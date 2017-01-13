Підпис під указом про відзначення Року Японії в Україні Президент Петро Порошенко поставив під час зустрічі з Послом Японії в Україні Сігекі Сумі. Він дякував дипломатові зокрема та Японії загалом за незмінну підтримку незалежності й територіальної цілісності України.
Коли порушували цю тему, особливий акцент ставили на ролі Країни Східного Сонця у наданні допомоги Україні. Передовсім ішлося про надання 1,8 мільярда доларів упродовж 2014—2016 років на проведення реформаторських змін, зокрема на переформатування роботи правоохоронних органів, створення нової політики впровадження судової реформи, реалізацію екологічних програм.
«Це дуже символічно, що Рік Японії в Україні відбуватиметься в 25-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами», — наголосив Петро Порошенко. Він побачив у цій події безпрецедентність і висловив переконання, що у 2017-му настане важливий етап в українсько-японських відносинах. Це сприятиме зближенню культур країн і їхніх народів, посилюватиме міжлюдські контакти.
Окремо глава держави говорив про декларацію саміту «Великої сімки» у місті Ісе-Сіма. А точніше, про те, що в травні 2016-го цим документом лідери провідних країн одностайно підтримали суверенітет і територіальну цілісність України.
«Ми також високо цінуємо незмінну позицію японської сторони щодо невизнання окупації Росією Криму, готовність сприяти консолідації зусиль міжнародної спільноти для забезпечення повної імплементації мінських домовленостей», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби Адміністрації Президента.
А посол Японії в Україні подякував главі Української держави за високе визнання ролі його країни, яке підтверджується проведенням Року Японії в Україні. «Це надзвичайно важливо. Відносини між Японією і Україною ніколи не були такими близькими, як нині, — наголосив Сі∂екі Сумі. — Відзначення Року Японії важливе не лише для політиків чи бізнесменів, а також для звичайних людей, які відчувають і розуміють важливість взаємодії двох країн». Дипломат виокремив знаковість того, що після Євромайдану значна кількість великих японських компаній розпочала активну економічну діяльність в Україні. «Якщо великі компанії почали інвестувати в Україну, то це означає, що й інші компанії вкладатимуть кошти у вашу країну», — резюмував Сігекі Сумі.
На ці висновки Петро Порошенко відреагував словами про ймовірність досягнення прогресу в питаннях візової лібералізації для українців задля спрощення відвідання Японії. Він сподівається й на активізацію та збільшення безпосередніх японських інвестицій в економіку України. Про приклади успішних японських інвестиційних проектів 2016 року, які вже працюють на заході України і створюють тисячі робочих місць, ішлося у такому сенсі: «Це прекрасна характеристика рівня довіри та рівня підтримки, які демонструє японський бізнес і японський уряд до України».
Перш ніж провести поважного гостя, глава держави передав запрошення Прем’єр-міністрові Японії Сіндзо Абе відвідати цьогоріч Україну.