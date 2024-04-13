Дев’ятий саміт Ініціативи трьох морів відбувся в четвер у Вільнюсі. Участь у ньому взяв і Президент України Володимир Зеленський.

«Маємо бути відвертими: союзництво перевіряється саме тут — у захисті від російського терору. І щоб таких же російських ракет не було над Вільнюсом, чи Варшавою, чи Кишиневом, їх нарешті не має бути над Одесою та Харковом», — зазначив Володимир Зеленський, виступаючи у Вільнюсі.

Він подякував усім, хто контактує з партнерами України та застосовує всі можливі методи й засоби: дипломатію, медіа, політичну роботу. І окремо наголосив, що співпраця зі Сполученими Штатами має фундаментальне значення. Президент України також закликав країни — учасниці саміту створювати якомога більше спільних оборонних виробництв і водночас докласти максимум зусиль, щоб заблокувати постачання росії компонентів, які вона може використати у військовому виробництві.

«Співпраця з росією має стати токсичною для всіх», — переконаний глава держави.

Список підписантів відкритий

Володимир Зеленський зауважив, що перед самітом Україна уклала двосторонню безпекову угоду з дев’ятою країною — Латвією. Президент закликав інших лідерів Тримор’я долучитися до підписання таких документів з нашою країною. Також він закликав зміцнювати єдність у Євросоюзі.

«Україна вважає історично правильним, що регіон Балтійського моря нарешті отримав історичний шанс на надійну безпеку після вступу Фінляндії та Швеції в НАТО. Такої самої безпеки потребує і регіон Чорного моря. Як демократична нація, що захищає наші спільні цінності Альянсу, Україна заслуговує на запрошення вступити в НАТО», — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що росія має відчувати: єдності в Європі більше, ніж суперечностей.

«Усі суперечності, які є в Європі, мають долатися в демократичний спосіб та в перемовинах рівних. І час, який можемо використати для зближення, маємо використати, не втрачаючи жодного дня, а не те що місяця. У червні буде правильно фактично розпочати переговори про вступ України», — сказав він.

Глава Української держави сподівається, що червень стане важливим і щодо формули миру. Він запросив країни — учасниці саміту взяти участь у першому інавгураційному Глобальному саміті миру у Швейцарії та закликав залучити до нього світових лідерів.

Саме цього року потрібно сконцентрувати весь спільний потенціал на тому, щоб захистити і Україну, і незалежність кожного народу, який межує з росією. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції за підсумками саміту Ініціативи трьох морів.

Глава Української держави зазначив, що розповів усім учасникам саміту про плани путіна на фронті цього року.

«Критично важливо, щоб кожен з партнерів виконав обіцяне щодо постачання зброї та снарядів, а також щодо наших домовленостей про спільні виробництва. Кожного дня б’ють російські ракети, і щодня збільшується кількість обіцянок. Кожного дня українські воїни на фронті витримують жорстокий тиск російської артилерії та керованих авіабомб. Реальність нарешті повинна почати відповідати словам», — наголосив він.

Володимир Зеленський акцентував, що пріоритет номер один — посилення протиповітряної оборони України.

«Ми маємо нагальну потребу в захисті Харкова, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя та всіх інших наших міст від російських ударів. Я дякую кожному лідеру, який нас чує, готовий допомагати в комунікації з іншими партнерами, щоб Україна нарешті отримала системи ППО, які можуть нам допомогти. Вони є у світі та мають захищати життя», — зазначив глава держави.

Президент зауважив, що сьогодні існують виклики через затримку допомоги від США, посилення мобілізації в російській федерації, постачання агресору іранських «шахедів», артилерійських снарядів та ракет із КНДР. Він нагадав, що на початку війни Україна не мала сучасної західної зброї, був дефіцит снарядів калібру 155 мм, а нині наша країна вже налагодила власне виробництво.

«У нас не було далекобійних дронів, а сьогодні наші дрони летять на понад тисячу кілометрів. У нас не було сучасних систем РЕБ — сьогодні Україна виробляє їх сотнями. Але цього поки що замало, тому що росія атакує абсолютно все. Тому в усіх цих напрямах нам потрібна допомога», — наголосив Володимир Зеленський.

Час реальних кроків

У межах участі в 9­му саміті Ініціативи трьох морів Президент України провів першу зустріч з новим Президентом Угорщини Тамашем Шуйоком. Володимир Зеленський привітав Тамаша Шуйока з обранням на посаду та висловив сподівання на ефективну співпрацю. Глава Української держави подякував Президентові Угорщини за однозначну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Володимир Зеленський поінформував угорського колегу про просування нашої країни на шляху до євроінтеграції та підготовку Глобального саміту миру у Швейцарії. Він запросив Угорщину взяти в ньому участь і запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України й розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою. Лідери позитивно відзначили діалог між урядами України та Угорщини, зокрема щодо транзиту товарів через спільний кордон.

У Вільнюсі Володимир Зеленський провів також зустрічі з іншими лідерами, зокрема із Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Глава Української держави подякував Польщі за послідовну підтримку України та оборонну допомогу. Володимир Зеленський відзначив участь країни в чеській ініціативі щодо закупівлі боєприпасів для України. Він поінформував колегу про російські удари по енергетичних об’єктах, ліквідацію наслідків та складну ситуацію в Харкові.

«Україна дедалі більше потерпає від російського ракетного терору. Щодня знищується інфраструктура та гинуть люди. Тому ми критично потребуємо посиленої підтримки від партнерів, передусім ППО», — наголосив Президент України.

Із Президентом Румунії Клаусом Йоганнісом глава Української держави говорив про російські обстріли Дністровської ГЕС і акцентував на можливих загрозах для Молдови. Лідери обговорили співпрацю в оборонній галузі. Президент України наголосив на посиленні української ППО для створення надійного повітряного щита. Глава держави високо оцінив послідовну підтримку України від Румунії на шляху до вступу в ЄС і НАТО. Президенти обговорили роботу експортного коридору України з Румунією та Молдовою і розвиток інфраструктури та логістичних шляхів на спільному кордоні.

«Цінуємо позицію Румунії в питанні транзиту української агропродукції. В умовах агресії росії тандем Україна — Румунія робить значний внесок у глобальну продовольчу безпеку», — наголосив Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Чеської Республіки Петром Павелом. Президент України подякував главі Чеської держави за непохитну підтримку України у протидії російській агресії. Лідери обговорили оборонну підтримку України та посилення співпраці в галузі ОПК.

Джерело: Офіс Президента