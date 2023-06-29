Конституції України — 27 років. І вже другий рік поспіль День Конституції пройшов в умовах повномасштабної нічим не спровокованої і водночас злочинно-вбивчої, терористично-руйнівної агресії неадекватної росії щодо нашої держави. російські окупанти стирають на попіл українські міста й села, калічать і вбивають українців, депортують, зокрема й дітей, до рф, прагнучи вирвати їхню українську ідентичність із корінням. Але наші захисники, яких всіляко підтримує і суспільство, й увесь цивілізований світ, мужньо, не шкодуючи найціннішого — життя, протистоять рашистам, докладають титанічних зусиль, щоб прогнати ворога з рідної землі. Українці продовжують донатити на армію, допомагати постраждалим від війни і молитися, аби перемога настала якнайшвидше.

«Записані 1996 року в Конституції слова перестали бути історією — вони стали для українців по-справжньому життєвими і нагальними: слова про право на життя і свободу, честь і гідність, про ціну нашої землі. Уже нікому в країні не треба пояснювати значення слова «суверенна». Жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в ній права та свободи як щось дане нам зверху. Їх сьогодні виборюють у важкій боротьбі самопожертвою та життями. Наша Україна. Суверенна. Незалежна. Демократична. Правова. Була, є і буде. Слава Україні!» — написав з нагоди Дня Конституції в телеграмі Президент Володимир Зеленський.

«Суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова. А ще — єдина, міцна, відважна і готова чинити спротив непроханим гостям. Сьогодні Україна боронить від ворога ключові постулати своєї Конституції. Щохвилини Збройні сили протистоять російським окупантам, захищають суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність нашої Батьківщини. Весь український народ демонструє непохитну вірність та міць у важкій боротьбі за свої конституційні права та свободи. Правда на нашому боці», — такими словами українців із Днем Конституції привітав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Через повномасштабне вторгнення росії український народ по-новому осягнув значення цінностей, закладених у нашій Конституції. Ворог зажадав відняти в нас те, що ми виборювали століттями. Свободу, честь, гідність, життя — усі найвищі соціальні цінності, які чужі та не зрозумілі агресору. Українці продемонстрували світові зразкову єдність та злагодженість у захисті прав і свобод. Адже ми йдемо шляхом, який визначив народ України. Шляхом, що відображений у Конституції. Ніхто і ніщо не здатне змінити волю цілого народу», — переконаний Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Свобода дає успіх

Володимир Зеленський цього дня виступив у Верховній Раді. Вітаючись із присутніми словами «Слава Україні!», він заявив, що з цими словами наші мужні герої на передовій дивляться в очі ворогу — достойно, впевнено, вперто. Захищають життя для України. Віддають своє життя заради України.

«Завдяки цим словам увесь світ чує і знає, що тут, у Європі, на східному фланзі нашого континенту постав глобальний центр сміливості. Який ніколи не дозволить зруйнувати свободу — і нашу власну, і наших союзників та партнерів. Честь — говорити слова «Слава Україні», бути українцями, здобувати славу для України. І це честь, яка зобов’язує перемогти та збудувати Україну перемоги. І ми це зробимо! Обов’язково. Всі разом!» — наголосив глава держави.

Він констатував: «Так само, як ми вже показали, що сміливість дає свободу, доведемо, що свобода дає успіх. Зробимо це українською аксіомою: свобода дає успіх. Але щоб відбувся цей успіх, Українська держава потребує трансформації. І ми зробимо реальністю трансформацію, про яку українці мріяли! Навіть попри війну країна продовжує йти шляхом змін».

Президент зауважив: якою бути Україні-переможниці — українці визначать усі разом. Він запропонував до загальнонаціонального обговорення основні орієнтири майбутньої Української доктрини як спільне бачення того, якою бути Україні перемоги.

