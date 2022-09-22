До 77-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, що триває у Нью-Йорку (США), прикута увага всього світу. Лідери кран з’їхалися, щоб обговорити найбільші виклики, перед якими постає сучасний світ.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який бере участь у сесії Генасамблеї ООН, заявив, що перед українською делегацією стоїть завдання зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України (зокрема збільшення постачань зброї та фінансової допомоги), активізація відносин із країнами Глобального Півдня (Латинська Америка, Африка, Близький Схід, Азія) та створення важелів для покарання росії за її злочини в Україні. Українська делегація на полях Генасамблеї проводить роботу зі створення передумов для запуску механізму компенсації росією завданих Україні збитків, притягнення вищого керівництва росії до персональної відповідальності за злочини проти українців у Бучі, Ізюмі та інших українських містах.

«Глобальний голод, ядерний тероризм, не бачене раніше насилля — ось асоціації, які викликає росія у світових лідерів. Усі їхні промови починаються із ситуації в Україні та глобальних наслідків, які вже спричинила війна і які ще спричинить у майбутньому. Такий значний інтерес світових лідерів демонструє їхню схвильованість і бажання об’єднатися перед лицем цих жахливих загроз із боку агресора», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

На полях Генасамблеї першого дня її роботи пройшли зустрічі з партнерами України. Після зустрічі із прем’єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс Денис Шмигаль написав у фейсбуці: «Продовжуємо розвивати наше стратегічне партнерство: зокрема, обговорили постачання зброї, підготовку до опалювального сезону. Велика Британія готова надати фінансову підтримку Україні для закупівлі газу і сприяти залученню британського бізнесу до розвитку української галузі газовидобутку. Домовилися створити робочу групу з підготовки до конференції з відновлення України, яка має відбутися наступного року у Великій Британії. Дякуємо британцям за політичну підтримку і практичну допомогу».

Під час зустрічі з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем Денис Шмигаль подякував за послідовну підтримку та наголосив на необхідності широкого залучення організацій системи ООН в Україні для гуманітарного реагування на територіях, які Збройні сили України визволяють з окупації рф. Ідеться про надання постраждалому населенню фінансової, психологічної та медичної допомоги. Це відновлення та ремонт цивільної інфраструктури, а також розмінування.

Присутня на зустрічі перша леді Олена Зеленська заявила, що голос ООН чутно в усіх країнах, навіть у країні-агресорі. Тому Україна сподівається, що ООН його використає задля захисту українських дітей.

«Для нас принципово важливим було рішення про включення в цьогорічну доповідь ООН «Діти у збройних конфліктах» ситуації в Україні, оскільки це забезпечить належний моніторинг системою ООН злочинів проти дітей, які щоденно скоюють російські окупанти в Україні», — зазначила Олена Зеленська.

Злочинців треба карати

На початку загальних дебатів у межах Генасамблеї міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що під час сесії головна увага зосереджуватиметься навколо жахливих злочинів росії в Україні, їх розслідування та наслідків агресії рф для всього світу. Також ітиметься про ситуацію з українськими атомними електростанціями, які рф використовує як розмінну монету у війні.

«Ця Генасамблея не схожа на попередні: з 24 лютого росія грубо порушує міжнародне право і, будучи одним із п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН, топче основи всього міжнародного порядку. Один з найважливіших принципів ООН — рівноправність держав: кожна країна має однакове значення незалежно від розміру, сили, багатства та розташування на планеті. ООН потрібна сьогодні як ніколи для знаходження спільного розв’язання глобальних проблем. Жодна країна не може жити у страху перед нападом сильнішого сусіда», — каже вона.

Анналена Бербок запевнила, що цивілізований світ твердо стоїть на боці України і підтримуватиме її всім необхідним, щоб покласти край війні та стражданням українського народу.

Президент Франції Еммануель Макрон висловився за реформу Радбезу ООН, щоб вона була більш представницькою, щоб працювали нові постійні члени і щоб вона справді могла відігравати свою роль, обмежуючи використання права вето в разі масових злочинів.

«Ідеться не про те, щоб обрати табір між Сходом і Заходом чи Північчю та Півднем. Ідеться про відповідальність усіх, хто поважає Статут ООН і нашу найбільшу цінність — мир. Окрім війни, йдеться про розкол світу внаслідок прямих та непрямих наслідків цього конфлікту. Деякі країни перебувають у нейтральній позиції щодо війни росії проти України. Ті, хто хоче вести таку політику неприєднання, роблять історичну помилку. Адже це боротьба в ім’я миру, на благо суверенітету держав, за територіальну цілісність кожної. Ті, хто мовчать сьогодні, стають спільниками сучасного імперіалізму та цинізму.

росія намагається зробити так, щоб нині утвердилась ідея подвійних стандартів. Але війна в Україні не має бути конфліктом, до якого люди залишаються байдужими. Усі мають грати певну роль, щоб покласти край цій війні. Війна, яку розв’язала росія, зневажає принципи, покладені в основу нашої організації, принципи єдино можливого світопорядку. Адже єдине, що може гарантувати мир, — це повага до національного суверенітету й недоторканності кордонів. Наші цінності універсальні, саме тому вони ніколи не можуть стояти на службі сили, яка порушує ці принципи. Останніми роками ми дуже ліберально чинимо з цими цінностями, і це помилка», — цитує слова французького лідера Укрінформ.

Солідарна з Еммануелем Макроном президент Словаччини Зузана Чапутова.

