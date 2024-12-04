Відкриваючи вчора чергове засідання уряду, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, шо Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем’єр-міністра — міністра національної єдності України, а Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності.

Інституційне посилення

Розроблення та впровадження програм щодо повернення українців з міграції — те, над чим працюватиме Міністерство національної єдності на чолі з новопризначеним віцепрем’єр-міністром, наголосив Денис Шмигаль. Глава уряду переконаний, що нове відомство інституційно посилить політику щодо українців, яким довелося виїхати в різні роки. І саме на такому завданні наголошував Президент України Володимир Зеленський, представляючи План внутрішньої стійкості.

«Для нового міністерства та міністра це буде одним з головних завдань. Стратегія, програми та стимули щодо того, як повернути українців жити й працювати в Україну», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив на важливості згуртованості в подоланні викликів, які стоять перед державою.

«З першого дня російського вторгнення єдність була нашою головною зброєю. Єдність всередині країни та єдність українців у всьому світі. Так має бути й надалі. Єдність — це один із ключових принципів у формуванні нових державних політик та програм», — зазначив Денис Шмигаль.

Він повідомив, що на засіданні Кабінету Міністрів ухвалено рішення про запровадження посади урядового уповноваженого з питань реформування митних органів, що координуватиме реформу митниці, яку обійме Ігор Смілянський. Також створено відповідну координаційну робочу групу.

«Її завданням на чолі з уповноваженим буде синхронізація з ЄС, модернізація інфраструктури, впровадження ризик-орієнтованої системи, диджиталізація та багато іншого», — повідомив Прем’єр-міністр.

«Зимова підтримка»: кого стосуватиметься

За словами Прем’єра, принцип єдності лежить і в основі ініціативи Президента та уряду «Зимова підтримка». Уряд упроваджує нові та розширює й адаптує наявні програми підтримки українських родин. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 3 грудня. За його словами, нині діють вісім програм у межах ініціативи Президента та уряду «Зимова підтримка», якими можуть скористатися українці. Зокрема, це «Зимова єПідтримка», яка передбачає виплату тисячі гривень для всіх громадян. Як повідомив Денис Шмигаль, вже 4 мільйони заявок на цю допомогу надійшло через «Дію». Цього тижня можна буде отримати виплати через Укрпошту. Також кошти виплачуватимуть через банки-партнери.

«Обов’язкова умова отримання «Зимової єПідтримки» — перебування в Україні. Таким чином ми підтримуємо тих, хто залишається жити й працювати в нашій країні», — зазначив глава уряду.

Доступні субсидії, друга програма «Зимової підтримки». Їх можуть отримати всі, хто потребує допомоги з оплатою комунальних платежів. Додатково для прифронтових громад запроваджено виплати до 21 тисячі гривень на дрова та вугілля. Крім того, як зазначив Прем’єр-міністр, підтримка українських родин в зимовий період передбачає і незмінні тарифи. Так, жодних підвищень на газ, тепло та електроенергію до кінця опалювального сезону не заплановано.

«Ще одна програма — «Вчительська доплата». Із січня кожен вчитель отримуватиме додаткову виплату на руки не менш як тисячу гривень. З вересня ця сума зросте до 2 тисяч гривень», — наголосив Денис Шмигаль. Він додав, що держава дбає і про учнів. Наступного року безкоштовне гаряче харчування, яким зараз забезпечують 1—4 класи, заплановано надавати всім школярам.

Прем’єр-міністр також повідомив про розширення програми «Доступні ліки», за якою українці вже можуть отримувати більш як 500 різних препаратів безкоштовно або з невеликою доплатою. До слова, для віддалених сіл та прифронтових громад працює «Мобільна аптека» та безкоштовна доставка ліків через Укрпошту.

Важлива частина «Зимової підтримки», за словами Прем’єра, — допомога переселенцям. У неї входять щомісячні виплати, компенсації за розміщення та працевлаштування, пільгові житлові кредити, облаштування тимчасового житла, послуги з адаптації тощо. А з наступного року родини переселенців також зможуть оформити субсидію на оренду житла.

Восьма програма «Зимової підтримки» має назву «Тепла зима». Протягом грудня 2024 року кожна малозабезпечена родина, а також сім’ї ВПО, в яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 гривень.

«Ці програми «Зимової підтримки» — ще не все, і найближчим часом ми додаватимемо та розширюватимемо цю ініціативу. Більше підтримки для кожної людини, для кожної родини, для всіх українців», — наголосив Денис Шмигаль.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