«У кожній нашій громаді, в медіа, на освітніх, громадських та різних бізнесових майданчиках України розробимо і потім затвердимо на засіданні Ради національної безпеки та оборони текст Української доктрини. І дуже важливо: ніхто не має права визначати долю України без наших воїнів. Прошу кожного і кожну в складі Сил оборони та безпеки — настільки, наскільки це дозволяють умови війни — взяти участь у загальнонаціональній дискусії щодо Української доктрини. Її п’ять основних орієнтирів: філософія перемоги; глобальність української безпеки; політика героїв; політика справедливості; трансформація країни в усіх сферах за 10 років», — заявив Президент.

Державі потрібен досвід військових

Він деталізував орієнтир «політика героїв» так: «Наші воїни, які бажають продовжити служити Українській державі та народу після війни, можуть бути впевнені: у держави буде такий запит. Україна працює над повною інтеграцією ветеранів у суспільне та економічне життя. Україна розробляє платформу для експорту українських оборонних знань, практик — фактично досвіду наших героїв. Держава інтегрує тренувальні програми, які зараз показали ефективність, а також реальний бойовий досвід військових — від солдатів до генералів — у систему військової освіти».

Щодо орієнтиру «трансформація», то Президент зауважив, що конкретна мета для ВВП України — трильйон доларів. За його словами, це дуже висока планка, і начебто нереальна, але потенціал України здатен це забезпечити. Рівень оплати праці заплановано визначити за формулою «сусіди в Євросоюзі плюс 30 відсотків», тож Україна перемоги зробить ставку передусім на кваліфіковану працю. А отже, на освіту. Планують трансформувати кожну галузь економіки, у пріоритеті — цифровізація, підтримка бізнесу. Україна перемоги — це країна товарів з високою доданою вартістю, достойними зарплатами і пенсіями.

Говорив Володимир Зеленський про запропоновану Україною формулу миру як про єдиний всеосяжний та чесний план подолання самої російської агресії і всіх її наслідків.

«Ми об’єднуємо світову більшість заради повної реалізації формули миру та готуємо Глобальний саміт миру, який дасть змогу усім націям світу виявити своє лідерство в реалізації тих чи тих пунктів формули. Треба подолати дефіцит рішучості. Деякі держави та лідери світу досі, на жаль, озираються на росію під час ухвалення власних рішень. Це можна назвати абсурдним та ганебним самообмеженням суверенітету, бо українці довели, що росію не варто боятися. росія програє, коли зустрічає сміливий та впевнений спротив. Вільний світ володіє усіма збройними, санкційними, політичними, економічними, а головне, ціннісними перевагами, які дають змогу побудувати повний захист від будь-яких російських посягань та шантажу. І це вже не мрія, це реальність», — акцентував Президент.

Він заявив, що Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів «замороженого конфлікту».

Донор моральної сили

«Україна посилює і посилюватиме партнерства та альянси, в яких бере участь. Ми вже історично посилили Євросоюз і надали європейському єднанню такої сили, якої ЄС ніколи не мав. Кожен постулат, заради якого було створено ЄС, працює на максимумі за увесь час його існування. Європейські цінності ще ніколи не були такими дієвими, як нині. Український компонент — це те, чого не вистачало ЄС. ЄС — це економічна та інституційна безпека для України. А Україна для ЄС — фактор єднання.

Аналогічно буде і з НАТО. Нині ми — реципієнт безпекової допомоги. Але Україна перемоги буде донором безпеки для нашого регіону, для всієї Європи, всього світу. І вже зараз Україна — донор моральної сили. Кожен, хто дієво співпрацює з Україною, стає співзахисником міжнародного порядку та загальнолюдських цінностей. НАТО гарантуватиме безпеку для України, а наші Сили оборони та безпеки гарантуватимуть безпеку та захист для інших членів НАТО. Щоб це стало реальністю, потрібно лише одне: щоб усі наші партнери по Альянсу перестали озиратися на путіна під час ухвалення своїх важливих рішень. Абсурдно озиратися на неспроможного керівника такої неспроможної держави», — зазначив Президент.

Торкнувшись теми правосуддя, Володимир Зеленський за­явив, що в ситуації з російською агресією проти нашої свободи чим більше буде складнощів та вагань світу щодо справедливості для України і українців, тим більшими, на жаль, можуть стати реваншистські настрої в різних частинах світу.

