Володимир Зеленський у межах зустрічі із президентом JICA високо оцінив активну взаємодію з Японією та лідерство Токіо в підтримці України під час головування Японії в G7. Він відзначив плідний діалог із Прем’єр-міністром Фуміо Кішідою зокрема під час візиту до Хіросіми у травні.

«Ми багато говорили з паном Кішідою про відбудову та відновлення України. Я дуже радий, що під час головування Японії в G7 було підтримано безпекові гарантії для України. Безпека вкрай важлива для відбудови», — зазначив він.

Володимир Зеленський подякував за практичну допомогу, яку агентство JICA надає у відновленні України, і реалізацію проєктів на підтримку ключових секторів національної економіки. Загалом із початку повномасштабної російської агресії фінансова підтримка, яку Україна отримала від JICA, перевищила 1,1 мільярда доларів США, повідомляє Офіс Президента.

Володимир Зеленський та Акіхіко Танака обговорили пріоритетні напрями діяльності агентства JICA в Україні. Глава держави наголосив на залученні Японії до виробництва обладнання для розмінування, розбудови мережі реабілітаційних центрів для ветеранів та військових, а також виробництва енергетичного обладнання.

Президент України підкреслив важливість подальшої реалізації започаткованих інфраструктурних проєктів за участю агентства JICA, а саме модернізації Бортницької станції аерації в Києві.

Окрему увагу приділено перспективам залучення технологічного потенціалу Японії для повоєнної відбудови України за такими напрямами, як виробництво енергетичного обладнання, літієвих акумуляторів, водню й автомобілів.

Володимир Зеленський подякував за готовність агентства JICA активно долучитися до підготовки Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Токіо на початку 2024 року.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та президент Японського агентства міжнародного співробітництва Акіхіко Танака обговорили відновлення України та започаткування проєктів державно-приватного партнерства. Денис Шмигаль подякував уряду Японії за послідовну підтримку, зокрема через механізми JICA. Він висловив вдячність за реалізацію спільного з Камбоджею проєкту з гуманітарного розмінування.

«Розраховуємо на розширення співпраці в цій галузі, так само як і в галузі підтримки малого й середнього підприємництва», — підкреслив Прем’єр-міністр України.

Глава українського уряду наголосив, що Україна цінує намір JICA відкрити офіс у Києві: «Наш уряд робитиме все можливе, щоб сприяти його якнайшвидшому відкриттю. Це зробить нашу координацію тіснішою та швидшою задля кращої реалізації спільних проєктів».

Японське агентство міжнародного співробітництва реалізує в Україні програму екстреного відновлення на суму понад 500 мільйонів доларів США. Ідеться про проєкти в галузях транспорту, гуманітарного розмінування, зміцнення енергетичної системи, відновлення сільського господарства, охорони здоров’я та освіти, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»