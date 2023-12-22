Державна стратегія регіонального розвитку — основний планувальний документ у системі регіональної політики. Необхідність її оновлення пов’язана з викликами, з якими зіткнулася Україна після повномасштабного вторгнення, а також новими зобов’язаннями країни в контексті отримання статусу кандидата на вступ в ЄС.

Над документом працювали майже 300 експертів у семи групах: захист довкілля, безпека, електронне урядування, людський капітал, інфраструктура, економіка та інституції. Створення великого дискусійного майданчика дало змогу представити різні позиції та забезпечити максимально інклюзивний кроссекторальний підхід.

«Під час роботи над оновленням стратегії головним завданням було поєднати процеси відновлення та розвитку територіальних громад і регіонів, зміцнити інституційну спроможність органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, створити умови для майбутньої взаємодії з інституціями ЄС. Єдиний підхід до розвитку та відновлення на національному, регіональному і місцевому рівнях гарантує єдність всередині країни — для громадян, бізнесу і зовні — для партнерів з розвитку», — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Оновлений проєкт стратегії фокусується на впровадженні цифрових рішень. Документальну рамку Державної стратегії регіонального розвитку, зокрема регіональні та місцеві стратегії, з 2024 року має бути представлено в новій системі — GiS моніторингу та оцінки регіонального розвитку. Триває активна фаза її розроблення.

«Наша мета — надати стратегіям розвитку статус основного документа у процесі планування на регіональному та місцевому рівнях. Саме стратегії мають упорядкувати наявний хаос у документах, інкорпорувати в себе бюджетний процес та гармонізувати процеси стратегічного та просторового планування. Для цього тісно працюємо із профільним комітетом Верховної Ради, щоб підготувати всі необхідні законодавчі зміни», — розповіла заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна.

Вона наголосила, що проєкт стратегії розробляли так, щоб узгоджувати ключові пункти з Ukraine Facility (інструмент підтримки України від Європейського Союзу) та рамкою RDNA (Оцінка потреб України у відновленні, яку розробив уряд спільно зі Світовим банком, Єврокомісією та ООН). Це зроблено для того, щоб синхронізувати систему мультирівневого урядування в Україні з наявними інструментами міжнародної підтримки та оцінки потреб.

Пріоритети оновленої стратегії такі:

• створення безпекових та соціально-економічних умов для повернення українців у регіони та територіальні громади;

• відновлення та розвиток інфраструктури за принципом build back batter;

• розвиток людського капіталу та підсилення економіки на основі внутрішнього потенціалу територій;

• продовження реформи з децентралізації, розвиток інституційної та фінансової спроможності громад і регіонів, розбудова багаторівневого врядування;

• збереження балансу екосистем та адаптації до зміни клімату;

• створення системи координації секторальних та державної регіональноі політик;

• підвищення ефективності та прозорості публічного інвестування, вдосконалення фінансових інструментів стимулювання регіонального розвитку;

• побудова партнерств, розвиток міжмуніципального, міжрегіонального та транскордонного співробітництва;

• залучення громадян до ухвалення рішень на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Презентація оновленої Державної стратегії регіонального розвитку відбулася за підтримки проєкту Good Governance Fund «Планування відновлення в громадах». Ініціатива підтримує територіальні громади України у відновленні та підвищує спроможність держави управляти проєктами регіонального розвитку. Проєкт реалізують спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України за підтримки уряду Великої Британії (UK International Development) та втілюють Abt Britain і KPMG в Україні.

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури