Державні міністри та бізнесмени Країни Вранішнього сонця обговорили з вітчизняними урядовцями інвестиційні проєкти з відновлення економіки

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль учора провів зустріч з державним міністром закордонних справ Японії Кійото Цуджі, державним міністром економіки, торгівлі та промисловості Кадзучіка Івата й представниками японського бізнесу.

Денис Шмигаль означив пріоритети уряду України щодо швидкого відновлення: енергетика, житло, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу. Він подякував японській делегації за місію, яка сприятиме подальшому залученню японських компаній до відбудови.

«Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, особливо у переробній промисловості. Для нас важлива співпраця у галузях АПК, металообробки, машинобудування, критичної сировини та ІТ. Досвід Японії в післявоєнному відновленні може стати в пригоді для економічного відновлення України», — сказав Прем’єр-міністр України.

Представники уряду Японії повідомили, що їхня країна планує надати 160 млн євро для підтримки проєктів економічного відновлення України. Державні міністри запевнили, що позиція Японії щодо підтримки України буде незмінною.

Під час зустрічі першого віцепрем’єр-міністра України — міністра економіки Юлії Свириденко з японською делегацією сторони обговорили перспективи відновлення вітчизняної економіки та найцікавіші галузі для інвестицій від приватного бізнесу.

«Стратегічно важливі сектори для побудови нової країни та залучення приватних інвестицій — оборона, виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, поновлювана енергетика, виробництво та зберігання газу, зелена металургія, будівництво, екологічний транспорт, охорона здоров’я та фармацевтика. Ми вбачаємо великі перспективи в залученні японських компаній до ранньої відбудови України», — зазначила Юлія Свириденко.

Щоб гарантувати безпеку приватних інвестицій, уряд розвиває інструменти страхування воєнних ризиків.

Під час розмови порушували питання гуманітарного розмінування України. А особливу увагу сторони приділили відновленню економічного потенціалу України.

«Ми разом із промисловими асоціаціями проаналізували знищене та пошкоджене обладнання на українських підприємствах. Близько 500 видів обладнання та устаткування з походженням з 21 країни світу було ушкоджено та потребує повної заміни. З них 86 видів обладнання — японського виробництва. Ми маємо намір започаткувати «Промисловий Рамштайн» та просимо Японію долучитись та надати обладнання для заміни пошкодженого та знищеного українським підприємствам. Ми вдячні всебічній підтримці Японії як нашому надійному другові та партнеру і розраховуємо на поглиблення економічної співпраці і відкриття японськими компаніями заводів та переробних підприємств в Україні, створення спільних підприємств з українським бізнесом. Ви можете розраховувати на всебічну підтримку українського уряду», — резюмувала Юлія Свириденко.

Представники японської делегації пообіцяли надати Україні додаткове обладнання для подолання наслідків обстрілів енергетичної інфраструктури — десять трансформаторів та п’ять газових турбін для електростанцій.

Японські бізнесмени висловили зацікавленість у збільшенні прямих контактів з українськими підприємцями для початку реалізації спільних інвестиційних проєктів. Особливий інтерес серед потенційних інвесторів викликали галузі сільського господарства, енергетики, зеленої металургії, кібербезпеки та будівництва.

Сорок одиниць техніки та обладнання для розмінування отримали від Японії піротехнічні підрозділи, що очищають українську землю від мін та снарядів, що не розірвалися. Урочиста передача автомобілів та обладнання відбулася за участі першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко, державного міністра закордонних справ Японії Цуджі Кійото та міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Техніку та обладнання від Японського агентства міжнародного співробітництва JICA та компанії «Shabondama Soap Co., Ltd.» українській стороні передали головний представник офісу JICA в Україні Сугімото Сатоші та Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда.

Усього цього разу Україні передано 20 автомобілів типу пікап, 20 автомобілів типу універсал та 50 металодетекторів ALIS від JICA, а також 150 контейнерів вогнегасної рідини від компанії «Shabondama Soap Co., Ltd.».

На сьогодні реалізовано чи перебувають у стадії реалізації проєкти допомоги Україні, ініційовані або профінансовані Японією. Так, раніше ДСНС було передано 12 оперативних піротехнічних машин, закуплених ЮНІСЕФ за підтримки уряду Японії, 30 вантажівок. Упродовж 2022—2023 років Представництво ПРООН в Україні за підтримки уряду Японії реалізувало проєкт міжнародної технічної допомоги в галузі гуманітарного розмінування, в межах якого ДСНС отримала автомобілі для піротехнічних груп, обладнання, спорядження для саперів тощо.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ, Міністерство економіки