«Ми свідки того, як рф відкрито відмовляє іншому члену ООН — Україні у праві на існування як незалежної держави. І ті, хто самі не дотримуються правил, не мають права розробляти правила для інших шляхом використання вето. Ганебні дії росії не можуть бути очевиднішими. Сьогодні замість того, щоб захищати мир у всьому світі, росія робить все, щоб його зруйнувати. Тисячі невинних цивільних загинули в Україні. Мільйони людей змушені тікати через війну з домівок. І ще мільйони людей у світі перебувають на межі голоду через дії росії, які призвели до посилення і без того серйозної глобальної продовольчої кризи.

Усі ми повинні стати голосом України. Голосом, який продовжуватиме говорити про злочини росії в Україні, голосом, який діятиме, щоб нікому не було дозволено чинити такі звірства. путін сподівався захопити Україну і налякати всіх нас. Він не досяг у цьому успіху. Про це говорять успіхи на полі бою в Україні. Треба зробити уроки з помилок і не повторювати їх. Нестача рішучості після подій 2014 року, м’які санкції, які ми наклали, не змогли зробити так, щоб рф перестала намагатися йти далі. Наша слабкість призвела до більшої агресії», — наголосила вона.

Президент Литви Гітанас Наусєда виступив із закликом створити суд для розгляду воєнних злочинів росії. Він заявив, що рф веде геноцидну війну проти України, війну на завоювання та знищення.

«За маскою енергетичної наддержави ховається небезпечна імперська держава, яка намагається окупувати й анексувати сусідів. рф шукає причини, які б виправдовували цю анексію. Для цього москва переписує історію, використовує економічний та енергетичний шантаж, поширює дезінформацію. Кожен член ООН повинен поважати правила міжнародного порядку, які створювали десятиліттями.

Страшних втрат зазнав український народ за сім місяців повномасштабної війни, яку розв’язала росія. Однак ця війна не зламала волі мужнього українського народу захищати свою країну, не зменшила його бойового духу. Різанина в Бучі та Ізюмі не поставила його на коліна. Надихаючись героїчною боротьбою українців за свободу та демократичні цінності, міжнародна спільнота має відігравати ще активнішу роль, щоб зміцнювати українську стійкість. Міжнародне співтовариство зобов’язане консолідувати зусилля, щоб притягнути до відповідальності всіх винних у скоєних в Україні злочинах. Литва й надалі використовуватиме механізми притягнення до відповідальності за масові звірства, які відбуваються на території України. Світова спільнота має скликати спеціальний суд для розгляду воєнних злочинів. Крім того, необхідно виробити механізм відшкодування збитків жертвам цих злочинів», — вважає він.

Очільник МЗС Австрії Александер Шалленберг переконаний, що єдність країн Євросоюзу — найсильніша зброя проти агресії рф і ЄС залишатиметься сильним голосом за права людини, верховенство права та мир.

кремль несе голод і дестабілізацію

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав світ сприяти продовженню зернової угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини, щодо розблокування експорту українського зерна Чорним морем.

«Війна рф проти України різко збільшила кількість людей у всьому світі, які відчувають гостру нестачу продовольства, тож ООН має докласти додаткових зусиль, щоб продовжити зернову угоду. До початку 2022 року конфлікти, COVID-19, наслідки кліматичної кризи вже призвели до того, що понад 190 мільйонів людей опинилися за межею гострої нестачі продовольства. Війна, яку розв’язав путін проти України, може додати більш як 70 мільйонів людей до цієї кількості. Попри російську дезінформацію, зерно з України та інші види продовольства надходять туди, де вони необхідні, — у країни, які потребують цього найбільше. Це допомагає знижувати ціни на продовольство у всьому світі», — каже держсекретар.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель у Нью-Йорку також звинуватив путіна в поширенні неправдивої інформації про те, що українське зерно експортують не за призначенням. За його словами, дві третини українського експорту доставлено в Африку, на Близький Схід та в Азію, тож неправда, що зерно, експортоване з України, не потрапило до людей, які його потребують.

Канцлер ФРН Олаф Шольц закликав світ не вірити заявам керівництва рф про те, ніби причиною нинішньої продовольчої кризи стали антиросійські санкції.

Президент Польщі Анджей Дуда порівняв тактику путінського режиму щодо знищення врожаю в Україні та блокування експорту зерна з нелюдською політикою Голодомору 1930-х років.

«Міжнародна спільнота зобов’язана не допустити, щоб у ХХІ сторіччі хтось свідомо й цинічно спричиняв штучний голод для досягнення своїх політичних цілей, як це робив сталін у 1930-х роках. Від самого початку вторгнення рф умисно й цинічно знищувала посіви, сільськогосподарське обладнання. Цього року Україна збере на 35% менше зерна порівняно з тим, що давала ця житниця значної частини світу. Від дій росіян страждає не лише Україна, а й інші держави, які потребують українського зерна. І саме це є економічною зброєю, яка найсильніше б’є по Африці та Близькому Сходу. Бачимо цілеспрямовану свідому політику. Це катастрофа за допомогою голоду, яку спровокувала росія», — каже він.

Учасники сесії Генасамблеї не оминули увагою теми оголошення псевдореферендумів на захоплених рф українських територіях. Вони підтримали заяви української влади про те, що фейкові плебісцити, які запланували окупанти, не будуть легітимними, не змінять адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів. Ось що прозвучало на Генасамблеї.

ЄС не визнає підсумків незаконних референдумів, які спрямовано проти законної та демократично обраної влади України. рф не зможе нікому нав’язати свою волю за допомогою псевдореферендумів.

У США вважають, що фальшиві референдуми та оголошення мобілізації в рф — ознаки провалу в розв’язаній нею війні проти України. США ніколи не визнають претензій рф на анексовану українську територію й надалі підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

У Великій Британії вважають, що поспішну організацію «референдумів» спричинено побоюваннями неминучого наступу українських військ задля визволення цих територій.