керівництву країни за співпрацю. Тільки разом здолаємо російського ворога».

Жителі області переконані: хоч би яким складним видався наступний опалювальний сезон, спільними зусиллями його вдасться успішно пройти.

Насамкінець. Головна загроза — російські атаки на енергооб’єкти. Торік московити випустили по них 1200 ракет і дронів, понад 250 влучили в ціль і пошкодили 43% магістральних мереж України. За попередніми прогнозами від wisemeteo, наступна зима в Україні буде теплою і переважно сухою. Середньодобова температура, ймовірно, буде трохи нижчою, ніж минулого сезону, і коливатиметься від 2°C на півдні до мінус кількох градусів на півночі. Максимально низькі температури прогнозують у межах від -8°C до -12°C. Не втрачаймо оптимізму! Він додасть тепла й позитивного настрою.