Знакова подія відбулася на державному підприємстві «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» — «Машпроект». Тут відбулися випробування нового двигуна цивільного призначення (32 МВт) для використання в енергетиці, який не має аналогів у світі. На них був присутнім Президент Петро Порошенко. На зустрічі з трудовим колективом він привітав заводчан з успішними випробуваннями і зазначив, що нині «Зоря» виступає гідним конкурентом таким світовим компаніям, як «Дженерал Електрик», «Сіменс» і «Ролс-Ройс», тож має виходити зі своєю високотехнологічною продукцію на світові ринки.

Президент сказав, що нині розпочато проекти з модернізації застарілих потужностей газотранспортної системи України. Тож завод уже отримав замовлення на суму понад 300 мільйонів гривень, за два три роки сума замовлень може зрости до 2,5 мільярда гривень. І це кошти українського замовника, який фінансує українського виробника.

«Українські замовники мають купувати продукцію українського виробництва, — зауважив глава держави. — Звісно, мають бути тендери, але ми несемо відповідальність, що українська продукція конкурентоспроможна, високоякісна. Якщо є ці три складові, очевидно, що вона виграє тендер, бо інакше бути не може».

Президент поставив завдання керівництву «Зорі» — «Машпроект» терміново завершити розроблення дожимних компресорів разом з НАК «Нафтогаз України» та Укргазвидобуванням і доповісти до кінця року графік щодо нових замовлень, які гарантуватимуть дотримання національної безпеки — диверсифікацію джерел постачання газу, а як кінцеву мету — самозабезпечення блакитним паливом.

Відповідаючи на запитання про приватизацію підприємства, Президент заперечив таку можливість: «Ми справді ставимо на порядок денний приватизацію підприємств. Навіщо? Держава часто буває поганим власником і поганим менеджером — управління державними підприємствами завжди було джерелом корупції. І тут нам треба було рішуче й прозоро за участі іноземних радників організувати приватизацію державних підприємств. Але це не стосується підприємств оборонного комплексу. Це було би безвідповідально — коли триває війна, приватизувати підприємства, які забезпечують оборону держави».

Петро Порошенко нагадав, що під час останнього візиту до Миколаєва працівники заводу запитали про рішення керівництва підприємства скоротити штати. А нині знайдено можливості внутрішнього ринку, тож скорочення трудового колективу на «Зорі» не буде.

У межах робочої поїздки на Миколаївщину Президент ознайомився з підсумками ремонту автомобільної дороги державного значення Т-15-08 Калинівка — Снігурівка. Під час спілкування з місцевими жителями глава держави підкреслив, що нині ставить до підрядників вимоги щодо якості побудованих ними доріг і наголосив на важливості відповідальності за неякісне виконання замовлення.

«У мене два питання, дві вимоги. Перша позиція — якість. Я дав доручення все ретельно перевіряти. Ця дорога має служити людям десятки років. Маємо сформувати механізм, коли підрядник гарантує, що дорога і взимку, і влітку, і в спеку, й на морозі працюватиме стабільно. Нам показуха не потрібна. Не для цього ми починали робити», — наголосив Петро Порошенко.

Того самого дня за участі Президента відбулося відкриття заводу «Східний» групи компаній Agrofusion з переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Ця група компаній виробляє широкий асортимент томатної пасти, зокрема органічної, вирощує помідори, зернові й технічні культури. Значна частина продукції йде на експорт, що підтверджує високий рівень виробництва.

Президент відзначив діяльність власника Agrofusion Сергія Сипка, який створив компанію Sandora, продав її Pepsi co, залучивши інвестиції в Україну, і після цього не вивів кошти за кордон, а знову вклав їх у вітчизняні підприємства. Тож створив виробництво, робочі місця, інвестує в агрокомплекс. Глава держави підкреслив, що інвестиційний клімат у державі поліпшуватиметься: захист бізнесу від втручання, допомога з виходом на зовнішні ринки.

«У нас є привід пишатися Україною, — зазначив Петро Порошенко, — культурою виробництва, обладнанням, сучасними технологіями. А найвища наша цінність — люди». Глава держави впевнений, що наша країна переконливо просуватиметься вперед лише за наявності економічних успіхів, які й забезпечать наші трудові кадри.