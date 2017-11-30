Грудень рік завершує і зимі двері відчиняє. До столиці вона завітала 12 листопада, потрусила мокрим лапатим снігом, дихнула нічним приморозком, закликала комунальників подбати про опалювальний сезон. Зустріч була традиційною: численними фонтанами води з прорваних тепломереж. Дякуємо тобі, зимонько, що вчасно відступила у Карпатські гори, дала змогу ремонтникам ліквідувати аварії, а мешканцям сотень будинків не замерзнути.

Згідно з повідомленннями синоптиків Держметеослужби, грудень буде помірно прохолодним. Мінусова температура спостерігатиметься лише ночами. Про те, якою буде зима, прогнозувати можна і за народними прикметами, спостерігаючи стан погоди у такі дні релігійних свят: Введення у храм Пресвятої Богородиці, Третя Пречиста (4), Андрія Первозваного (13), Миколая Чудотворця (19), Свирида-Сонцеворота (25).

«Третя Пречиста настає — землю снігом вкриває», стверджує народне прислів’я. Це свято пов’язане з образом Богородиці Марії — Матері Ісуса Христа. Трирічною дівчинкою батьки привели її до єрусалимського храму, щоб вона присвятила себе служінню Господові, бо дали йому таку обітницю. Відтоді на Пречисту християни приводять до церкви малих дітей, щоб Пресвята Богородиця взяла їх під своє покровительство. До цього свята слід завершити всі сільськогосподарські роботи і накреслити плани на майбутній рік.

Якщо на Пречисту випаде сніг на промерзлу землю — уся зима буде суворою; якщо ожеледь — сніжною, затяжною.

Свято Андрія Первозваного (Калити) після довгої перерви стало популярним наприкінці ХХ століття. У наш час це веселі молодіжні гуляння з вечорницями і ворожіннями. У дитинстві я не раз був свідком таких вечорниць. У мене було три сестри, і молодь з усієї вулиці часто збиралася на свято в нашій хаті. Запам’ятав одне з ворожінь. Ще до того як приходили гості, сестри запалювали грубу. Коли дрова розгоралися, вони по черзі кидали у вогонь дрова, примовляючи: «Дим-димочку, в Андрієву нічку, у грубці не чади — у комин іди. Лети над порогом до милого мого. Аби мною одною лиш жив і мене лиш одну любив!»

Якщо на Андрія погожий день, без снігопаду, зима буде теплою. Вітряний день віщуватиме холодну зиму із заметілями.

Одне з головних грудневих свят — Миколая Чудотворця. Святий вважається заступником усіх бідних і знедолених, а також тих, хто подорожує. Приємною теплою згадкою спливає в моїй пам’яті цей день з далекого дитинства. Біля ікони Миколая Чудотворця горіла лампада. Я із сестричками статечно сидів на лаві під образами. Відчинялися сінешні двері, і до кімнати заходив… Святий Миколай. Це був тато, зодягнений у празникове вбрання, з полотняною торбиною через плече. Обдаровуючи нас бубликами, цукерками, яблуками, тато приказував: «Це вам, дітки, подарунки від Святого Миколая. Будьте слухняними і поважайте старших, а Святий Миколай оберігатиме вас від усякого лиха». Цей прадавній християнський обряд зберігся донині.

«Від Миколая зима силу набирає», — каже народна мудрість. Якщо цього дня йтиме сніг, то й зима буде сніжною.

На Свирида-Сонцеворота небесне світило повертає на літо, а зима на мороз. Цей день у грудні може бути найхолоднішим. Ночі стають на хвилину коротшими, а дні — довшими. За сонцестоянням грудень прирівнюється до червня: у грудні день найкоротший, а у червні — найдовший. Якщо грудень буде холодним — червень буде теплим, якщо грудень теплий — червень навпаки. За давніми спостереженнями народних синоптиків, січень прирівнювали до липня, а лютий — до серпня.

Рік, що добігає кінця, запам’ятається нищівними пожежами, землетрусами, повенями і буревіями, що час від часу траплялися на всіх континентах земної кулі. Не оминули стихійні лиха й Україну. Але збитки, завдані ними, можна компенсувати: відремонтувати зруйноване житло, посадити дерева, виростити нові врожаї. Непоправна інша біда. Ніколи вже не повернемо до життя захисників Батьківщини, яких втрачаємо мало не щодня у неоголошеній війні, яку веде проти України російський агресор. Тож залишається сподіватися на те, що Новий рік принесе нам очікуваний мир. Вчинимо для цього прадавній християнський обряд: зберімо напередодні Нового року в обійсті весь непотріб, винесімо за межі оселі й спалімо на вогнищі. Нехай усі наші біди і негаразди розвіються з димом.

НАШ КАЛЕНДАР

1 грудня — День працівників прокуратури; Всесвітній день боротьби зі СНІДом

2 грудня — Міжнародний день боротьби за скасування рабства

3 грудня — Міжнародний день людей з обмеженими можливостями

4—10 грудня — Всеукраїнський тиждень права

5 грудня — День працівників статистики; міжнародний день добровольців заради економічного і соціального розвитку; Всесвітній день ґрунтів

6 грудня — День Збройних сил України

7 грудня — День місцевого самоврядування; Міжнародний день цивільної авіації

9 грудня — Міжнародний день боротьби з корупцією

10 грудня — День благодійництва; День прав людини

11 грудня — Міжнародний день гір

12 грудня — День Сухопутних військ України

14 грудня — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

15 грудня — День працівників суду

17 грудня — День працівників державної виконавчої служби

18 грудня — Міжнародний день мігрантів

19 грудня — День адвокатури; Свято Миколая Чудотворця

20 грудня — Міжнародний день людської солідарності

22 грудня — День енергетика; День працівників дипломатичної служби

24 грудня — День працівників архівних установ

25 грудня — Різдво за григоріанським календарем

31 грудня — Зустріч Нового року

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»