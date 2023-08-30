У Євросоюзі заговорили про проведення системних реформ, які дадуть змогу влити до своїх лав Україну, Молдову та країни Західних Балкан

Європейська рада збирається підтримати початок переговорів про вступ до ЄС України і Молдови. Тим часом ЄС має бути готовим прийняти нових членів до 2030 року. Про це у виступі на Міжнародному стратегічному форумі у словенському місті Блед заявив президент Європейської ради Шарль Мішель. Міжнародний стратегічний форум у Бледі проводять щороку з 2006-го під егідою уряду Словенії як платформу для висловлювання думок та поглядів щодо сучасного суспільства та його майбутнього. Цього року форум проходив під гаслом «Солідарність заради глобальної безпеки».

Знадобляться значні кошти і політична мужність

«Війна в Європі — на українській землі — показала, що мир і демократію не можна сприймати як належне. Ця війна не тільки спустошує Україну. Це має глибокий вплив на майбутнє нашого континенту та глобальну безпеку», — сказав у виступі Шарль Мішель, наголосивши, що кризи, з якими стикаються нині європейські країни, «безпрецедентні та пов’язані між собою».

Як приклади таких криз очільник Європейської ради навів пандемію COVID-19, масштабні пожежі в Іспанії та Греції, повені в Німеччині й Бельгії. Окремо він зупинився на реакції ЄС на російське вторгнення в Україну.

«кремль та багато інших чекали слабкої відповіді розділеної Європи. Проте вони отримали протилежне. Буквально протягом кількох годин 24 лютого ми відповіли санкціями проти росії та постачанням зброї й боєприпасів в Україну. Того дня з’явився інший ЄС: швидкий, рішучий, згуртований», — сказав Шарль Мішель. За його словами, коли путін спробував шантажувати ЄС цінами на газ, європейські країни диверсифікували свої джерела енергії, позбулися надмірної залежності від російського палива і «відновили альянси зі стратегічними партнерами».

Та чи може ЄС задовольнитися роллю блоку, який може «лише керувати кризами»? Чи він хоче стати глобальним гравцем, «який впливає на майбутнє»? Чи готові європейці змиритися з біполярним конфронтаційним світом чи прагнуть жити в багатополярному світі, заснованому на глобальній співпраці? Шарль Мішель переконаний: щоб бути сильнішим і безпечнішим, ЄС має відповісти на виклик розширення, який постав «і перед ЄС, і перед нашими майбутніми державами-членами».

«Вважаю, що саме так ми тепер повинні називати країни з підтвердженою європейською перспективою: майбутні члени», — заявив президент Європейської ради.

За його словами, торік Єврокомісія надала Україні та Молдові статус країн-кандидатів. І тепер «розширення — це вже не мрія, настав час рухатися вперед». Глава Євроради застеріг, що шлях до ЄС непростий, на майбутні держави-члени і на сам Євросоюз «чекає багато роботи». Проте Брюссель має чітко окреслити «домашнє завдання» для країн-кандидатів і визначити часові рамки його виконання.

«Ми повинні поставити собі чітку мету. Вважаю, що ми повинні бути готові — з обох сторін — до розширення до 2030 року. Це означає, що наступний довгостроковий бюджет ЄС має містити наші спільні цілі. Це амбітно, але необхідно», — заявив Шарль Мішель.

Він повідомив, що питання розширення обговорюватиме на найближчих засіданнях Європейська рада. «Ми будемо підтримувати позицію щодо відкриття переговорів з Україною та Молдовою», — заявив Президент Євроради. Він зазначив, що до того, щоб прийняти до своїх лав нових членів, ЄС повинен провести реформи.

«Будьмо чесними: іноді ми говорили про брак прогресу майбутніх держав-членів, щоб не помічати нашої власної непідготовленості. Тепер ми повинні серйозно поглянути на здатність ЄС приймати нових членів», — сказав Шарль Мішель. Він визнав, що інтегрувати нові країни в ЄС буде нелегко і для цього «знадобляться значні кошти». Тому рішення про розширення потребуватиме «політичних реформ і політичної мужності».

Париж запропонує своє бачення реформування ЄС

Знаково, що того самого дня про необхідність реформувати ЄС задля того, щоб він міг прийняти до своїх лав Україну, Молдову та країни Західних Балкан, говорив президент Франції Еммануель Макрон під час щорічної наради французьких послів у Парижі. Він зазначив, що ЄС має реформуватися, якщо хоче інтегрувати нові країни.

«Помилкою буде вважати, що ми можемо розширюватися без проведення реформ. Можу засвідчити, що Європі досить важко вирішувати питання щодо чутливих тем між 27 членами. Із 32 або 35 членами це не буде легше», — визнав Еммануель Макрон. Президент Франції пообіцяв, що він детально викладе свої думки щодо розширення та реформ ЄС у найближчі місяці та перед виборами в ЄС, які пройдуть у травні наступного року.