«Невідворотність покарання — це один з основних інструментів обмеження злочинності. Так само як він здатен ефективно працювати в межах національних юрисдикцій, він працюватиме і в глобальних відносинах. Усі російські вбивці, терористи і кати повинні відповідати за скоєне проти українців і українок. Політичне та військове керівництво рф не має уникнути правосуддя через те, що в них нібито є імунітет як у керівників держави. Вони не керівники держави, вони бандити, які захопили контроль над державними інституціями росії, і вони абсолютно знахабніли від цієї безкарності. Україна зробить усе можливе, щоб Спеціальний трибунал щодо злочину агресії росії проти нашої держави був створений і запрацював реально — зі злочинцями на лаві підсудних», — наголосив він.

Архітектура безпеки

Символічно, що в День Конституції відбулися візити до Києва Президента Польщі Анджея Дуди та Президента Литви Гітанаса Науседи. Під час переговорів із Володимиром Зеленським лідери країн обговорювали безпекові питання, активні дії українських воїнів на фронті та дії, які допомагають крок за кроком, непросто, а все-таки визволяти українську землю. Говорили й про підготовку до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

Під час спільної з польським і литовським лідерами пресконференції Володимир Зеленський підкреслив, що в НАТО є реальна можливість зробити рішення саміту справді потрібними для всієї Європи і які були б спрямовані на запрошення України до Альянсу.

«Ми хочемо бачити модель нашого майбутнього в НАТО. Маємо отримати сигнал, що після війни Україна стане членом НАТО.

росія програє цю війну, ніхто у Європі в цьому не сумнівається, а ми здобудемо мир, реальну безпеку для наших народів. Усі разом у єдності, посилюючи одне одного, посилюючи наш альянс, зокрема НАТО, зміцнюючи ЄС та наш спільний європейський спосіб життя», — цитує слова глави Української держави Укрінформ.

Володимир Зеленський подякував партнерам за збройну, економічну, політичну і гуманітарну підтримку, а також за прихисток українців.

Анджей Дуда заявив, що Польща разом з Литвою робить усе можливе, щоб на саміті НАТО у Вільнюсі ухвалили рішення, які чітко визначатимуть перспективу членства України в Альянсі.

«Потрібно зміцнити східний фланг НАТО, щоб відлякати росію від подальших агресивних дій і наблизити Україну до НАТО. Ми глибоко віримо в те, що безпека України — це безпека нас усіх. У спільних інтересах, щоб НАТО в нашій частині Європи було якомога сильнішим, а в недалекому майбутньому Україна могла стати повноправною частиною Північноатлантичного альянсу, однією з армій Організації, яка підлягає 5-й статті Договору про НАТО», — зазначив він.

Говорив польський лідер і про те, що розташування тактичної ядерної зброї рф в білорусі, а також перекидання до цієї країни ПВК «вагнер» змінюють архітектуру безпеки в регіоні. Він зауважив, що перекидання до білорусі кількох тисяч вагнерівців завжди становить потенційну небезпеку. Поки що невідомо, якими будуть завдання вагнерівців у рб, але це може бути створення загрози для України з півночі або підтримка міграційного тиску на кордоні білорусі з Польщею, Литвою та Латвією.

Гітанас Науседа вважає, що передислокація вагнерівців до білорусі вимагає від НАТО нових рішень у відповідь на збільшення загрози для країн-членів Альянсу. Він каже, що рб та рф спільники, тому між ними не треба робити різниці. Що очільники цих країн і їхні режими тримаються настільки, наскільки великі страх і ненависть, які вони сіють навколо. Гітанас Науседа переконаний, що країнам-союзникам НАТО і всім державам, які поділяють ці думки, не треба піддаватися на провокації, а обстоювати сильну позицію і ухвалювати ті рішення, які будуть обговорені керівництвом НАТО.

«Ми всі разом будемо значно сильнішими, аніж росія і білорусь», — резюмував Президент Литви.