Фахівці переконані, що лише разом держава й суспільство зможуть організувати належний соціальний супровід захисників та їхню реінтеграцію в громади після служби

Світ уже впевнився, що українці — високопатріотична нація. Наші громадяни з початком повномасштабної війни росії проти України стали на захист рідної землі від кремлівських терористів, убивць, і продовжують самовіддано захищати Батьківщину, здобувати їй перемогу, знищуючи окупантів. У відповідь і держава повинна дбати про те, щоб люди, які виконують свій військовий обов’язок, могли отримувати всю належну підтримку й допомогу, а ті, хто його виконав, — якнайшвидше повернулися в цивільне життя й працювали на благо країни.

Про якісну взаємодію та здорову конкуренцію

В Україні діють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦКСП), які торік повністю замінили військкомати. У компетенції таких центрів питання військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації. Їхнє завдання — забезпечення нової ефективної системи обслуговування та надання сервісних послуг із соцзахисту військовослужбовців, членів їхніх родин, резервістів, ветеранів війни й пенсіонерів Збройних сил та інших військових формувань країни.

Радниця міністра соціальної політики Наталія Кавецька повідомила, що нещодавно понад 500 фахівців взяли участь у навчальній програмі щодо забезпечення якісного процесу надання соцпослуг для цільових груп у підрозділах ТЦКСП у всій країні.

«Підготовка фахівців таких центрів вкрай важлива, адже вони мають якісно працювати на етапі прийняття людини на військову службу, під час її закінчення та переходу до цивільного життя», — цитує її слова пресслужба Мінсоцполітики.

Нині Мінсоцполітики спільно з Міноборони та громадською організацією «Простір можливостей» розробляє алгоритми посилення діяльності ТЦКСП. Крім того, у двох пілотних регіонах планують опрацювати систему поглибленого навчання, взаємного зв’язку з надавачами соцпослуг, а також налагодити контакти з громадами для удосконалення роботи ТЦКСП.

Наталія Кавецька наголосила на ключових акцентах у розбудові ефективної системи соцпідтримки військовослужбовців і ветеранів: «Міжсекторальна взаємодія, що ґрунтується на партнерських відносинах органів державної влади та місцевого самоврядування, сильного громадянського суспільства, соціально-відповідального бізнесу, міжнародних партнерів, може забезпечити якісне та ефективне надання соцпідтримки. Мінсоцполітики хоче роздержавити процес надання соцпослуг: долучення до процесу недержавних організацій допоможе створити здорову конкуренцію й істотно підвищити якість надання таких послуг».

Соцпрацівник — кейс-менеджер

Начальник управління соціального супроводу Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ полковник Ярослав Калініченко розповів про те, що в ЗСУ створено систему соцсупроводу, який передбачає повний супровід військовослужбовця з моменту призову до звільнення і переходу в статус ветерана військової служби, ветерана війни.

«Це діяльність офіцерів соцроботи у військових частинах — ми вводимо посади соцпрацівників, які здійснюють оцінку соцпотреб військових, надання цих послуг і спрямування військових до відповідних держорганів для вирішення соцпитань. Щодо впровадження цієї патронатної служби у військових частинах, то при кожному батальйоні плануємо запровадити роботу п’яти таких працівників, які представлятимуть інтереси військовослужбовців для забезпечення їхніх соцпотреб і вирішення нагальних питань», — цитує його слова armyinform.com.ua.

Наталія Кавецька додала, що в закладах охорони здоров’я також проводять пілотний проєкт спільно з Міністерством охорони здоров’я та Міноборони: на базі 16 закладів уже працюють соцпрацівники як члени мультидисциплінарної команди. Мета така: коли військовослужбовець зазнав травми, мають максимально швидко діяти соцпрацівники, щоб зорієнтувати в питаннях протезування, ортезування, забезпечення кріслом колісним, повернення в громаду тощо. Адже якщо вчасно не почати ці процеси, то наслідки можуть бути непоправними.

Важливим прикладом міжвідомчої співпраці з Міноборони Наталія Кавецька назвала програму соціального відновлення: «У межах цієї програми чинні військовослужбовці та їхні сім’ї в супроводі військових психологів, соцпрацівників проводять тиждень разом. Це якісний і модерований відпочинок, під час якого можна виявити потенційні точки болю, щоб спрогнозувати проблемні ситуації в контексті соцзв’язків військового, налагодити комунікацію із сім’єю. Маємо позитивні відгуки про програму».

Однією з новацій стають центри ветеранських кейс-менеджерів. Керівниця проєктів ГО «Простір можливостей» Оксана Коляда каже, що це питання не лише соцпослуг, а й економічної реінтеграції, працевлаштування. Уже відпрацьовано проєкт підготовки кейс-менеджерів. Такий фахівець отримуватиме інформацію від кейс-менеджменту з ТЦКСП, реабілітаційного центру, військової частини й організовуватиме надання всіх послуг для ветерана та його родини у громадах. Фахівець повинен володіти адвокаційними навичками, співпрацювати з органами місцевого самоврядування, вивчаючи проблеми ветеранів, ініціювати зміни до ветеранських програм.